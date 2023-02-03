«Айнтрахт» продлил контракт с вратарём, которым интересовалась «Бавария»

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сегодня, 17:27

Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о продлении контракта с вратарём .

Новое соглашение голкипера рассчитано до 2026 года. В январе из-за травмы Мануэля Нойера интерес к Траппу проявляла «Бавария».