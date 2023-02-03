Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Айнтрахт» продлил контракт с вратарём, которым интересовалась «Бавария»

Все комментарии
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 17:56
В прошлом месяце для запуска группы без призов я делал ставки как раз по описанной 1 984 схеме (нужно было набрать 30 ставок за месяц). Так вот, чтобы сделать по 10 ставок на 15 аккаунтах у меня уходило полчаса. При такой скорости, потребуется больше трёх часов, чтобы поставить на 100 аккаунтах. При этом я делал все ставки на одно и то же события. А товарищ с Кавказа выбирает для каждого аккаунта отдельное событие. Так что, я думаю, у него будет уходить не менее 5 часов на 100 аккаунтов. Некогда будет книгу писать. Так что схема рабочая. Обычный же пользователь на одном аккаунте потратит на 2-3 минуты больше.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 17:46
Это ничего не даст.
Максимум отнимет 10 минут у клоноводов.
Клоноводы - люди терпеливые, для них лишние 10 минут - ерунда, а вот для всех прочих пользователей сайта может случиться неудобство.
matrix333
matrix333
сегодня в 17:35
Я даже не знаю после стольких "справедливих" замечаний, убить интригу КП - в начале этого месяца или в конце? Или, может быть, в середине месяца?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 