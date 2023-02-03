«Айнтрахт» продлил контракт с вратарём, которым интересовалась «Бавария»

Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о продлении контракта с вратарём Кевином Траппом.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 2026 года. В январе из-за травмы Мануэля Нойера интерес к Траппу проявляла «Бавария».
Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о продлении контракта с вратарём Кевином Траппом.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 2026 года. В январе из-за травмы Мануэля Нойера интерес к Траппу проявляла «Бавария».
Максимум отнимет 10 минут у клоноводов.
Клоноводы - люди терпеливые, для них лишние 10 минут - ерунда, а вот для всех прочих пользователей сайта может случиться неудобство.
Максимум отнимет 10 минут у клоноводов.
Клоноводы - люди терпеливые, для них лишние 10 минут - ерунда, а вот для всех прочих пользователей сайта может случиться неудобство.