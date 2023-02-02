Габриэл Мартинелли продлил соглашение с «Арсеналом»

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вчера, 23:57

Нападающий подписал новое соглашение с «Арсеналом».

Новый контракт игрока с клубом будет действовать до 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до 2024 года.

За «канониров» бразилец играет с 2019 года.