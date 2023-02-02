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Габриэл Мартинелли продлил соглашение с «Арсеналом»

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:52
В том, то Мартинелли с легкостью продлит контракт я был уверен на все сто процентов! Он много раз говорил что типо дайте мне контракт и я подпишу его даже не читая! Он проявляет любовь и уважение к клубу, который поверил в него и дал ему шанс проявить себя, и Мартик отлично использовал этот шанс! Сейчас Матрик показывает хорошую игру разрывая свой левый фланг, но я уверен он будет еще сильнее, ему только 21 и есть еще куда рости и стремиться, а парень он трудолюбивый, так что с годами станет еще более шикарен. Осталось продлить контракты с Салиба и Сака и можно спокойно работать над летними трансферами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:40
Потом снова продлят!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Отличная новость для фанатов,рад что сейчас с Арсенала не бегут,как это было последних лет десять, а доверяют тренеру и хотят что-то выиграть
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 03:45
Перспективный футболис, талантливый!
Хорошо, что продлили его!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:28
Хороший молодой паренёк . Правильное решение руководства клуба. Артета знает что делает.
Гость
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