Габриэл Мартинелли продлил соглашение с «Арсеналом»

Нападающий Габриэл Мартинелли подписал новое соглашение с «Арсеналом».
Новый контракт игрока с клубом будет действовать до 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до 2024 года.
За «канониров» бразилец играет с 2019 года.
Нападающий Габриэл Мартинелли подписал новое соглашение с «Арсеналом».
Новый контракт игрока с клубом будет действовать до 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до 2024 года.
За «канониров» бразилец играет с 2019 года.
Хорошо, что продлили его!
Хорошо, что продлили его!