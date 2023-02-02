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Павлюченко: «Сегодня или завтра будет ясность по „Уфе“. Я готов»

сегодня, 19:30

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возобновлении карьеры. Игрок может перейти в «Уфу».

Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться. Помешает ли дисквалификация, которая была в «Знамени»? Это же Кубок. Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». Я готов. По тому, что я вижу, как играют наши футболисты… Я готов ворваться (смеётся).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:03
Лайк , за понимание !☝️😉
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:02, ред.
Отличный ответ ! Вам лайк за юмор и находчивость.
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:51
Два в одном, как TWIX !)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:37
С прононсом (фр.) или спросонья ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:03, ред.
Спящий гигант с просоне, - " Я готов ворваться "💨💨💨.☝️🤪
pomor45
pomor45
сегодня в 20:48
Запас песка покоя не даёт, надо растрясти.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:46
Уверен, что Роман пошутил, а пользователи, как я понял из их комментариев, повелись на розыгрыш. .
c66gxvxq2h4z
c66gxvxq2h4z
сегодня в 20:42
Давай решай скорее, хочется увидеть в деле!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:35
Решил тряхнуть стариной? Похвально.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 20:31
А может сразу в АнглиЮ ?
Тотенхем ждет !
Сп62
Сп62
сегодня в 20:29
Как правило, ветераны-футболисты частенько себя переоценивают. Здесь как раз тот случай.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:20
Интересно посмотреть на этот вызов. Достойное решение.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:13
Ну понятно тяга Ромы опять "ворваться" в российский футбол и показать всем никчёмным игрочишкам, как надо играть. Но, в действительности, это будут всего лишь пол часа позора на поле, выйдя на замену во втором тайме, но зато хорошая денежка упадёт в карман. Эх, Рома, работать тебе надо!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:56
Эх, Рома, успокойся уже. В 41 ты поможешь только во дворе и на турнире ветеранов. Был хорошим игроком-не позорь себя на старости лет...А там может ещё Погребняк в Урал подтянется помочь... Есть такое ощущение, что Роман всё никак себя вне футбола не найдёт, вернее даже за пределами футбольного поля...

Ну а так что, более кликабельного заголовка придумать невозможно...:))))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 19:47
Может Ловчев тоже возобновит свою футбольную карьеру.
А что, у нас всё возможно!
adekvat
adekvat
сегодня в 19:46
Действительно только и остается посмеяться.
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