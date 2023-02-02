Павлюченко: «Сегодня или завтра будет ясность по „Уфе“. Я готов»

Экс-нападающий сборной России высказался о возможном возобновлении карьеры. Игрок может перейти в «Уфу».

Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться. Помешает ли дисквалификация, которая была в «Знамени»? Это же Кубок. Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». Я готов. По тому, что я вижу, как играют наши футболисты… Я готов ворваться (смеётся).