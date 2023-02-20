Нападающий «Ромы» успешно перенёс операцию после травмы нижнего века

1676896483

сегодня, 15:34

Нападающий «Ромы» успешно перенёс операцию после травмы нижнего левого века, сообщает Calciomercato. Футболист скоро вернётся в расположение клуба.

Игрок получил повреждение во время игрового столкновения с партнёром по команде Джанлукой Манчини в матче 23-го тура Серии А против «Вероны». Абрахаму наложили 6 швов.

Операция была проведена косметическим хирургом Региной Фортунато и офтальмологом Эмилией Кантера, которая также провела послеоперационное обследование глаз. Травмы глаза нет. Англичанину нужен отдых, он не сыграет в ответной игре 1/16 финала плей-офф Лиги Европы с «Зальцбургом», а также пропустит встречу 24-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе». Ожидается, что он будет готов к матчу с «Ювентусом» 5 марта.