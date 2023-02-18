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Аспиликуэта получил травму головы во время матча с «Саутгемптоном»

вчера, 22:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта получил травму.

Нападающий «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте очного поединка в рамках 24-го тура АПЛ нанёс удар испанцу в голову, когда пытался пробить через себя.

Аспиликуэте оказывали помощь на протяжении продолжительного времени, после чего его унесли на носилках в кислородной маске. Игрока доставили в больницу.

Главный тренер «синих» Грэм Поттер после игры сообщил, что футболист находится в больнице, он в сознании и разговаривает.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 09:46
Доброе утро
Спасибо за информацию
Случайно так вышло
Не знал, что это запрещено
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:16
Сезару выздоровления, травма серьёзная и довольно опасная.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:49
Здравствуйте. Дубль комментария в другом материале.
Гость
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