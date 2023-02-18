Аспиликуэта получил травму головы во время матча с «Саутгемптоном»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта получил травму.
Нападающий «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте очного поединка в рамках 24-го тура АПЛ нанёс удар испанцу в голову, когда пытался пробить через себя.
Аспиликуэте оказывали помощь на протяжении продолжительного времени, после чего его унесли на носилках в кислородной маске. Игрока доставили в больницу.
Главный тренер «синих» Грэм Поттер после игры сообщил, что футболист находится в больнице, он в сознании и разговаривает.
Спасибо за информацию
Случайно так вышло
Не знал, что это запрещено
Спасибо за информацию
Случайно так вышло
Не знал, что это запрещено