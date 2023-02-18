Аспиликуэта получил травму головы во время матча с «Саутгемптоном»

1676749650

вчера, 22:47

Защитник «Челси» получил травму.

Нападающий «Саутгемптона» на 74-й минуте очного поединка в рамках 24-го тура АПЛ нанёс удар испанцу в голову, когда пытался пробить через себя.

Аспиликуэте оказывали помощь на протяжении продолжительного времени, после чего его унесли на носилках в кислородной маске. Игрока доставили в больницу.

Главный тренер «синих» после игры сообщил, что футболист находится в больнице, он в сознании и разговаривает.