Окружение Неймара надеется, что футболист восстановится к игре с «Баварией»

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сегодня, 09:37

По информации L'Équipe, окружение нападающего ПСЖ надеется, что бразилец восстановится к ответному матчу против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист получил растяжение связок лодыжки в игре 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). Форвард, скорее всего, пропустит матч следующего тура чемпионата против «Марселя». Окружение Неймара сохраняет надежду на то, что игрок будет отсутствовать не более двух-трёх недель.