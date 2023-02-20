Окружение Неймара надеется, что футболист восстановится к игре с «Баварией»

По информации L'Équipe, окружение нападающего ПСЖ Неймара надеется, что бразилец восстановится к ответному матчу против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболист получил растяжение связок лодыжки в игре 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). Форвард, скорее всего, пропустит матч следующего тура чемпионата против «Марселя». Окружение Неймара сохраняет надежду на то, что игрок будет отсутствовать не более двух-трёх недель.
Ответная встреча между «Баварией» и ПСЖ пройдёт 8 марта в Мюнхене. В первой игре победу одержал действующий чемпион Германии со счётом 1:0.