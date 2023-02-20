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Окружение Неймара надеется, что футболист восстановится к игре с «Баварией»

сегодня, 09:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен08.03.2023 в 23:00 Не начался

По информации L'Équipe, окружение нападающего ПСЖ Неймара надеется, что бразилец восстановится к ответному матчу против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболист получил растяжение связок лодыжки в игре 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). Форвард, скорее всего, пропустит матч следующего тура чемпионата против «Марселя». Окружение Неймара сохраняет надежду на то, что игрок будет отсутствовать не более двух-трёх недель.

Ответная встреча между «Баварией» и ПСЖ пройдёт 8 марта в Мюнхене. В первой игре победу одержал действующий чемпион Германии со счётом 1:0.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:29
Немцы всё равно победят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:19
Не надо было его выпускать на игру с Лилем!
drug01
drug01
сегодня в 09:56
Он нужен очень в этой игре, здоровья
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:41
Можно только пожелать скорейшего выздоровления
Гость
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