«Реал» интересуется Фабиньо

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26 февраля 2023, 22:03

Полузащитник имеет шансы перейти из «Ливерпуля» в «Реал».

Клуб из Мадрида считает, что не лучшее выступление игрока в этом сезоне может облегчить осуществление данного перехода. «Красные» намерены перестроить команду, Фабиньо не будет частью нового проекта. У бразильца есть опыт победы в Лиге чемпионов, полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть «Реал» по окончании сезона, «сливочным» будут нужны игроки с опытом.