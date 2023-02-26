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«Реал» интересуется Фабиньо

26 февраля 2023, 22:03

Полузащитник Фабиньо имеет шансы перейти из «Ливерпуля» в «Реал».

Клуб из Мадрида считает, что не лучшее выступление игрока в этом сезоне может облегчить осуществление данного перехода. «Красные» намерены перестроить команду, Фабиньо не будет частью нового проекта. У бразильца есть опыт победы в Лиге чемпионов, полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть «Реал» по окончании сезона, «сливочным» будут нужны игроки с опытом.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
27 февраля в 15:50, ред.
Не знаю как у него получится в Реале, но хочу пожелать ему успешной карьеры в дальнейшем и вернуться на прежний уровень игры, не важно в какой команде.
Но даже в сборной Бразилии Фабинью не основной игрок, там даже Фред играет, основые игроки Каземиро и Пакета.
Раньше Фабинью играл на топ уровне, но сейчас его уровень упал и неизвестно когда он вернётся.
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 13:30, ред.
Фантазии у тебя, у меня анализ. Т.к. я знаю кто какую роль выполняет на поле.
Ну и в Реале лучше тебя знают кто им нужен.
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_577 (раскрыть)
27 февраля в 13:21
Можете фантазировать как хотите , воля ваша .
Ну а Реалу он не нужен.
DEIVID_577
DEIVID_577 ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 12:57
Если читать внимательно эту статью и при этом разбираться в позициях игроков и их функциях, то тогда легко понять, что Фабиньо может быть нужен Реалу как опытный игрок в полузащиту, где после ухода Модрича и Крооса остаются одни молодые игроки.
А вот если читать невнимательно и не знать функционал и позиции игрокв, то и получается, что бразилец замена кому-то из пары Модрич - Кроос.
Ironigor
Ironigor ответ DEIVID_ 377 (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля в 10:59
    Ironigor
    Ironigor ответ DEIVID_ 377 (комментарий удален) (раскрыть)
    27 февраля в 00:41
    А если бы вы внимательно прочитали эту статью до конца, то увидели бы это !
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    26 февраля в 23:35
    утка, он же скатился
    Ironigor
    Ironigor
    26 февраля в 22:28, ред.
    Что-то очень сомневаюсь в этом.
    Он точно не заметит ни Модрича, ни Крооса .
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