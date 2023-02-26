«Реал» интересуется Фабиньо

Полузащитник Фабиньо имеет шансы перейти из «Ливерпуля» в «Реал».
Клуб из Мадрида считает, что не лучшее выступление игрока в этом сезоне может облегчить осуществление данного перехода. «Красные» намерены перестроить команду, Фабиньо не будет частью нового проекта. У бразильца есть опыт победы в Лиге чемпионов, полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть «Реал» по окончании сезона, «сливочным» будут нужны игроки с опытом.
Но даже в сборной Бразилии Фабинью не основной игрок, там даже Фред играет, основые игроки Каземиро и Пакета.
Раньше Фабинью играл на топ уровне, но сейчас его уровень упал и неизвестно когда он вернётся.
Но даже в сборной Бразилии Фабинью не основной игрок, там даже Фред играет, основые игроки Каземиро и Пакета.
Раньше Фабинью играл на топ уровне, но сейчас его уровень упал и неизвестно когда он вернётся.
Ну и в Реале лучше тебя знают кто им нужен.
Ну и в Реале лучше тебя знают кто им нужен.
Ну а Реалу он не нужен.
Ну а Реалу он не нужен.
А вот если читать невнимательно и не знать функционал и позиции игрокв, то и получается, что бразилец замена кому-то из пары Модрич - Кроос.
А вот если читать невнимательно и не знать функционал и позиции игрокв, то и получается, что бразилец замена кому-то из пары Модрич - Кроос.
Не тормози , Сникерсни !)
Не тормози , Сникерсни !)
Он точно не заметит ни Модрича, ни Крооса .
Он точно не заметит ни Модрича, ни Крооса .