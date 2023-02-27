Ибрагимович не собирается завершать карьеру

Нападающий «Милана» сообщил о том, что не собирается завершать карьеру.

Вчера 41-летний футболист появился на поле впервые с прошлой весны.

Если я буду чувствовать себя так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду продолжать играть ещё несколько лет.