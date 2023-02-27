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Ибрагимович не собирается завершать карьеру

27 февраля 2023, 15:35

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил о том, что не собирается завершать карьеру.

Вчера 41-летний футболист появился на поле впервые с прошлой весны.

Если я буду чувствовать себя так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду продолжать играть ещё несколько лет.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:33
Пока приносит пользу команде, а он это делает, почему бы не продолжить играть. Всё нормально, удачи ему!
sir_Alex
sir_Alex ответ Grundik (раскрыть)
27 февраля в 18:15
ЗМ навечно самизнаетекого!
witynchik
witynchik
27 февраля в 17:49
Только здоровья Ибре , феноменальный спортсмен
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 17:41
Златан вечен, удачи ему в дальнейшей карьере
los-desperados
los-desperados
27 февраля в 17:33
похоже еще не нашел никого лучше себя
Grundik
Grundik
27 февраля в 17:21
Да дайте уже ему Золотой мяч, заслужил. Иначе так он и до 60-и играть будет )))
Zhgoon
Zhgoon
27 февраля в 17:20
Чтобы быть лидером, не нужно быть самым забивным или бегающим. Достаточно ибра-эффекта на поле. А с его телосложением и массой голы сами будут его находить.
j44msusvjfyf
j44msusvjfyf
27 февраля в 16:19
В таком щадящем режиме Буратиныч может и ещё годок в Милане потусоваться
shlomo
shlomo
27 февраля в 15:55, ред.
Я думаю, хотя нет, я уверен этот "мальчишка" еще скажет свое не последнее слово в мире футбола.....

Ну а так что, Ибра красава. Футболист с огромным эго как и Криштиану , но вот только убрал его куда подальше на благо команды. Когда смотрю матчи Милана и постоянно показывают Ибру и он радуется каждому голу как главный фанат команды. На лице Криштиану написано после гола команды здесь должен быть я ...... Как говорил Ибра он помогает молодым советом. Как говорит Роналду я не даю советы....

Думаю, что до 45. Скорость да, упала. Но схема такая: где-то в районе центрального круга (+ -) он может раздавать пасы и наносить дальние удары....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 15:43
Есть павлины, есть страусы!
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