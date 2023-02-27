Ибрагимович не собирается завершать карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил о том, что не собирается завершать карьеру.
Вчера 41-летний футболист появился на поле впервые с прошлой весны.
Если я буду чувствовать себя так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду продолжать играть ещё несколько лет.
Ну а так что, Ибра красава. Футболист с огромным эго как и Криштиану , но вот только убрал его куда подальше на благо команды. Когда смотрю матчи Милана и постоянно показывают Ибру и он радуется каждому голу как главный фанат команды. На лице Криштиану написано после гола команды здесь должен быть я ...... Как говорил Ибра он помогает молодым советом. Как говорит Роналду я не даю советы....
Думаю, что до 45. Скорость да, упала. Но схема такая: где-то в районе центрального круга (+ -) он может раздавать пасы и наносить дальние удары....
Ну а так что, Ибра красава. Футболист с огромным эго как и Криштиану , но вот только убрал его куда подальше на благо команды. Когда смотрю матчи Милана и постоянно показывают Ибру и он радуется каждому голу как главный фанат команды. На лице Криштиану написано после гола команды здесь должен быть я ...... Как говорил Ибра он помогает молодым советом. Как говорит Роналду я не даю советы....
Думаю, что до 45. Скорость да, упала. Но схема такая: где-то в районе центрального круга (+ -) он может раздавать пасы и наносить дальние удары....