Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлое соглашение россиянина было рассчитано до лета 2024 года. Фиксированная сумма отступных в новом договоре отсутствует.
Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В этом сезоне на счету хавбека 35 матчей во всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.
У меня к вам вопрос. Почему вы убрали в ставках все выборы на точный счёт и т.д ????? Ещё с утра было всё нормально. Я думаю что это совершенно не справедливо, некоторые уже успели поставить, а другие что должны делать ?..
У меня к вам вопрос. Почему вы убрали в ставках все выборы на точный счёт и т.д ????? Ещё с утра было всё нормально. Я думаю что это совершенно не справедливо, некоторые уже успели поставить, а другие что должны делать ?..