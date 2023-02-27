Головин продлил контракт с «Монако»

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27 февраля 2023, 14:25

Полузащитник продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлое соглашение россиянина было рассчитано до лета 2024 года. Фиксированная сумма отступных в новом договоре отсутствует.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В этом сезоне на счету хавбека 35 матчей во всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.