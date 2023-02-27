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Головин продлил контракт с «Монако»

27 февраля 2023, 14:25

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прошлое соглашение россиянина было рассчитано до лета 2024 года. Фиксированная сумма отступных в новом договоре отсутствует.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В этом сезоне на счету хавбека 35 матчей во всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ adekvat (раскрыть)
27 февраля в 19:56, ред.
Он не только в Европе..., он и в нашей сборной (вместе с Джикией и Ерохиным) на футболиста похож. Остальные у Валеры полные де.6илы, либо больны рахитом...
AlexDen
AlexDen ответ ЮЗИК (раскрыть)
27 февраля в 19:07
А за кого стыдно!? Миранчук в Торино хорошо играет в более сильном чемпике, причём игрок основного состава
ssspartak
ssspartak
27 февраля в 18:57
Всё правильно. Переход в клуб выше рискованное дело - врядли потянет, а ниже не имеет смысла.
Boricku
Boricku
27 февраля в 18:53
    sir_Alex
    sir_Alex
    27 февраля в 18:40
    Логичное, в общем-то, решение.
    протон
    протон
    27 февраля в 17:53
    Хорошая новость, значит на него рассчитывают, и Монако подстраховался, и Головину спокойнее. Перейти в другой клуб всегда успеет, если будет показывать уровень.
    dok66
    dok66
    27 февраля в 17:39
    Убрали пункт об отступных - это хорошо для Сани . Если будет реальное предложение от других клубов , будет легче договариваться .
    Союзник противников
    Союзник противников
    27 февраля в 17:29
    Выбрал-таки себе "место погребения" как футболист.Это его выбор,не без участия группы заинтересованных лиц,включая его сексуальную партнёршу. Девку вытащить из Монако сложно.
    112910415
    112910415
    27 февраля в 17:03
    парень отлично вписан в сильный коллектив, нет вопросов
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    27 февраля в 16:27
    Головин принял правильное решение.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    27 февраля в 16:23
    Пока он лидер, вон с Ниццей без него тайм провели и трт гола получили)
    lotsman
    lotsman
    27 февраля в 16:21
    У него хорошая, стабильная игра. Естественно клуб продлит с ним контракт.
    VeniaminS
    VeniaminS
    27 февраля в 16:19
    Хорошая новость,еще поиграет в Европе.
    s77fmk6bkuyu
    s77fmk6bkuyu
    27 февраля в 15:57
    Пусть у Шурика и дальше всё там получается!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 февраля в 15:38
    Хоть за одного не стыдно
    adekvat
    adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
    27 февраля в 15:36
    В европе играет и не плохо, что еще надо.
    Сп62
    Сп62
    27 февраля в 15:11
    Продлили - значит ценят, хоть и русский. Успеха Александру.
    Ironigor
    Ironigor
    27 февраля в 14:50, ред.
    Доброго времени суток Всем !
    У меня к вам вопрос. Почему вы убрали в ставках все выборы на точный счёт и т.д ????? Ещё с утра было всё нормально. Я думаю что это совершенно не справедливо, некоторые уже успели поставить, а другие что должны делать ?..
    shlomo2
    shlomo2
    27 февраля в 14:49
    Все правильно Саша сделал... его клуб и он клубу подходит
    Варвар7
    Варвар7
    27 февраля в 14:30
    Значит Головина всё устраивает , тем более дела в клубе у него идут хорошо.
    Гость
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