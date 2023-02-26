«Краснодар» продлил контракт с воспитанником клуба

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26 февраля 2023, 15:58

Полузащитник «Краснодара» продлил контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение было подписано ещё до начала нынешнего сезона.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Черников — воспитанник Академии «быков».