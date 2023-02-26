«Краснодар» продлил контракт с воспитанником клуба

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников продлил контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение было подписано ещё до начала нынешнего сезона.
Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Черников — воспитанник Академии «быков».
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников продлил контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение было подписано ещё до начала нынешнего сезона.
Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Черников — воспитанник Академии «быков».
Удачи ему с Быками !
Удачи ему с Быками !