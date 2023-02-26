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«Краснодар» продлил контракт с воспитанником клуба

26 февраля 2023, 15:58

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников продлил контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение было подписано ещё до начала нынешнего сезона.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Черников — воспитанник Академии «быков».

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ermak6848
ermak6848
26 февраля в 19:31
Это даже Хорошо
Союзник противников
Союзник противников
26 февраля в 18:16
Хоть обин "плод мечты" играет.
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 16:03, ред.
Очень даже правильное решение. Черников один из лидеров команды Быков .
Удачи ему с Быками !
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