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Месси набрал 1000 очков по системе «гол+пас» за клубную карьеру

05 марта 2023, 08:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился голом в ворота «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).

Аргентинец забил 701-й мяч, а также отдал 299 передач за всё время выступлений в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен», проведя 841 игру. Теперь у футболиста 1000 очков по системе «гол+пас».

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:46
Месси получит ЗМ. И не важно, как пройдет игра с Баварией. Почему? Посмотри историю победителей ЗМ. Всегда получали чемпионы ЧМ. Исключение период 2010-2015, когда ЗМ вручался вместе с ФИФА, тогда другие правила были.
salleeh
salleeh
05 марта в 22:42
Потихоньку готовят нас к тому, что ЗМ за этот сезон получит опять гном. Уже надоел этот персонаж, как только перестанут покупать его футболки, так сразу и пропадёт с заголовков новостей….
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
05 марта в 16:16
Скоро очередной рекорд Роналду побьёт )))
Agamaga........
Agamaga........
05 марта в 13:56
До конца сезона гений ещё успеет обновить несколько красивых рекордов! Очень приятно наблюдать за его игрой, и цифры соответствующие. Он заслужил получить и 8-й золотой мяч! Или суперзолотой мяч, а Килиану первый в его карьере ЗМ.
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 13:08
Все с рекордами, на крайний случай Кубками нашего КП ходят, самому как то даже стрёмно среди интеллекта брюзжать...)
Шуnя771
Шуnя771
05 марта в 13:06
Мы уже подняли рюмку чая!
Следующий рекорд прошу озвучить с лобного (не лобкового) места!)
(Огурец твердо держим на конце вилки...)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 12:24
Следующая передача станет юбилейной 300-й на клубном уровне... Ни у кого столько нет на клубном уровне и близко.. Следующий гол станет 702-м на клубном уровне в Европе и он станет лидером.. К тому же 800-м голом в карьере Лео... Он сделал это намного быстрее португальца из ЮАР... Хе .. Ещё 2 гола за сборную - и тоже юбилей - 100 голов... Он сделает это первым из южноамериканцев... Всё это теперь учитывается при голосовании на ЗМ... FF сам поменял правила... Все юбилеи пришлись кстати... 8-й ЗМ очень близко.. Браво, Лео!!...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
05 марта в 12:24
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    05 марта в 12:22
    Зато Алвес на зоне еще какой ни будь титул получит. ШУТКА.
    Elliada
    Elliada ответ adekvat (раскрыть)
    05 марта в 12:17, ред.
    Ты взял данные из Википедии. Посмотри внимательно на титулы Алвеса в Барселоне: 2 Кубка Каталонии и Суперкубок Каталонии. С каких это пор это официальные трофеи? Представляешь, сколько Месси этих Кубков Каталонии выиграл??

    Тут еще финал ЛЧ с Ювентусом, как трофей посчитан. А так если посчитать у Алвеса 36 клубных трофеев

    В большинстве источников у Алвеса 43 трофея за карьеру, у Месси 42. И у одного, и у второго посчитали молодежный ЧМ. Месси выиграет Чемпионат Франции и сравняется с Алвесом
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    05 марта в 12:05, ред.
    40 титулов за европейские клубы, 6 со сборной один из них с молодежкой. Еще 3 штатов.
    «Севилья»

    Обладатель Кубка Испании: 2006/07
    Обладатель Суперкубка Испании: 2007
    Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
    Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
    «Барселона»

    Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
    Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
    Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
    Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
    Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
    Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
    Обладатель Кубка Каталонии (2): 2012/13, 2013/14
    Обладатель Суперкубка Каталонии (1): 2014/15
    «Ювентус»

    Чемпион Италии: 2016/17
    Обладатель Кубка Италии: 2016/17
    Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2016/17
    «Пари Сен-Жермен»

    Чемпион Франции (2): 2017/18, 2018/19
    Обладатель Кубка Франции: 2017/18
    Обладатель Кубка французской лиги: 2017/18
    Обладатель Суперкубка Франции (2): 2017, 2018
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    05 марта в 11:49
    Никто и близко не имеет таких показателей на клубном уровне... И это в топ-5 Европы... Браво!!..
    Колобокforever
    Колобокforever
    05 марта в 10:54
    КУкушка хвалит Петуха за то что хвалит он кукушку !
    Байкал-38
    Байкал-38
    05 марта в 10:39
    Alex12357
    Йоханес Бё инвалид и ему надо на параолимпиаде выступать, а он "лекарство" от астмы вёдрами жрёт и побеждает здоровых людей.
    Сборной Норвегии официально разрешили допинг принимать, там вся команда инвалидов согласно обследованиям.
    Elliada
    Elliada ответ adekvat (раскрыть)
    05 марта в 10:28
    У Алвеса 37 трофеев на клубном уровне, а всего 43, а не 46. 3 трофея не учитываются (чемпионат штата и кубок штата)
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    05 марта в 10:24
    Месси - пёс
    dok66
    dok66
    05 марта в 10:18
    Знаковая цифра . Есть к чему стремиться молодым вундеркиндам . Но что-то мне подсказывает , что этот рекорд еще долго будет принадлежать Месси .
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    05 марта в 10:07
    Самый титулованный Дани Алвес у него вроде 46 титулов
    shlomo
    shlomo
    05 марта в 10:01
    Это вам не арабов саудитов обижать...:))) А всего за карьеру аргентинец сделал уже больше ТЫСЯЧИ результативных действий. Безумие. Красава!!!
    Alex12357
    Alex12357
    05 марта в 09:57
    Гном -учись у биатлонистов -Йоханес Бё не рекламирует себя ,он это делает своими результатами ,тебе до него как до неба ,в биатлоне кубки и медали деньгами не купишь!!!Понял гном!!!
    Comentarios
    Comentarios
    05 марта в 09:49
    Уже не смешно и фонарик в подарок
    ssspartak
    ssspartak
    05 марта в 09:28
    Кто бы что ни говорил плохо, но мало какой игрок может себе позволить такие достижения, играя на высоком уровне.
    Elliada
    Elliada
    05 марта в 09:25
    G.O.A.T!!!!!!!!!!!!!!!! Сотворил 1000 голов в клубной карьере за 841 матчей. При этом, самый титулованный футболист в истории на клубном уровне (37 трофеев).

    Забив гол Нанту, Месси сравнялся с Роналду по забитым голам в клубной карьере в Европе. Только Месси, чтобы забить 701 голов, понадобилось 841 матчей, а Роналду 946 матчей. Следующий гол станет 800-м голом в карьере и Месси станет единоличным лидером по голам в Европе на клубном уровне.
    протон
    протон
    05 марта в 09:20
    Месси создан самим футболом, как эталонный представитель игры. Его от всех остальных отличает и менее упоминаемые качества, например, принятие решений на запредельно компьютерном уровне, почти не делает лишних движении или неверных ходов при атаках, такое даже для многих великих непостижимо. И почему-то когда он делает пас, мяч катится слишком ровно и точно по силе, будто мяч его послушный пёсик, а не надутый шарик, в ногах всех других игроков мяч ведет себя как мяч. Мы свидетели чего-то действительно необычного.
    каждый микроджоуль рациональный.
    протон
    протон
    05 марта в 09:19
    Хоккейная статистика какая-то. Сколько там до рекорда Гретцки осталось?
    протон
    протон
    05 марта в 09:19
    Просто легендарный и феноменальный игрок !
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