Месси набрал 1000 очков по системе «гол+пас» за клубную карьеру

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05 марта 2023, 08:59

Нападающий ПСЖ отметился голом в ворота «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).

Аргентинец забил 701-й мяч, а также отдал 299 передач за всё время выступлений в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен», проведя 841 игру. Теперь у футболиста 1000 очков по системе «гол+пас».