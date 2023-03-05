Месси набрал 1000 очков по системе «гол+пас» за клубную карьеру

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился голом в ворота «Нанта» в матче 26-го тура Лиги 1 (4:2).
Аргентинец забил 701-й мяч, а также отдал 299 передач за всё время выступлений в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен», проведя 841 игру. Теперь у футболиста 1000 очков по системе «гол+пас».
каждый микроджоуль рациональный.
каждый микроджоуль рациональный.
Тут еще финал ЛЧ с Ювентусом, как трофей посчитан. А так если посчитать у Алвеса 36 клубных трофеев
В большинстве источников у Алвеса 43 трофея за карьеру, у Месси 42. И у одного, и у второго посчитали молодежный ЧМ. Месси выиграет Чемпионат Франции и сравняется с Алвесом
Тут еще финал ЛЧ с Ювентусом, как трофей посчитан. А так если посчитать у Алвеса 36 клубных трофеев
В большинстве источников у Алвеса 43 трофея за карьеру, у Месси 42. И у одного, и у второго посчитали молодежный ЧМ. Месси выиграет Чемпионат Франции и сравняется с Алвесом