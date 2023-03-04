«Наполи» впервые за почти год проиграл дома в Серии А

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вчера, 09:50

«Наполи» на своём поле уступил «Лацио» в матче 25-го тура Серии А (0:1).

Неаполитанцы впервые с 10 апреля 2022 года потерпели поражение в домашнем матче чемпионата Италии. Тогда они были обыграны «Фиорентиной» в 32-м туре (2:3).