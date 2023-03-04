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«Наполи» впервые за почти год проиграл дома в Серии А

вчера, 09:50
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Наполи» на своём поле уступил «Лацио» в матче 25-го тура Серии А (0:1).

Неаполитанцы впервые с 10 апреля 2022 года потерпели поражение в домашнем матче чемпионата Италии. Тогда они были обыграны «Фиорентиной» в 32-м туре (2:3).

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 21:10
отлично, хватит уже ломать серию а
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:13
Похоже перехвалили или сглазили Наполи
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:54
Если свое первое поражение в чемпионате от Интера неаполетанцы заслужили, то по игре с Лацио Наполи точно не заслуживал поражения! По голевым моментам неаполетанцы должны были разгромно побеждать римлян, но не вышло! А как бы это странно не звучала, но Хвича поучаствовал в забитом голе в ворота своей команды, когда скинул мяч головой прямо на ногу Матиасу Весино....!
Capral
Capral
вчера в 11:17
Лацио был прекрасен в середине нулевых, когда вся Серия А блистала истинными талантами и бриллиантами!!!!!!! А сейчас нет в Серии А бриллиантов, одни только стразы...
sova147
sova147
вчера в 10:48
Лацио с победой! Всё будет хорошо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:41
Лацио так себе ничего продержался...
Но второй раз фокус не пройдет...
adekvat
adekvat ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:30
Спаллети слабоват В ЛЧ.
Брулин
Брулин
вчера в 10:25
Лацио уже заслужило в ЛЧ поиграть, сколько лет можно уже около четвёрки тусоваться?
Гость
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