«Наполи» впервые за почти год проиграл дома в Серии А

«Наполи» на своём поле уступил «Лацио» в матче 25-го тура Серии А (0:1).
Неаполитанцы впервые с 10 апреля 2022 года потерпели поражение в домашнем матче чемпионата Италии. Тогда они были обыграны «Фиорентиной» в 32-м туре (2:3).
«Наполи» на своём поле уступил «Лацио» в матче 25-го тура Серии А (0:1).
Неаполитанцы впервые с 10 апреля 2022 года потерпели поражение в домашнем матче чемпионата Италии. Тогда они были обыграны «Фиорентиной» в 32-м туре (2:3).
Но второй раз фокус не пройдет...
Но второй раз фокус не пройдет...