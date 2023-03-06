В матче 25-го тура Серии А «Рома» победила «Ювентус». Поединок завершился со счётом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.
У «Ромы» 47 очков и 4-е место. «Юве» идёт 7-м с 35 баллами.
В матче 25-го тура Серии А «Рома» победила «Ювентус». Поединок завершился со счётом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.
У «Ромы» 47 очков и 4-е место. «Юве» идёт 7-м с 35 баллами.
Юве не унывать и идти дальше!
Юве не унывать и идти дальше!
А проигрывает всякому шлаку.
А проигрывает всякому шлаку.
Хм..., надо бы обмозговать. )
Хм..., надо бы обмозговать. )
Со стартовым составом и заменами опять Макс чудит...
Чёж так поздно Погба выпустил ? Почему Кьеза не в старте ? Чем классно играющий Куадрадо мог помешать в концовке, чтоб вот так взять и менять его на Кина ? Ну а Мойзику, за такую подставу, надо бы от своих по башке получить. Совсем без головы человек.
Голешник Манчини хороший положил, но по совести сказать ... такой удар, к примеру, Куртуа (или Нойер) взял бы. Щенсны плохо среагировал и поздно прыгнул, хотя видел момент удара.
А так ... ребята Маура, вне зависимости какой клуб он тренит, всегда могли удерживать нужный счёт... Единственный вопрос к Жозе..., что он хотел впереди от Абрахама ? Ведь как он был в роли Буратино в Челси, таким и остался...
Со стартовым составом и заменами опять Макс чудит...
Чёж так поздно Погба выпустил ? Почему Кьеза не в старте ? Чем классно играющий Куадрадо мог помешать в концовке, чтоб вот так взять и менять его на Кина ? Ну а Мойзику, за такую подставу, надо бы от своих по башке получить. Совсем без головы человек.
Голешник Манчини хороший положил, но по совести сказать ... такой удар, к примеру, Куртуа (или Нойер) взял бы. Щенсны плохо среагировал и поздно прыгнул, хотя видел момент удара.
А так ... ребята Маура, вне зависимости какой клуб он тренит, всегда могли удерживать нужный счёт... Единственный вопрос к Жозе..., что он хотел впереди от Абрахама ? Ведь как он был в роли Буратино в Челси, таким и остался...