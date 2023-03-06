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«Рома» победила «Ювентус»

вчера, 00:50
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 25-го тура Серии А «Рома» победила «Ювентус». Поединок завершился со счётом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.

У «Ромы» 47 очков и 4-е место. «Юве» идёт 7-м с 35 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:38
Моуринью : - Тихий океан знаете? это я его утихомирил...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:00
Вратарь «Ромы» заслужил нехилые бонусы. Отстоял на все сто. Патрисиу был реально великолепен. А так «Ювентус» был на голову сильнее по игре. Будь там другой вратарь, зебры бы вколотили три гола как минимум.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:13
Моуриньо во всей красе!
Юве не унывать и идти дальше!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 09:59
Жозе ликует !
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 09:49
Рома молодчики.
shlomo
shlomo
вчера в 08:24
Неожиданно, но наверное закономерный результат по игре...
Sadjon
Sadjon
вчера в 06:56
Наиграли на победу волки.....
Gahi
Gahi
вчера в 06:54
Любая победа это возможность улучшить свою позицию в турнирной таблице. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:44, ред.
Роме победа была важнее, что и произошло.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:42
Рома всеми силами цепляется за Лигу Чемпионов.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 06:24
Да ужжж... Наши победили !
Russia_4ever
Russia_4ever ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 06:16
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 05:32
    Рому и её болельщиков с победой!
    kdk5xtb47zjf
    kdk5xtb47zjf
    вчера в 05:25
    Ну и что...
    А проигрывает всякому шлаку.
    112910415
    112910415
    вчера в 05:17
    всё-таки у Ромы хороший тренер ! )
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 01:36
    Не, я много смотрю Рому, Теми хоть и кажется нескладным но опасен, с ним не расслабишься. Может выдраться и уйти от тебя в самый неудобны момент, может отдать тонко партнеру в прорыв. Не будет рядом с ним защитник придумывать атаки спокойно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Павел Якунин (раскрыть)
    вчера в 01:24
    Это с его то скоростью и координированностью ?
    Хм..., надо бы обмозговать. )
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 01:17, ред.
    Наверное, одна из задач Теми была всячески мешать Бонуччи развивать атаки первым пасом, который у него прекрасный.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 01:09
    Что нужно ещё сделать или с каким разгромом проиграть Юве, чтобы этот не побоюсь этого слова , - бессовестный гений Аллегри был уволен из клуба .
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 01:01, ред.
    Эх, Аллегри!
    Со стартовым составом и заменами опять Макс чудит...
    Чёж так поздно Погба выпустил ? Почему Кьеза не в старте ? Чем классно играющий Куадрадо мог помешать в концовке, чтоб вот так взять и менять его на Кина ? Ну а Мойзику, за такую подставу, надо бы от своих по башке получить. Совсем без головы человек.

    Голешник Манчини хороший положил, но по совести сказать ... такой удар, к примеру, Куртуа (или Нойер) взял бы. Щенсны плохо среагировал и поздно прыгнул, хотя видел момент удара.
    А так ... ребята Маура, вне зависимости какой клуб он тренит, всегда могли удерживать нужный счёт... Единственный вопрос к Жозе..., что он хотел впереди от Абрахама ? Ведь как он был в роли Буратино в Челси, таким и остался...
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 01:01
    Была игра за 6 очков..
    Ислам Нажуев
    Ислам Нажуев
    вчера в 00:58
    Как же грязно играла Рома. Кину надо было по сильнее бить, раз все равно красную получил) Ну и с этим поражением можно смело забыть про ЛЧ через чемпионат. Теперь остаётся ЛЕ.
    Гость
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