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вчера, 00:50

В матче 25-го тура Серии А «Рома» победила «Ювентус». Поединок завершился со счётом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Джанлука Манчини.

У «Ромы» 47 очков и 4-е место. «Юве» идёт 7-м с 35 баллами.