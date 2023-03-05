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Два гола Джорджевича принесли «Сочи» победу над ЦСКА

05 марта 2023, 21:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» дома победил ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе сочинцев дубль сделал черногорец Лука Джорджевич (72-я и 78-я минута). Примечательно, что он появился на поле со скамейки запасных на 71-й минуте.

«Сочи» имеет в активе 28 очков и идет 7-м. У ЦСКА 29 очков и 5-е место.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Олег Орешкин (раскрыть)
вчера в 18:47
вы тут..попа гапона-из себя не стройте))))...призывает он))))
Bolshoy
Bolshoy ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:44
ЦСКА уже давно не похожи на ЦСКА...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:03
- Бердыеву - респект, что вернулся, да ещё в такую самобытную команду...
- Бердыеву - респект. что поверил в Джорджевича! При правильной тактике - Лука ещё себя покажет!
- ФК Сочи - Удачи в следующих матчах!
aMur
aMur
вчера в 16:39
Масковскопитерские клубы нервно трепещут. Бекиевич вернулся!
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 11:16
По сути сейчас не чемпионат проходит а товарищеские игры... Все равно в Европе или в Азии не выступаем теперь
Пепс
Пепс
вчера в 08:30
Курбан Бекиевич с победой!!!!))))
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 06:36
ДЖОКЕРжевич !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:08
Насели болельщики на Федотова теперь. Сыграл осторожно согласен, но иначе по другому.. Или отказываться от мысли, что ты почти царь зверей. Команда то видно, что выходит на поле с мыслью превосходства. Они знают, что быстрей соперника. Добавили бы ещё в скорости, но как? Если Сочи перекрывала зоны подхода и не разогнаться, а потом суета пойдет. ЦСКА сильно суетится. Пробовали по разному играть. Комбинировать возможно надо было, чередуя вертикальные забросы за спины сочинцев, но это тоже надо видеть, когда надо. Был период, когда Сочи подсел. Советовать проще, чем исполнить.
Сочи не пошел вперёд. Защита играла дисциплинированно не оголяя фланги. Для быстрых игроков ЦСКА, то, что надо. Тут скорее Сочи "вина", что такой результат. Плюс самоотдача.
Что теперь. Готовиться к следующему туру.
112910415
112910415
вчера в 05:02
переиграл Бердыев оппонента !
ДСА
ДСА
вчера в 04:40
Вот команды и подравнялись в турнирной таблице.
yd52vu3zs397
yd52vu3zs397
05 марта в 23:22
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    05 марта в 23:10
    УВЫ! Армейцы как всегда разочаровали. Чалов ноль. Анинфеев ноль.
    Нападения нет. Караскаля и Медину отправить домой. Я как старый армейский болельщик переживаю чтобы мы не вылетели в первую лигу. Федотов не дал армейцам нужный запал и пускай тренирует команды второй лиги. Призываю армейских болельщиков не посещать игры ЦСКА пока не начнут играть с отдачей.
    ПОЗОР!!!!!!!
    Caniggia
    Caniggia
    05 марта в 22:49
    Магия Бердыева действует! Бекиич вернулся!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
    05 марта в 22:45
    Подавайте жалобную книгу. В чем проблемы).
    cska1948
    cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    05 марта в 22:42
    Вы, похоже, до сих пор не знаете, что Понтус в ЦСКА уже давно не играет. А Безбородов допустил ошибку, не показав Мелкадзе ВТОРУЮ ЖК.
    nice
    nice
    05 марта в 22:35
    Рад возвращению Бекиича в РПЛ. Когда он тренирует команды уровень всего чемпионата растет.
    ABir
    ABir
    05 марта в 22:32
    Видна работа Курбана Бердыева, очень интересно будет и дальше понаблюдать за работой известного тренера. Сочи не прогадали с выбором рулевого.
    lotsman
    lotsman
    05 марта в 22:28
    ЦСКА сегодня были не похожи сами на себя, особенно во втором тайме.
    cska1948
    cska1948 ответ Misten (раскрыть)
    05 марта в 22:27
    Смешно..., но не умно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
    05 марта в 22:26
    Ей Богу смешно такое читать от болельщика ЦСКА, когда говорят о принципиальности). В первом тайме Безбородов сразу показал игроку Сочи ЖК в итоге ни одной, по моему, вашей команде. Хотя тоже били, толкали, где-то симулировали. У Мелкадзе не все в порядке с головой возможно, но с вашим львом, бойцом Понтусом он ребенок. И это лечится. Надеюсь игровую дисциплину КББ наладит у него.
    Колобокforever
    Колобокforever
    05 марта в 22:21
    Пора уже Бердыева к коням ставить в стойло !
    Misten
    Misten ответ cska1948 (раскрыть)
    05 марта в 22:20
    Если бы цска не приехал в Сочи, он бы не проиграл.
    Ironigor
    Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
    05 марта в 22:17
    Да нет , я просто шучу !)
    cska1948
    cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
    05 марта в 22:16
    Засчитали ЧТО, я не понял.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    05 марта в 22:16, ред.
    Чего так хвалят туркмена? Через год уйдёт, а Джорджевич максимум гол еще забьет
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    05 марта в 22:16
    Поздравляю оппонентов, кто ждал осечки тренера. Ну так бывает сегодня они на коне, завтра я. Помню их несмотря, что с памятью уже не то.. Нет у меня привычки и желания ставить ногу на грудь. Просто не видеть и не замечать силу тренера,, тем более не уважать, это неправильно. Его команды с переферии не просто становились чемпионами и вице- чемпионами и вылазили из дна. Обыгрывали команды европейских топ клубов. Так что все логично. Конечно все впереди. Будут и поражения тоже. Команду ещё шлифовать. Насчёт Федотова не стал бы его сейчас жёстко критиковать. Такая работа и доля. Сегодня проигрываешь, завтра выигрываешь. Тренерская чехарда не доводила до добра. Химки, Рубин все перед глазами. Гнобили Гончаренко, а он Урал из дна вытащил. Поддержка главное в этом деле.
    Кратко так.
    cska1948
    cska1948
    05 марта в 22:11
    Вот тут поют дифирамбы Бердыеву. Но не учитывают, что если бы Безбородов проявил принципиальность, то показал бы Мелкадзе, за удар соперника по лицу, вторую ЖК, а следом и КК. А это значит, что Джордович не вышел бы на поле и как бы закончился матч, одному богу известно.
    АТГ
    АТГ
    05 марта в 22:08
    Курьан красава хоть и не любдю филиал
    isamsn
    isamsn
    05 марта в 22:07
    Победа Сочи исключительная заслуга Федотова.
    Ironigor
    Ironigor ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    05 марта в 22:05
    На все сто процентов согласен !👍✊️🙋‍♂️
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