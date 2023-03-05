Два гола Джорджевича принесли «Сочи» победу над ЦСКА

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» дома победил ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:0.
В составе сочинцев дубль сделал черногорец Лука Джорджевич (72-я и 78-я минута). Примечательно, что он появился на поле со скамейки запасных на 71-й минуте.
«Сочи» имеет в активе 28 очков и идет 7-м. У ЦСКА 29 очков и 5-е место.
Сочи с победой! Вся игра шла под диктовку Сочи.
В будущем добавлять надо по отдельным игрокам.
Ещё раз, кто с уважением относился к тренеру все годы с победой его команды. Казанского Николая персонально! Мы с ним с 2000 -х держали за него кулаки и были вместе в радости и печали). С победой!
Сочи с победой! Вся игра шла под диктовку Сочи.
В будущем добавлять надо по отдельным игрокам.
Ещё раз, кто с уважением относился к тренеру все годы с победой его команды. Казанского Николая персонально! Мы с ним с 2000 -х держали за него кулаки и были вместе в радости и печали). С победой!