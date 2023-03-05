Два гола Джорджевича принесли «Сочи» победу над ЦСКА

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05 марта 2023, 21:29

В матче 18-го тура чемпионата России «Сочи» дома победил ЦСКА . Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе сочинцев дубль сделал черногорец (72-я и 78-я минута). Примечательно, что он появился на поле со скамейки запасных на 71-й минуте.