«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту», Салах не забил пенальти

«Борнмут» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 28-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник «Борнмута» Филипп Биллинг. На 69-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти.
«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (42 очка), «Борнмут» занимает 16-е место (24 очка).
Впереди у Ливерпуля в соперниках Реал, МС, Челси, Арсенал.
Впереди у Ливерпуля в соперниках Реал, МС, Челси, Арсенал.
Симпатизирую Ливерпулю. Но это один из немногих сезонов, где у них нет стабильной игры. Как? Зачем?! Сливать Борнмуту. Может банальная недооценка соперника, после 9:0 в первом круге. Но ведь время не стоит на месте, хотя Борнмут тем же дном и остался, но вот на строились на эту игру. А мерсесайдцам что очки не нужны, их устраивает позиция в таблице??? Спросить бы у них самих...
Исполнение пенальти Салахом явно показало, что команда мысленно уже в Мадриде. Почему нельзя было здесь отыграть более-менее достойно, чтобы в нормальном настроении ехать к Реалу? Наверняка эта потеря очков в конце сезона аукнется, когда будет борьба за места в ЛЧ.
Симпатизирую Ливерпулю. Но это один из немногих сезонов, где у них нет стабильной игры. Как? Зачем?! Сливать Борнмуту. Может банальная недооценка соперника, после 9:0 в первом круге. Но ведь время не стоит на месте, хотя Борнмут тем же дном и остался, но вот на строились на эту игру. А мерсесайдцам что очки не нужны, их устраивает позиция в таблице??? Спросить бы у них самих...
Исполнение пенальти Салахом явно показало, что команда мысленно уже в Мадриде. Почему нельзя было здесь отыграть более-менее достойно, чтобы в нормальном настроении ехать к Реалу? Наверняка эта потеря очков в конце сезона аукнется, когда будет борьба за места в ЛЧ.