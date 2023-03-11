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«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту», Салах не забил пенальти

вчера, 17:29
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Борнмут» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 28-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник «Борнмута» Филипп Биллинг. На 69-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти.

«Ливерпуль» идёт на 5-м месте (42 очка), «Борнмут» занимает 16-е место (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Red_team (раскрыть)
вчера в 21:41
Ну вот, и задумайтесь...
Red_team
Red_team
вчера в 21:25
Только Ливер может обыграть команду уровня МЮ 7-0, а потом продуть Борнмуту, уникумы....
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Я не болельщик- ни Ливера, ни тем-более Клоппа, но я уверен и сегодняшняя игра это еще раз подтвердила- не всё чисто в британском королевстве... Клопп- упрямец, страдалец, но ничего не хочет делать, ничего не хочет менять- надеется на чудо. Будь на его месте тренер попроще, не такой известный- давно бы уже попёрли. Ну а этого терпят. Готовы пол команды сменить, накупить лучших, но только оставить Клоппа. Ну, значит- флаг им в руки, транспорант на шею.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
Доброй ночи! (Ну во всяком случае у меня уже ночь)
Ну не знаю, не думаю, что Ливерпуль провалился в этой игре, просто Борнмут отлично использовал свою молнеиносную атаку(как в матче и с Арсеналом) а дальше очень грамотно оборонялся....ну а красные наверное перегорели после матча с МЮ и с некой недооценкой вышли играть против атсайдера....но это АПЛ где каждый может обыграть каждого!
youtomee
youtomee
вчера в 18:54
ну как и говорил, вообще непонятно, чего ждать от Ливерпуля) Сейчас поедут в Мадрид и накидают там Реалу, а потом Фулхэму проиграют 0:3
Rupertt
Rupertt ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:42
Написал бы по-корейски, ты бы даже не понял, где начало и конец предложения. Дно - Борнмут, а мы это Реал
AlexDen
AlexDen
вчера в 18:40
Да ладно, ливер готовится к РЕАЛьному матчу с мадридом, но вот беда, отхватят они и от сливочных
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:30
...вот теперь не по корейски, а по русски ! Дно- кто? И кто это мы ,которые не проиграют ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:14
Ливерпуль проваливает сезон. Удивительно при таких-то усилениях состава в атаке. Жота, Диас, Нуньес, Гакпо.... Но ни один из них не смог заменить Мане. Надо было созранять сенегальца. И мирить его с Салахом. Нельзя идти на поводу одного игрока
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:08
Странно Ливерпуль играет,то победа,то поражение.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:07
И Вам Добра!!!
Вы знаете, я скорее соглашусь с тем, что Ливер отыграет в Мадриде три гола, чем поверю в честность игры с МЮ...
Capral
Capral ответ 6bhktkdkn83r (раскрыть)
вчера в 18:03
    shlomo
    shlomo ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Добра Вам!

    Ворота большие а мячик круглый... все может быть. Это футбол!
    6bhktkdkn83r
    6bhktkdkn83r
    вчера в 18:00
    Интересно, как можно обыграть МЮ 7-0 и слить Борнмуту потом? Как-будто у игроков мотивации нет.
    Triem
    Triem ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:54
    В прошлом туре? Это всего лишь всеанглийское дерби и там надо было играть.
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 17:52, ред.
    Мысленно в Мадриде, после 2:5 в Ливерпуле? Ну, вы оптимист, батенька...
    1580556558
    1580556558
    вчера в 17:49
    Борнмут красавцы. А Салаха нужно на пару матчей на скамейку запасных посадить. Не понимаю, почему Клопп его на поле все 90 минут держит, когда даже игра откровенно не идет у того.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:48
    забыться и уснуть ...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:46, ред.
    Недолго музыка играла :) Старый добрый Ливерпуль. Крадёт очки у богатых и раздаёт их бедным (Робинпуль!!!)

    Симпатизирую Ливерпулю. Но это один из немногих сезонов, где у них нет стабильной игры. Как? Зачем?! Сливать Борнмуту. Может банальная недооценка соперника, после 9:0 в первом круге. Но ведь время не стоит на месте, хотя Борнмут тем же дном и остался, но вот на строились на эту игру. А мерсесайдцам что очки не нужны, их устраивает позиция в таблице??? Спросить бы у них самих...

    Исполнение пенальти Салахом явно показало, что команда мысленно уже в Мадриде. Почему нельзя было здесь отыграть более-менее достойно, чтобы в нормальном настроении ехать к Реалу? Наверняка эта потеря очков в конце сезона аукнется, когда будет борьба за места в ЛЧ.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 17:43
      John 5mith
      John 5mith
      вчера в 17:41
      Это тому самому с которым осенью 9-0 было?
      Выплеск куража и фарта с МЮ даром не прошел. Остаётся надеяться что откат уже закончился и с Реалом играть будут уже лучше.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 17:39
      Чешет голову Клопп и думает, что лучше было бы выиграть 7 матчей по 1:0, чем 1 матч со счетом 7:0.
      Capral
      Capral ответ A.S.A (раскрыть)
      вчера в 17:38
      Приветствую Вас, мой юный Друг!!!
      Уже к 21мин., счет мог быть 3:0 в пользу хозяев!!! Клопп, так и не понял, как ему защищаться против последней команды чемпионата. Даже блистательный Салах, похоже, уже устал от Клоппа...
      Ainura Jalalova
      Ainura Jalalova
      вчера в 17:38
      Поздравляю Борнмут удачи и поздравляю Ливерпуль ))
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 17:36
      Пыль в глаза перед ЛЧ, Реал даст слабину, дно команда выигрывает, мы точно не проиграем
      Capral
      Capral
      вчера в 17:35
      Коллеги, я не буду сейчас устраивать пляску на костях, я только хочу, еще раз вернуться к игре Ливерпуль-МЮ. То-есть, возвращаться не буду, а тольку напомню. Выводы, пусть каждый делает сам... Если и после этого, найдутся те, кто свято верует в непогрешимость этой игры, значит, так пусть и будет.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 17:34
      Борнмут показал как нужно играть против Ливерпуля если хочешь добиться положительного результата. Очень грамотно оборонялись, а сами удачно поймали Ливерпуль на контратаке.
      Очень важная победа для Борнмута. Отталкнулись от дна и на время покинули зону вылета. А Ливерпуль видемо все эмоции оставил в игре с МЮ.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
      вчера в 17:33
      Вот и вишенка на торте!
      Быстрее бы сезон закончился.
      НЕЭГО И СТ
      НЕЭГО И СТ
      вчера в 17:31, ред.
      Вот так обесцениваются громкие победы.. А в первом круге было 9:0... Это футбол...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 17:30
      В прошлом туре, когда Ливерпуль разгромил МЮ, я писал, что это всего лишь 3 очка и глобально ничего не поменялось. Говорил, что Клоппа нужно увольнять. На меня тут же обрушилась критика. Хором мне писали, что Клопп гений, Ливерпуль вернулся, Реалу не сдобровать и т. д. Что теперь скажите???? Ливерпуль проиграл последней команде АПЛ. Просто позор!!! Позорище!!!!

      Впереди у Ливерпуля в соперниках Реал, МС, Челси, Арсенал.
      Гость
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