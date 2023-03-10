«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче Премьер-Лиги

«Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче 19-го тура РПЛ (0:4).
Кирилл Капленко открыл счет на 45-й минуте, Матиас Перес на 51-й удвоил преимущество команды. На 68-й минуте Иван Башич забил третий гол, а итоговый счет установил Юрий Ковалев на 75-й.
После поединка «Сочи» идет на 8-м месте, «Оренбург» занимает 7-ю строчку, у обоих коллективов по 28 очков.
Традиционно трусливый футбол Бердыева сработал лишь против ещё более (что неожиданно) трусливого футбола Федотова. Неделю назад почти убедили в гениальности нынешнего Бердыева. А сегодня что...? Страшно представить, что бы сделал Оренбург с таким ЦСКА. Ну а так что, Шоу "Курбан Бердыев вернулся"... (Спонсор программы - "фон Бет")
Нормально, у нас все команды кроме Зенита одного уровня, вчера Сочи хлопнул ЦСКА, а сегодня без шансов летит Оренбургу, которых довольно легко сделал Ахмат. Третья команда Ростов без вариантов сдается Локо. И так далее. Ещё и судьи слепые. Одним словом абсолютно непредсказуемый чемпионат, ну кроме первого места, конечно.
Традиционно трусливый футбол Бердыева сработал лишь против ещё более (что неожиданно) трусливого футбола Федотова. Неделю назад почти убедили в гениальности нынешнего Бердыева. А сегодня что...? Страшно представить, что бы сделал Оренбург с таким ЦСКА. Ну а так что, Шоу "Курбан Бердыев вернулся"... (Спонсор программы - "фон Бет")
Нормально, у нас все команды кроме Зенита одного уровня, вчера Сочи хлопнул ЦСКА, а сегодня без шансов летит Оренбургу, которых довольно легко сделал Ахмат. Третья команда Ростов без вариантов сдается Локо. И так далее. Ещё и судьи слепые. Одним словом абсолютно непредсказуемый чемпионат, ну кроме первого места, конечно.
Во-первых, хочется поздравить всех болельщиков Оренбурга с Победой. Во-вторых, очень неожиданный счёт на табло, который точно не отображает того что происходило на поле.
При удачном стечении обстоятельств Сочи могли уже в первом тайме снять все вопросы о победители матча. Но, как говорится, сыграло правило не забиваешь ты, забивают тебе. И первый же удар с метров двадцати пяти, пушечным ударом Кирилла Копленко влетел в ворота Джанаева.
Второй тайм команда хозяев поля хотела изменить ситуацию в свою пользу о чём говорит и статистика матча , но гости спокойно отыграли на контратаках и довели матч до разгрома, забив ещё три мяча в ворота хозяев поля. Бердыев получил увесистый щелчок от Оренбурга.
Во-первых, хочется поздравить всех болельщиков Оренбурга с Победой. Во-вторых, очень неожиданный счёт на табло, который точно не отображает того что происходило на поле.
При удачном стечении обстоятельств Сочи могли уже в первом тайме снять все вопросы о победители матча. Но, как говорится, сыграло правило не забиваешь ты, забивают тебе. И первый же удар с метров двадцати пяти, пушечным ударом Кирилла Копленко влетел в ворота Джанаева.
Второй тайм команда хозяев поля хотела изменить ситуацию в свою пользу о чём говорит и статистика матча , но гости спокойно отыграли на контратаках и довели матч до разгрома, забив ещё три мяча в ворота хозяев поля. Бердыев получил увесистый щелчок от Оренбурга.