«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче Премьер-Лиги

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10 марта 2023, 20:55

«Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче 19-го тура РПЛ (0:4).

Кирилл Капленко открыл счет на 45-й минуте, Матиас Перес на 51-й удвоил преимущество команды. На 68-й минуте Иван Башич забил третий гол, а итоговый счет установил Юрий Ковалев на 75-й.

После поединка «Сочи» идет на 8-м месте, «Оренбург» занимает 7-ю строчку, у обоих коллективов по 28 очков.