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«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче Премьер-Лиги

10 марта 2023, 20:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Сочи» проиграл «Оренбургу» в матче 19-го тура РПЛ (0:4).

Кирилл Капленко открыл счет на 45-й минуте, Матиас Перес на 51-й удвоил преимущество команды. На 68-й минуте Иван Башич забил третий гол, а итоговый счет установил Юрий Ковалев на 75-й.

После поединка «Сочи» идет на 8-м месте, «Оренбург» занимает 7-ю строчку, у обоих коллективов по 28 очков.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:49
Вспоминая историю Спартака, я не имел в виду, отдельно взятых людей типа Тедеско.
galem72
galem72
вчера в 11:17
Не понимаю, как в здравом уме можно пригласить тренировать сбитого туркменского лётчика.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 08:23
При Тедеско Спартак играл от обороны и этот стиль больше был похож на стиль Бердыева, поэтому Абаскаль отказался от многих игроков атаки (Джордана, Понсе...).
ABir
ABir
вчера в 06:11
Вот так Оренбуржья слетали на курорт отдохнуть и расслабиться под теплым солнышком
8nvym6ew3dh2
8nvym6ew3dh2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 05:00
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 01:03
Игроки Федотова, а сейчас Курбана- не тот "материал", который нельзя изменить. Нобоа, хотя и немолодой, но знаком к КБ давно, знает его футбольную идею. И я бы не сказал, что Сочи Федотова, уж так были заточены на атаку. Это стиль Спартака невозможно поменять, потому что Спартак, даже в самые трудные времена, всегда, на любого соперника- шел с открытым забралом, и стиль КБ, исторически сформировавшийся стиль. У Сочи не было ярковыраженного стиля, состав очень примитивный. Не думаю, что таких футболистов невозможно переквалифицировать. Другое дело, что состав нужно усилить, с этими игроками- любому тренеру будет трудно.
112910415
112910415
вчера в 00:53
тот случай, когда гениальные предсказатели не имели шансов !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:36
А я и не говорю ,что у Абаскаля и Спартака всё замечательно . Но работа тренера была видна уже с первых матчей . С Рубином у Бикеича получалось потому ,что игроки были заточены под стиль Курбана , а Сочи с Федотовым играли совсем в другой ,атакующий футбол . Поэтому ,очень сомнительно ,что у него что-то получится сейчас . Посмотрим конечно ,подождём ,но думаю ,не дождёмся .
Georgud
Georgud
вчера в 00:30
Тренеру Сочи давно пора на пенсию.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
10 марта в 23:55
Я тоже, медали Курбану еще не вешаю. С самого начала, мне было интересно посмотреть- изменился ли футбол Бердыева, в каком новом качестве старый лис предстанет перед болельщиками. В одном, я был уверен- своей школы, своих традиций и убеждений, Курбан не поменяет. Может что-то изменить, подправить, но фундамент, разрушать не будет. Очень много лет, КБ выстраивал свою школу, доказывал своё Я. Меня, при всём желании нельзя назвать фанатом бердыевского футбола. Я им, никогда не был и не буду. Но Уважение к футбольной Мудрости Курбана- безусловно имею!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
10 марта в 23:36
Всё может быть. И я могу ошибаться на счёт Бердыева. Я просто высказал своё мнение по поводу Бердыева и пока своего мнения не поменял. Сочи с ним будет одним из середняков РПЛ и на большее я не расчитываю и не вижу за счёт чего он сможет добиться успеха. Это моё субъективное мнение, которое имеет место быть. Без претензий на оригинальность !)
АТГ
АТГ
10 марта в 23:31
КББ ещё всех умоет
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
10 марта в 23:05
Привет, Дружище!!!
Я собственно про щелчки. И хорошо помню, что перед приходом Курбана в Сочи, было много разговоров- получится у него или не получится. Ты, наряду с другими, предсказывал неудачу КБ, я же, и многие другие- верили и верим в успех Бердыева. Только время покажет, кто был прав. По одной игре, ничего сказать нельзя. А щелчки. Да, в первом туре с ЦСКА, тоже, своего рода щелчок, и не сказать, что он, был менее болезненным, чем сегодня от Оренбурга. Такие поражения как сегодня, тоже нужны- они отрезвляют. Правильно однажды сказал Гинер, после разгрома от ДИНАМО-0:4, "Лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1"!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 марта в 22:52, ред.
Я тоже на ходулях). Удобно слушай. Если надо можно и е***** мало не покажется. Похлеще розок будет).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 марта в 22:49
"Старенький". Кушать его собрался?). Зачем его сравнивать с Абаскалем у которого под рукой материал другого качества? Привнес в команду конечно испанец отметил бы его работу с молодежью. Не отливает, согласен, хотя Спартак ох, ох, ох. Я и сам рад, что КББ не в Спартаке. Команда у которой совсем другая философия. Ответственность. Надо подождать. Да была эйфория после победы над ЦСКА, тем более победа была чистая. Впереди вторая часть сезона. Отмечу, что набирать очки у сильных и терять их с командами с нижней части таблицы не впервой у КББ. Поэтому ставил и на ничейный результат. Время у тренера есть, как и доверие. В Спартаке его не было бы.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
10 марта в 22:49
Привет дружище. ✊️
А какой был щелчок в прошлом туре.
Сочи в прошлом туре выиграл у ЦСКА.
Какой это щелчок, и при чём здесь прошлый тур, сейчас разговор идёт об этом матче. Непонимаю о чём ты ???
Союзник противников
Союзник противников ответ minai (раскрыть)
10 марта в 22:46
ЦСКА в прошлом туре праздновал "шахсей-вахсей". А все ошибочно записали это на счёт тракториста.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 марта в 22:39, ред.
Абаскаль, действительно радует- веселым, атакующим и комбинационным футболом. У Бердыева- другой стиль, другое направление, другая школа. Ну и не надо забывать, что у Спартака, на сегодня- самая могучая атака в ПЛ, вообще, вся атакующая мощь!!! У Сочи- и близко ничего подобного нет! И потом, совсем недавно, Спартак сыграл вничью с Ганчаренко. Ганчар, очень грамотно выстроил игру, разобрал футбол Абаскаля, прессинговал соперника, а в конце игры мог и победить. И кстати, кубковые игры с Локо, тоже, не лишним будет вспомнить. Не сказал бы, что всё так идеально было у Спартака, особенно с арбитрами... Вобщем, можно считать ничью- справедливым результатом. Ну а чемпионат, еще не окончен, наберемся терпения, тогда и поговорим...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 марта в 22:35
Ребята ! Загляните Бикеичу в паспорт ! Какие розги ? Там артрит уже давным-давно ! ))
minai
minai
10 марта в 22:34
Бердыева хватило только на то, чтобы в прошлом туре отлупить ЦСКА ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
10 марта в 22:26
По поводу Бикеича позволь не согласиться . Всё познаётся в сравнении . Абаскаль то же никого не зал ,когда пришёл . Но он хотя бы знал чего хочет ,что и донёс до игроков . С первых же матчей результат на лицо . А тут он в полной растерянности ,как и сами игроки . Второй матч с Сочи смотрю и не пойму ,во что они играют ? Хоть и выиграли у ЦСКА , а мысли в игре как не было так и нет . Сегодня - вообще полный мрак ! Старенький он уже . Сочи -это не его клуб . И я счастлив ,что Спартак, в своё время, не подписал с ним контракт . Потому что не настолько он хорош ,как всем хотелось бы . Бикеич сейчас мне напоминает Федотова ,когда тот пришёл в ЦСКА . С Сочи у него худо-бедно получалось ,а в ЦСКА - полный аут . Если Федотова оставят в ЦСКА на следующий сезон ,то ЦСКА хана . Да это и сейчас уже видно . Развалит всё к ни тебе ни матери .
Jon718875
Jon718875 ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 марта в 22:25
Если б перед игрой сказали, что будет 0:4, всё равно никто бы не поверил
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jon718875 (раскрыть)
10 марта в 22:18
Если о таком счёте предупреждать до игры то это получится договорняк
Jon718875
Jon718875
10 марта в 22:14
Ну знаете, предупреждать надо перед игрой, что будет такой счёт, у меня слабое сердце
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
10 марта в 22:11
А про щелчок в прошлом туре, ничего сказать не хочешь? Ну, просто, освежить память...
Трезвый повар
Трезвый повар
10 марта в 22:08
Сегодня 10 марта Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
10 марта в 22:04
Юра, ты опять не смотрел футбол? С каким Локомотивом? С ЦСКА! И сыграли они, совсем даже неплохо, как для первого матча Курбана. Если по сегодняшней игре, то первый гол- это ошибка вратаря. Мяч забитый с 25 метров- вратарь брать обязан, об этом, еще К.И.Бесков говорил. Второй, автогол Нобоа. Кстати, у него, это уже непервый косяк, стареет... Ну и пошло, поехало. Курбан много лет не работал в России, отвык, да и времени, по-настоящему вспомнить, ознакомиться, соперников узнать- тоже не было. Про слабый состав, вообще не говорю. Ладно, всё наладится. Бесков и Лобановский говорили, что для создания суперкоманды, им нужно 3-4 года. От Курбана, почему-то, все ждут мгновенного результата.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 марта в 22:01, ред.
На команду Бекиевича другие будут настраиваться, как на Спартак. Такой красный материал для быков). Это солидно, престижно. Представил, как тренер Оренбурга готовился к матчу и это хорошо. Победить сильного тренера дела любого уважающего себя тренера. А значит что? А значит, что уровень по зёрнышку будет расти. И не будут работать на авось, спустя рукава Даже не на авось, думаю так неправильно, а к каждому матчу готовиться скрупулёзно, а не как к рутине, возможно. Так что зерно оптимизма я увидел).
Оренбург с победой! Теперь чеши репу, думая, это ЦСКА такой слабый, или платок оренбургский качественный).
КББ вижу с розгами после провала. Главное, чтобы ученики были с понятиями, в хорошем смысле слова.
Это футбол.
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 21:55
Ничего,бердыевские ждуны подождут блестящего становления новой команды.
zooveterinar
zooveterinar
10 марта в 21:53
Неполучилося,очередного пришествия Бердыева!!!
Гость
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