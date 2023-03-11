«Урал» в Химках обыграл «Торпедо»

«Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1).
Единственный гол забил Рай Влут на 65-й минуте встречи.
Москвичи занимают 16-е место в чемпионате России, на счету команды 7 очков. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке с 25 баллами.
«Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1).
Единственный гол забил Рай Влут на 65-й минуте встречи.
Москвичи занимают 16-е место в чемпионате России, на счету команды 7 очков. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке с 25 баллами.
Это весна РПЛ и это самое интересное. Я не заморачиваюсь статистикой, но тот же Спартак как минимум два чемпионства потерял из-за недооценки даже не соперника, а самого факта что аутсайдеры всегда по весне решают свои проблемы и не смотрят на лица.
Торпедо понравилось и отнимет очки у претендентов на первые места, а Урал с победой.
Это весна РПЛ и это самое интересное. Я не заморачиваюсь статистикой, но тот же Спартак как минимум два чемпионства потерял из-за недооценки даже не соперника, а самого факта что аутсайдеры всегда по весне решают свои проблемы и не смотрят на лица.
Торпедо понравилось и отнимет очки у претендентов на первые места, а Урал с победой.