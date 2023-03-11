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«Урал» в Химках обыграл «Торпедо»

вчера, 15:53
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Торпедо» уступило «Уралу» в матче 19-го тура РПЛ (0:1).

Единственный гол забил Рай Влут на 65-й минуте встречи.

Москвичи занимают 16-е место в чемпионате России, на счету команды 7 очков. Екатеринбуржцы находятся на 10-й строчке с 25 баллами.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:49
Казнить нельзя помиловать...
shur
shur ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:11
...вот у Урала не отняли очки, а у Зени и Спа обязательно отнимут и где логика и с чего бы это, потому что понравилось,
маразм!!!
shur
shur
вчера в 18:03
...у меня отец за Торпедо болел, но тогда Эдик играл, пол Москвы
за зиловцев болела, ничего не осталось, скоро буква "Т" оторвётся и будут "Люди в Белом"....!!!
ABir
ABir
вчера в 17:37
Похоже Торпедо обречено
andrefino13
andrefino13 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 17:29
В ПСЖ Семака отправьте ,регулярно Зенит чемпионом делает .)))
andrefino13
andrefino13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:27
Спасибо Вам за хорошие слова ,но почуть сами ,без Барс и Реалов ,но с Уралом будем делать своё дело .
andrefino13
andrefino13
вчера в 17:25
Спатак играет с Факелом наступая на те же грабли .)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23
Гончаренко в ПСЖ !!!!

Урал 9 игр подряд без поражений...

Такого показателя сейчас нет ни у Реала...ни у Барселоны...ни у ПСЖ...ни у МС....скажу больше....ни даже у Зенита...

И это с составом всего на 19,60 млн €...

Браво Урал !!!!
andrefino13
andrefino13 ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 17:00
    112910415
    112910415
    вчера в 16:44
    тут победить мог любой
    5Uralmash
    5Uralmash
    вчера в 16:22
    Жажа бы за полный матч может и забил, но Урал был сильнее
    Аспект
    Аспект
    вчера в 16:22
    Только один положительный момент вижу: наш белорус Витя набирает тренерский вес. "Урал" же откровенно по барабану, а торпедонов просто жаль, но это только в силу болельщицкой инерции с советских времен.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:13
    Видеть закочиневшего Талалаева, растирающего колени было интересней, чем происходящее на поле).
    andrefino13
    andrefino13 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Никто не умеет играть в футбол кроме Жажи ...Верно вас понял ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:09
    Этого и стоило ожидать. Торпедо путь в первую Лигу. Поиграли сезон и хватит...
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 16:08, ред.
    Матч смотрел. Урал не заслужил победу, а Торпедо да. Но это на первый взгляд.

    Это весна РПЛ и это самое интересное. Я не заморачиваюсь статистикой, но тот же Спартак как минимум два чемпионства потерял из-за недооценки даже не соперника, а самого факта что аутсайдеры всегда по весне решают свои проблемы и не смотрят на лица.

    Торпедо понравилось и отнимет очки у претендентов на первые места, а Урал с победой.
    nubom
    nubom
    вчера в 15:54
    Любопытно, что единственный умеющий играть в футбол торпедовец Жажа, вышел за десять минут до конца матча...
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