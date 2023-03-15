«Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России .

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15 марта 2023, 16:56

«Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев. На 60-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество «Краснодара». В дополнительное ко второму тайму время Кривцов оформил дубль.

Таким образом, «Краснодар» вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.