«Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России .

«Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов.
На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев. На 60-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество «Краснодара». В дополнительное ко второму тайму время Кривцов оформил дубль.
Таким образом, «Краснодар» вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Хочу поздравить болельщиков Быков с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки.
Другое огорчает, что у Ахмата пропадает вообще сама игра. Хаос в защите, такое же непонимание в атакующих действиях. Нет уже того Агаларова который был играя за мёртвую Уфу, которую он тянул как бурлак баржу. А в прошлой игре с Паровозом, играя в большинстве, вообще ничего не смогли сделать, от слова Абсолютно.
В какой-то непонятный кризис попадает Ахмат, и с каждой игрой всё больше. И с этим нужно что-то делать, все соперники в нижней части турнирной таблицы довольно неплохо укрепились, и вполне возможно смогут создать большие проблемы для Ахмата, а команда из верхней части турнирной таблицы с такой игрой может оказаться в нижней.
Я думаю после этих неудачных матчей руководство клуба и главный тренер сделают правильные выводы и решения. Удачи Ахмату в следующих матчах.
Хочу поздравить болельщиков Быков с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки.
Другое огорчает, что у Ахмата пропадает вообще сама игра. Хаос в защите, такое же непонимание в атакующих действиях. Нет уже того Агаларова который был играя за мёртвую Уфу, которую он тянул как бурлак баржу. А в прошлой игре с Паровозом, играя в большинстве, вообще ничего не смогли сделать, от слова Абсолютно.
В какой-то непонятный кризис попадает Ахмат, и с каждой игрой всё больше. И с этим нужно что-то делать, все соперники в нижней части турнирной таблицы довольно неплохо укрепились, и вполне возможно смогут создать большие проблемы для Ахмата, а команда из верхней части турнирной таблицы с такой игрой может оказаться в нижней.
Я думаю после этих неудачных матчей руководство клуба и главный тренер сделают правильные выводы и решения. Удачи Ахмату в следующих матчах.