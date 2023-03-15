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«Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России

15 марта 2023, 16:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ахмат» проиграл «Краснодару» (0:3) в матче 1/4 финала Пути регионов.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Мосес Кобнан. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев. На 60-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество «Краснодара». В дополнительное ко второму тайму время Кривцов оформил дубль.

Таким образом, «Краснодар» вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
15 марта в 20:17
То был Терек, а сейчас уже не Терек. Другая команда. Другое название, другая идеология. Не хуже, просто по другому.
112910415
112910415
15 марта в 20:06
вот и Краснодар показал настоящую силу !
valt134
valt134
15 марта в 19:47
Болельщиков КРАСНОДАРА с Победой!!! Весь матч посмотреть не получилось, но временами Краснодар во многом напоминал Себя прошлого образца. Временами «плелись кружева». Обнадёживает, что постепенно новички перестают быть «инородными телами».
95-shishani-95
95-shishani-95
15 марта в 18:57
Во что превратили наш Терек, который создавал проблемы любому сопернику в Грозном?!
Василий 50
Василий 50
15 марта в 18:41
Они бы в чемпионате еще так играли.
lotsman
lotsman
15 марта в 18:35
Как то раньше, при счёте 3 - 0, говорили - крупно выиграли. А сейчас это считается разгромом.))
Vik_ont25
Vik_ont25
15 марта в 17:57
Вопрос к автору статьи. Уважаемый, Вы матч смотрели? Итоговый счёт какой?
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
15 марта в 17:56
А что ты с ними сделаешь? трансферов нормальных не проводили, по сути не усилили состав зимой. Да и удаление они получили там, где его по игре не надо было делать. потяни за футболку и уже дадут не красную, а желтую. но нет, надо прямой ногой, шипами по колену. дисциплины нет в клубе. С судьёй спорили по каждому моменту, как он им за разговоры желтые не давал, я не знаю. стальные нервы у мужика
VeniaminS
VeniaminS
15 марта в 17:48
Краснодар отлично сыграл в гостях.
sova147
sova147 ответ shlomo (раскрыть)
15 марта в 17:44
Вопросов нет всё по делу
Аспект
Аспект
15 марта в 17:30
Не знаю, почему так, но мне по шерсти, когда "Ахмат" нахлобучивают. Причем неважно кто - пусть даже антиФК "Химки".
Ironigor
Ironigor
15 марта в 17:25, ред.
«Краснодар» в большинстве разгромил «Ахмат» в Кубке России .
Хочу поздравить болельщиков Быков с заслуженной Победой ! Молодцы ребятушки.

Другое огорчает, что у Ахмата пропадает вообще сама игра. Хаос в защите, такое же непонимание в атакующих действиях. Нет уже того Агаларова который был играя за мёртвую Уфу, которую он тянул как бурлак баржу. А в прошлой игре с Паровозом, играя в большинстве, вообще ничего не смогли сделать, от слова Абсолютно.

В какой-то непонятный кризис попадает Ахмат, и с каждой игрой всё больше. И с этим нужно что-то делать, все соперники в нижней части турнирной таблицы довольно неплохо укрепились, и вполне возможно смогут создать большие проблемы для Ахмата, а команда из верхней части турнирной таблицы с такой игрой может оказаться в нижней.

Я думаю после этих неудачных матчей руководство клуба и главный тренер сделают правильные выводы и решения. Удачи Ахмату в следующих матчах.
dok66
dok66
15 марта в 17:23
Ахмат после перерыва не впечатляет совсем . Краснодар играл в свою силу , так что все по делу . С победой "быки" , порадовали Галицкого .
Rupertt
Rupertt
15 марта в 17:12
Вот они истинные "Быки". Красавчики, вот так надо играть в кубке, чтобы не было ни у кого вопросов.
shlomo
shlomo
15 марта в 17:04
Молодцы Быки... играли с чувством, с толком и по делу выиграли.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
15 марта в 17:04
Из всего в этом матче понравился гол Мойши. Элегантный парашютик.
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