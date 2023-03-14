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«Спартак» и «Урал» не выявили победителя в матче Кубка России

вчера, 22:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

Москвичей на 21-й минуте вывел вперёд Квинси Промес. Екатеринбуржцы отыгрались на 67-й, отличился Юрий Железнов.

Ответная игра пройдёт в апреле.

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13 марта
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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:41
А я видел факт симуляции!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:37
Я вам объясни попроще коли вы так и не ответили ни на один вопрос: 2 совершенно одинаковых эпизода судьи трактуют по разному, и оба раза в ущерб одной команде! По факту были ли нарушения или не были в обоих случаях, но у Спартака в двух играх отобрали одну победу как ни крути эти эпизоды!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Georgud (раскрыть)
сегодня в 10:37
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Мы сейчас не о клубных пристрастиях .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:33
    Так трудно всех арбитров привести к общему знаменателю ? Да как два пальца .....ть! Если этого не делается ,значит кому-то это выгодно . Кому как не тебе этого не знать ?
    cska1948
    cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 10:24
    С ног на голову всё ставите вы, болельщики СпаМа. Для вас и Безбородов неправильно сделал, что пенальти назначил, и Карасёв плох, что пенальти не назначил. Для вас СпаМ вообще не наказуем! Нет в футболе таких правил по которым можно наказать СпаМ. В этом ваша проблема.
    cska1948
    cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 10:19
    Специально для вас повторю: "В воскресной программе "После футбола", Черданцев призвал БОЛЬШЕ доверять судьям в поле, если они видят эпизод и не назначают пенальти, то не надо их приглашать к монитору. Судьи матча Спартак-Урал прислушались к совету Черданцева и вчера поступили именно так как хочет Черданцев. Так что всё свое недовольство болельщики СпаМа пусть адресуют Георгию."
    Если вы смотрели эту программу, то сами всё это видели и слышали.
    cska1948
    cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 10:15
    Первое, Квеквескири Пруцев ударил не по шее, а по горлу. Второе, пускай он держится хоть за ногу! Для судьи главное было нарушение или нет. Это так трудно понять, что вы второй раз спрашиваете?
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Опять с ног на голову - "нарушение" Пруцева было раньше! И уж коли "там" пенальти, то и здесь тоже!!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:03
    А не вы ли уважаемый всем доказывали что Квеквескири ударили по шее но при этом так и не смогли ответить почему он держался за лицо! Будьте последовательны и признайте что на Мартинсе было нарушение!!! Не надо: здесь вижу, здесь не вижу!
    cska1948
    cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 09:18
      cska1948
      cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      сегодня в 09:14
      Это болельщики СпаМа всё перевернули! Кричат, на Мартинесе был пенальти, а Пруцев правил не нарушал. Разве не так?
      cska1948
      cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 09:08
      В воскресной программе "После футбола", Черданцев призвал БОЛЬШЕ доверять судьям в поле, если они видят эпизод и не назначают пенальти, то не надо их приглашать к монитору. Судьи матча Спартак-Урал прислушались к совету Черданцева и вчера поступили именно так как хочет Черданцев. Так что всё свое недовольство болельщики СпаМа пусть адресуют Георгию.
      cska1948
      cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
      сегодня в 09:01
      По вашему судья назначает или не назначает пенальти в зависимости от того за какую часть тела пострадавший игрок держится?
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      сегодня в 08:59
      ВАР помог Безбородову поставить пенальти, так Черданцев орёт на всю страну, что надо больше доверять судье в поле и ВАР не должен вмешиваться, если главный судья видит эпизод и не ставит пенальти. К нему прислушались и ВАР вчера не вмешался, по просьбе Черданцева, в действия главного судьи, который видел эпизод и пенальти не поставил. Чего вам ещё надо?
      cska1948
      cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 08:53
      Ну вы красавец! Безбородов поставил пенальти - накосячил! Карасёв не поставил пенальти, всё равно накосячил! Чем вы отличаетесь от Безбородова и Карасёва, если сами трактуете один и тот же момент с разницей в 3 дня по разному.?
      112910415
      112910415
      сегодня в 08:33
      мощная самоотдача, активные единоборства ...
      Урал впечатлил, короче !
      Georgud
      Georgud
      сегодня в 07:48
      Урал разгромит спартак в ответном матче. Тренера в спартаке пора менять.
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 07:40
      Говорят, что ВАР не помог Карасёву. А что у Сергея глаз нет? Все видели нарушение, а он нет?
      Рыцарь Маг
      Рыцарь Маг ответ Zak11 (раскрыть)
      сегодня в 07:06
      Один вопрос - а почему после удара в горло Мартинс тоже за лицо держался? Просто сейчас повтор пересматриваю - даже интересно стало
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 04:40
      Прессинг Урала смотрелся очень убедительно.
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ ПРОСТО ЮЛИЙ (раскрыть)
      сегодня в 00:00
      Хожу только на баскетбольный ЦСКА, думаю будут чемпионами в этом году!
      sychbbbm5he4
      sychbbbm5he4
      вчера в 23:50
      Мешков, Безбородов, Карасев.... Кто следующий? И не смешно! Господа-товарищи, а чем мы гордимся то??? 140 миллионов душ вынуждены терпеть этот беспредел, но вынуждены молчать ..... Нас же просто считают ........, Ну, все поняли!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 23:44
      Успокойся и пойми, что Карасева НЕ ПОЗВАЛИ смотреть ВАР. Значит судья ВАР не увидел у него ошибку. Поэтому все претензии к ВАР, а не к Карасеву. Просто у нас многие не знают регламент ВАР, в этом проблема.
      протон
      протон ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 23:17
      Если бы Карасев судил ЦСКА - Урал, то косяки бы выявились у оппонента вашего в пользу ЦСКА) Очевиден ведь факт что у Карася были косяки.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:12, ред.
      Да ,игрой Спартака я не очень доволен, но один единственный косяк Карасёва, также как и косяк Безбородова и Мешкова, перечёркивает всё! Где это видано чтобы два рефери ФИФА, а именно Безбородов и Карасёв по-разному трактовали один и тот же момент с разницей в 3 дня? Хотя чего я удивляюсь, мы же в России живём. Здесь пахнет, нет - воняет двойными стандартами! От этого и гадко!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 23:01, ред.
      Сложное противостояние выдалось нам с Уралом, за 10 дней две ничьи в Москве и скоро ответная встреча в Екатеренбурге, за 180 минут Спартак не выглядел фаворитом как может показаться на бумаге до матча.

      Непонятна ситуация с Кейта Бальде, похоже нападающий сборной Сенегала повздорил с Абаскалем, больше объяснений нет никаких почему форвард не вышел в старте или не заменил к 70й минуте сильно уставшего Мелёшина.

      Понравились сегодня Тавареш и Мартинс (эх, запорол момент Перейра и почти сразу Урал сравнял счёт) в Москве можно было играть хоть с января, а как возобновился чемпионат с кубком сначала мороз был в первой игре против Локомотива, дальше столицу завалило снегом и газоны превратились в огороды.

      Сейчас не плохо, что в Оренбурге игра будет на искусственном поле. Вперёд, Спартак!!!
      Zak11
      Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:56
      По матчам с Уралом. Еще раз. Мы страдаем от судейских решений три матча подряд. Я считаю что в обоих встречах Урал даже на ничью не наиграл.
      Zak11
      Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:52
      Тем не менее вы вообще не страдаете от судейских решений. И это факт. Очень хотелось бы составить вам конкуренцию, но не дают нам)
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:51
      Ещё и экто 100 заправились перед этим)
      Гость
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