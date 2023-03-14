«Спартак» и «Урал» не выявили победителя в матче Кубка России

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Москвичей на 21-й минуте вывел вперёд Квинси Промес. Екатеринбуржцы отыгрались на 67-й, отличился Юрий Железнов.
Ответная игра пройдёт в апреле.
«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Москвичей на 21-й минуте вывел вперёд Квинси Промес. Екатеринбуржцы отыгрались на 67-й, отличился Юрий Железнов.
Ответная игра пройдёт в апреле.
Ну и пару слов про комментаторов. Вопрос: как эти люди попадают на телевидение?! Уровень некомпетентности- ниже плинтуса...
Ну и пару слов про комментаторов. Вопрос: как эти люди попадают на телевидение?! Уровень некомпетентности- ниже плинтуса...
Непонятна ситуация с Кейта Бальде, похоже нападающий сборной Сенегала повздорил с Абаскалем, больше объяснений нет никаких почему форвард не вышел в старте или не заменил к 70й минуте сильно уставшего Мелёшина.
Понравились сегодня Тавареш и Мартинс (эх, запорол момент Перейра и почти сразу Урал сравнял счёт) в Москве можно было играть хоть с января, а как возобновился чемпионат с кубком сначала мороз был в первой игре против Локомотива, дальше столицу завалило снегом и газоны превратились в огороды.
Сейчас не плохо, что в Оренбурге игра будет на искусственном поле. Вперёд, Спартак!!!
Непонятна ситуация с Кейта Бальде, похоже нападающий сборной Сенегала повздорил с Абаскалем, больше объяснений нет никаких почему форвард не вышел в старте или не заменил к 70й минуте сильно уставшего Мелёшина.
Понравились сегодня Тавареш и Мартинс (эх, запорол момент Перейра и почти сразу Урал сравнял счёт) в Москве можно было играть хоть с января, а как возобновился чемпионат с кубком сначала мороз был в первой игре против Локомотива, дальше столицу завалило снегом и газоны превратились в огороды.
Сейчас не плохо, что в Оренбурге игра будет на искусственном поле. Вперёд, Спартак!!!