Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «РБ Лейпциг»

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сегодня, 00:52

«Манчестер Сити» одержал победу над клубом «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0).

Пента-триком в игре отметился Эрлинг Холанд, забив с пенальти на 22-й минуте, а также отметившись на 24-й, 45+2-й, 54-й и 57-й. Ещё двумя голами отличились Илкай Гюндоган на 49-й и Кевин Де Брюйне на 90+2-й.

«Манчестер Сити» выиграл по сумме двух матчей со счётом 8:1 и вышел в четвертьфинал турнира.