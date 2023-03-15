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Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «РБ Лейпциг»

сегодня, 00:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над клубом «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0).

Пента-триком в игре отметился Эрлинг Холанд, забив с пенальти на 22-й минуте, а также отметившись на 24-й, 45+2-й, 54-й и 57-й. Ещё двумя голами отличились Илкай Гюндоган на 49-й и Кевин Де Брюйне на 90+2-й.

«Манчестер Сити» выиграл по сумме двух матчей со счётом 8:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

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13 марта
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Все комментарии
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
сегодня в 11:02
умеют судьи влиять на исход матча
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 10:43
Что за расстрел))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:38
Думаю, МС в любом случае прошли бы такой Лейпциг, даже несмотря на то, что вытворял судья.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:28
Бывают матчи, в которых у одной из команд всё получается. Буквально всё. На сленге - идёт пруха. Именно такую игру в исполнении "МС" мы вчера увидели. Но... никто из нас не даст гарантии, что в следующем матче будет то же самое. То ли соперник у англичан вчера был "не тот", то ли "МС" прыгнул выше головы - одно из двух. Норвежец оказывался всегда в нужном месте в нужный час, партнёры играли здорово. Не скажу, что немцы выглядели обречёнными, но так иногда происходит, когда ты попадаешь под невиданный ранее пресс и не знаешь, как из-под него выбраться. А этот пресс всё давит, давит и выжимает из тебя последние соки, как из винограда...
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:21
Так Роналду не засчитали же гол волосами ))
112910415
112910415
сегодня в 10:18
этот человек хорошо делает свою работу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 10:13, ред.
А кто там не на тестостероне?

Почитай внимательней, что народ пишет. Прутся ведь не от того, как эта "лошадь" забивает, а Сколько забивает. Это не просто много, а невиданно много. Такое в футболе впервые, а раз так, то как минимум УЖЕ нельзя игру норвежца возводить в ранг посредственности.

P.S. Сколько он протянет никому неизвестно, однако подобную скорострельность Холланд демонстрирует третий сезон к ряду... и с каждым годом парень только прогрессирует. Поэтому "гарантийный срок товара" в отношении ЭХ проставлять рановато.
SСORPION
SСORPION
сегодня в 10:06
Катком прошлись по немцам))))
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 10:04
Нет
Нет
Нет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Russia_4ever (раскрыть)
сегодня в 09:58
Ну если Роналду кончиками волос забивает голы, то почему бы "легкому касанию рукой" не стать поводом для пенальти.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:06
По игре Сити бы все равно победил, но судья действительно "завалил бычков"!
Юзер Salleeh адекватно указал ошибки судей! В моменте с пенальти даже игроки Сити не обратили внимание на этот момент! Второй гол тоже Холланд нарушил правила на вратаре, который выбивал мяч, но видимо кому то так можно играть....ясное дело что после двух подряд голов Лейпциг посыпался....
Уверен, что Сити по итогу бы все рано победил, но судья 7 сломал игру!
FruttyPups
FruttyPups ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 08:51
спасибо, исправили
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:48
«Манчестер Сити» выиграл по сумме двух матчей со счётом 7:1 и вышел в четвертьфинал турнира.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1346944/manchester-siti-rb-leypcig 14.03.2023

8:1
Russia_4ever
Russia_4ever ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 08:44
Я вот думал вчера об этом, и почему-то кажется именно у Холланда есть шанс после 30 выдавать результаты и быть полезным. Объясню. Стиль игры у него такой, что не от скорости зависит. Если Роналду перестроился со скоростных проходов к работе в штрафной и на отскоках, то Холланду даже перестраиваться не надо, он уже так играет)) Позицию с возрастом он не разучится занимать, обычно это еще лучше даже у игроков становится. Рост и мощь тоже никуда не денутся

А вот Мбаппе основная фишка - скорость. Она быстро начнет падать и как его игра трансформируется - большой вопрос. Даже у Месси игра вообще не так от ускорений зависела, как у Мбаппе сейчас. Месси как-то был разнообразнее, ну и техничнее, а не просто за счет скорости убегал. В итоге Месси стал давать больше голевых пасов, брать роль плеймейкера, играть глубже. И пока это всё вообще далеко от стиля Мбаппе, сможет он так?
karnager
karnager ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:41
ну ты почитай комментарии других пользователей тут, которые от него в восторге… я лично ничего в холанде не вижу интересного. как быстро поднялся, так быстро и сдуется. до 30 может попылит, а дальше будет посредственным игроком. пока бегает на либидо
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:10
А если рассмотреть эти голы и сравнить? тото же
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 08:08
Никакого преимущества до левого пенальти не было.
Пенальти, который даётся на первых минутах всегда левый, от спонсоров турнира, это факт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 08:07
дружище, извини, а чем наслаждаться? голами с метра? левым пенальти? отскоком?
Наслаждение вызвали два удара Кевина де Брюйне и его же пасы
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:06
Лейпциг ничем не уступал сити, только человек со свистком сделал разницу, ну и конечно Кевин Де Брюйне
Elliada
Elliada
сегодня в 07:45
А кто-то реально думал, что у немцев есть шанс пройти Сити после 1:1 в первом матче. Вот и ответ. Сити спокойно разобрался с соперников еще в первом тайме. А дальше играли в свое удовольствие на радость болельщикам. Сити с победой!!! Холанн стал вторым игроком, кто забил 5 голов в плей-офф ЛЧ. Поздравляю его.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:45
Сити один из главных фаворитов нынешней ЛЧ
karnager
karnager
сегодня в 07:38
Холанд- это просто лошадь на тестостероне. пока прет до 25 лет, потом у детины будет стопор. не знаю что они от него все прутся - пока природа дает играть - он играет, дальше такого уже не будет, впрочем как и мбаппе. У этих двух парней даже лица 40-летних мужиков, рано выросли… наслаждайтесь, господа, пока можно. Как месси и роналду еще 10 лет они блистать не будут
shlomo
shlomo
сегодня в 07:20
Совсем не скромно выиграл МС.... не ожидал такой игры от быков
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:14, ред.
У Сити в последние годы в 1/8 финала откровенно легкие соперники: Динамо Киев, Монако, Базель, Шальке, Менхенгладбах, Лейпциг, Спортинг. Только в сезоне 2019-20 Реал попался, и всё.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:59
Прямо "ливерпульский вопрос"!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 06:58
1)несколько повторов дают очевидное касание мяча рукой
2)Эдерсон не играл руками за штрафной, фол был не грубым, а в попытках выбить мяч как защитник, а на фол последней надежды не тянул, так как рядом были еще защитники
3) МС имел и до пенальти колоссальное игровое преимущество, голы были делом времени
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:57
Зачем так унижать коллег по цеху?
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 06:49
То что вытворял судя это что то с чем-то. Но Холанд похож играл в Плай стайшн или Гвардиола играл. В таком темпе скоро падут рекорд двух инопланетян.
zooveterinar
zooveterinar ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 06:03
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:02
    Более чем убедительная победа МС! Вопрос, а как вообще Лейпциг оказался на этом турнире?
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