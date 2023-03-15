Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «РБ Лейпциг»

«Манчестер Сити» одержал победу над клубом «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0).
Пента-триком в игре отметился Эрлинг Холанд, забив с пенальти на 22-й минуте, а также отметившись на 24-й, 45+2-й, 54-й и 57-й. Ещё двумя голами отличились Илкай Гюндоган на 49-й и Кевин Де Брюйне на 90+2-й.
«Манчестер Сити» выиграл по сумме двух матчей со счётом 8:1 и вышел в четвертьфинал турнира.
Когда вратарь МС снес немца - тоже не понял. Он же не коснулся мяча вообще. Тупо в корпус врезался на всей скорости. Причем похоже, что вообще целенаправленно шел на этот грубый фол
В обоих эпизодах думал VAR примет другие решения
Когда вратарь МС снес немца - тоже не понял. Он же не коснулся мяча вообще. Тупо в корпус врезался на всей скорости. Причем похоже, что вообще целенаправленно шел на этот грубый фол
В обоих эпизодах думал VAR примет другие решения