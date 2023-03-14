«Акрон» прошёл «Локомотив» в Кубке России

«Акрон» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа Пути регионов Кубка России (1:1, 7:6 по пенальти).
На 14-й минуте хозяев вперёд вывел Сергей Макаров. Франсуа Камано на 75-й сравнял счёт.
Тольяттинцы вышли в полуфинал Пути регионов турнира.
Не обратить внимание, что у тебя игрок в двух подряд матчах жёлтые получал - это просто раздолбайство высшего уровня.
Не обратить внимание, что у тебя игрок в двух подряд матчах жёлтые получал - это просто раздолбайство высшего уровня.
Алания...Торпедо...Локомотив....
Никого не боятся...
Алания...Торпедо...Локомотив....
Никого не боятся...
Раньше Питер и ЛЧ и в ЛЕ, вообщем как карта ляжет, теперь
всё поотрубали , куда крестьянину податься, конечно всё дома брать, вот такой не хитрый расклад...!
Раньше Питер и ЛЧ и в ЛЕ, вообщем как карта ляжет, теперь
всё поотрубали , куда крестьянину податься, конечно всё дома брать, вот такой не хитрый расклад...!
Хозяевам терять было нечего играли раскрепощённо что и принесло результат.
Удачи Акрону !!!
Хозяевам терять было нечего играли раскрепощённо что и принесло результат.
Удачи Акрону !!!
Тольятти конечная .
Тольятти конечная .