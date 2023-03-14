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«Акрон» прошёл «Локомотив» в Кубке России

вчера, 19:42
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

«Акрон» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа Пути регионов Кубка России (1:1, 7:6 по пенальти).

На 14-й минуте хозяев вперёд вывел Сергей Макаров. Франсуа Камано на 75-й сравнял счёт.

Тольяттинцы вышли в полуфинал Пути регионов турнира.

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Источник: soccer.ru
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13 марта
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:15
да уж
протон
протон
вчера в 21:49
За такое надо увольнять начальника команды (как минимум) и ещё по хорошему взыскать с него компенсацию расходов на этот матч.
Не обратить внимание, что у тебя игрок в двух подряд матчах жёлтые получал - это просто раздолбайство высшего уровня.
lotsman
lotsman
вчера в 21:44
Лихорадит Локо сильно. От аутсайдера ФНЛ еле отбился, на ничью.
valt134
valt134
вчера в 21:38
Сенсация! Рад за Евгения Калешина! Есть перспектива засветиться в Краснодаре уже не в качестве игрока.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06, ред.
Хотели в пол ноги обыграть, не получилось
2vhac584nnt5
2vhac584nnt5 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:56
Ремонт должен быть капитальный
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Веня диктов (раскрыть)
вчера в 20:40
Локо на дне не будет. Но ведь Акрон на 15 месте в ФНЛ, а это не дно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:36
Калешина тренером в ПСЖ....
Алания...Торпедо...Локомотив....
Никого не боятся...
izrafel
izrafel ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
Вот лично мне интересно, специально слили или нет? Смысл сливать был аж двойной - косяки свои в ситуации с Бариновым спрятать и перейти на недельный цикл подготовки к матчам, а последнее для них особенно важно.
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 20:15
Никакой борьбы
112910415
112910415
вчера в 20:13
победитель заслужил победу, браво !
Веня диктов
Веня диктов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09
А кого прошёл?2 клуба со дна РПЛ.
socc57
socc57 ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 20:02
Зениту прежде надо обыграть Динамо, и в случае успеха последует жеребьевка и соперник пока не известен
Jon718875
Jon718875
вчера в 19:59
Эра Паровоза заканчивается, пора собирать команду, из Аэрофлота
Gahi
Gahi
вчера в 19:58
Настоящий кубковый матч который так любили в Союзе за желание и бескомпромиссную борьбу в каждой игре. И команда "Акрон" это ещё раз показала, продемонстрировав такую борьбу которую так любят болельщики из городов далеких от столицы. В этой победе нужно ещё раз отметить что "Акрон" вышел на этот кубковый матч в рекламе "ЭЛЕКТРОЩИТ" который и защитил их от стрелы состава "Локомотива". Молодцы "Акрон" так держать и дальше. Удачи
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:55, ред.
Пиняев - днище! Столько желания забить самому, оббежав пол команды соперника, полный игнор партнеров по команде, а из-за того столько загубленных моментов... Ну и вишенкой на торте, конечно же, промах по пустым воротам с 6 метров...
shur
shur ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:54
...вероятность успеха Акрона с Питером мизерная, обьясню....
Раньше Питер и ЛЧ и в ЛЕ, вообщем как карта ляжет, теперь
всё поотрубали , куда крестьянину податься, конечно всё дома брать, вот такой не хитрый расклад...!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:54
Акрон показали характер и вознаграждены
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:49
Локо подвёл слабый настрой на игру и быстрый гол Акрона, ( нокдаун ).
Хозяевам терять было нечего играли раскрепощённо что и принесло результат.
Удачи Акрону !!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:49
Господи, это какой-то тихий ужас, ну как так? Этому вообще есть обьяснение*? Локомотив выпустил 2й состав на матч или что? Или им уже не в приоритете Кубок играть в принципе. Почему такое отношение, можно просто сразу перебираться в ФНЛ, разогреться 1 сезон и возвращаться. Очевидно же было что Локомотив не пройдёт дальше, а люди то были уверены, что он выиграет на спокойном. Сворачивайте этот беспредел, перекурите и езжайте играть товарищеский матч против Ирака. Кошмар, нет слов. Пенальти - это лотерея, всё понятно, ну выиграйте же в основное время. Умер тот Локомотив, который выступал в ЛЧ и ЛЕ.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:47
Такие результаты просто выстилают Зениту красную дорожку в финал. Акрон молодцы, но Локо, как потенциальный соперник Питера, был бы сильнее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:47
Удивительно!!! Далеко не самая сильная команда ФНЛ, а точнее близкая даже близкая к вылету проходит уже второй клуб РПЛ. Я бы не сказал, что Локо играли плохо. Но неужели уровень РПЛ упал так низко, что теперь особой разницы между ФНЛ и второй восьмеркой РПЛ уже нет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:46
Паровоз в депо на ремонт !
Тольятти конечная .
1viking17
1viking17
вчера в 19:45
Акрон с ПОБЕДОЙ!!! Молодцы
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