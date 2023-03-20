Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.
Причиной является травма, полученная игроком в игре Кубка против «Фулхэма» на выходных. Сроки восстановления Рэшфорда пока не уточняются.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.
Причиной является травма, полученная игроком в игре Кубка против «Фулхэма» на выходных. Сроки восстановления Рэшфорда пока не уточняются.
Царь я или не царь , что хочу то и творю . Полнейший диктат .
Царь я или не царь , что хочу то и творю . Полнейший диктат .
В причине бана всё указано, можно посмотреть в уведомлениях (колокольчик).
60 очков забрали за тот же комментарий, т.к. он удалён из-за нарущения. Лишнего ничего не забрали.
В причине бана всё указано, можно посмотреть в уведомлениях (колокольчик).
60 очков забрали за тот же комментарий, т.к. он удалён из-за нарущения. Лишнего ничего не забрали.
Прошу мне объясните ваши действия, вы за что меня забанили ??? Та мало того, вы ещё оштрафовали меня на 60 очков .
Из-за того что я написал , что для сборной италии отсутствие Рэшфорда это хорошо или будет легче ??? Что вы опять нашли в моих словах, оскорбления или связь с ЦРУ !??)))
Прошу мне объясните ваши действия, вы за что меня забанили ??? Та мало того, вы ещё оштрафовали меня на 60 очков .
Из-за того что я написал , что для сборной италии отсутствие Рэшфорда это хорошо или будет легче ??? Что вы опять нашли в моих словах, оскорбления или связь с ЦРУ !??)))