Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии

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вчера, 18:33

Форвард «Манчестер Юнайтед» пропустит ближайшие матчи сборной Англии.

Причиной является травма, полученная игроком в игре Кубка против «Фулхэма» на выходных. Сроки восстановления Рэшфорда пока не уточняются.