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Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии

вчера, 18:33

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии.

Причиной является травма, полученная игроком в игре Кубка против «Фулхэма» на выходных. Сроки восстановления Рэшфорда пока не уточняются.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:23
Нормально. Спасибо администрации клуба, что не выдали его Саутгейту на матчи сборок. Парень отдохнёт и наберётся сил на остаток сезона.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
Вижу бесполезность к вам вообще обращаться. Ответа и конкретики вы всё равно никогда не даёте , только какие-то отписки и приглашение смотреть правила в которых ничего толком не сказано, колокольчик зато есть !))). Сам себе режиссёр.
Царь я или не царь , что хочу то и творю . Полнейший диктат .
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:59
Добрый вечер.
В причине бана всё указано, можно посмотреть в уведомлениях (колокольчик).
60 очков забрали за тот же комментарий, т.к. он удалён из-за нарущения. Лишнего ничего не забрали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:37, ред.
Доброго времени суток Всем .
Прошу мне объясните ваши действия, вы за что меня забанили ??? Та мало того, вы ещё оштрафовали меня на 60 очков .
Из-за того что я написал , что для сборной италии отсутствие Рэшфорда это хорошо или будет легче ??? Что вы опять нашли в моих словах, оскорбления или связь с ЦРУ !??)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:58
Жаль травма не вовремя, только разыгрался парень
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