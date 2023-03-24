«Ливерпуль» намерен усилиться чемпионом Европы 2016 года

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вчера, 23:53

Полузащитник может перейти из ПСЖ в «Ливерпуль».

Футболист не смог закрепиться в парижском клубе, летом, вероятно, он перейдет в другую команду.

В текущем сезоне Лиги 1 футболист забил 2 гола в 16 матчах.