«Ливерпуль» намерен усилиться чемпионом Европы 2016 года

Полузащитник Ренату Санчеш может перейти из ПСЖ в «Ливерпуль».
Футболист не смог закрепиться в парижском клубе, летом, вероятно, он перейдет в другую команду.
В текущем сезоне Лиги 1 футболист забил 2 гола в 16 матчах.
Полузащитник Ренату Санчеш может перейти из ПСЖ в «Ливерпуль».
Футболист не смог закрепиться в парижском клубе, летом, вероятно, он перейдет в другую команду.
В текущем сезоне Лиги 1 футболист забил 2 гола в 16 матчах.
Походу и впрямь в Ливерпуль пора....
Походу и впрямь в Ливерпуль пора....