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«Ливерпуль» намерен усилиться чемпионом Европы 2016 года

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Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:57
Вскоре в Ливерпуль будут приходить те кто хочет закончить карьеру.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:20
И в Ливерпуле ему тоже будет сложно выдержать конкуренцию.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:48
В ПСЖ ему закрепиться было трудно. Но где гарантия, что в Ливерпуле ему удастся закрепиться, а не сидеть на скамеечке. По годам вроде самое то, может еще что то и покажет.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:37
Большой вопрос, но как говорится руководству клуба видней.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Забил 2 гола в 16 матчах
Походу и впрямь в Ливерпуль пора....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:31
Насчёт того что усилит, то надо ещё посмотреть
Гость
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