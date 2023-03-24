Стало известно, какие нападающие могут перейти в «Барселону»

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вчера, 18:53

«Барселона» надеется укрепить линию нападения, клуб находится в поисках помощника и подмены для Роберта Левандовского.

покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Продлевать соглашение стороны не будут. «Реал» и «Атлетико» также следят за ситуацией.

из «Бенфики» может стать усилением «сине-гранатовых» как в настоящем, так и в будущем. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро, но «орлы», вероятно, запросят гораздо больше.