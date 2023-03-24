Стало известно, какие нападающие могут перейти в «Барселону»

«Барселона» надеется укрепить линию нападения, клуб находится в поисках помощника и подмены для Роберта Левандовского.
Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Продлевать соглашение стороны не будут. «Реал» и «Атлетико» также следят за ситуацией.
Гонсалу Рамуш из «Бенфики» может стать усилением «сине-гранатовых» как в настоящем, так и в будущем. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро, но «орлы», вероятно, запросят гораздо больше.
Вот вариант с Фермино был бы отличным и опытный и командный игрок, и на лавке согласится сидеть
Если вся шумиха вокруг Барселоны устаканется в пользу Каталонского клуба, то летнее ТО будет для клуба очень интересным. Клубу нужно будет продать несколько игроков, что бы разгрузить зарплатную ведомость и что бы клуб смог переподписать Гави! Думаю это цель номер один для клуба! Плюс клуб скорее всего победит в ЛаЛиге и квалифицируется в ЛЧ,а значит получит за это деньги.
Вот вариант с Фермино был бы отличным и опытный и командный игрок, и на лавке согласится сидеть
Если вся шумиха вокруг Барселоны устаканется в пользу Каталонского клуба, то летнее ТО будет для клуба очень интересным. Клубу нужно будет продать несколько игроков, что бы разгрузить зарплатную ведомость и что бы клуб смог переподписать Гави! Думаю это цель номер один для клуба! Плюс клуб скорее всего победит в ЛаЛиге и квалифицируется в ЛЧ,а значит получит за это деньги.