Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Стало известно, какие нападающие могут перейти в «Барселону»

вчера, 18:53

«Барселона» надеется укрепить линию нападения, клуб находится в поисках помощника и подмены для Роберта Левандовского.

Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Продлевать соглашение стороны не будут. «Реал» и «Атлетико» также следят за ситуацией.

Гонсалу Рамуш из «Бенфики» может стать усилением «сине-гранатовых» как в настоящем, так и в будущем. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро, но «орлы», вероятно, запросят гораздо больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБывшим вратарём «Зенита» интересовались топ-клубы Португалии
Сегодня, 10:24
СлухиСтало известно, сколько «Наполи» хочет получить за Осимхена
Сегодня, 09:40
Слухи«Манчестер Юнайтед» нашёл возможную замену Марсьялю
Сегодня, 09:14
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Челси»
Сегодня, 08:25
СлухиБраим Диас может перейти в «Арсенал»
Сегодня, 00:20
Слухи«Ливерпуль» намерен усилиться чемпионом Европы 2016 года
Вчера, 23:53
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:22
Фирмино уже 32-й год....Левандовски старше Хави.....Месси вообще старше их троих вместе взятых....ну и зачем Барселоне песком поле посыпать...
Для чего вообще брать игроков у которых лучшие годы далеко позади ???
Барса хочет развиваться и расти.....или устраивать выставку памятников ???
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:13
Укреплять состав Барселоне нужно! Только вот тратить деньги нужно с умом. Для чего им сейчас дорогостоющий Рамуш??? Да, португалец проводит хороший сезон, но забросы у Бенфики будут огромные!
Вот вариант с Фермино был бы отличным и опытный и командный игрок, и на лавке согласится сидеть
Если вся шумиха вокруг Барселоны устаканется в пользу Каталонского клуба, то летнее ТО будет для клуба очень интересным. Клубу нужно будет продать несколько игроков, что бы разгрузить зарплатную ведомость и что бы клуб смог переподписать Гави! Думаю это цель номер один для клуба! Плюс клуб скорее всего победит в ЛаЛиге и квалифицируется в ЛЧ,а значит получит за это деньги.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:11
Планы грандиозные, но не осуществимые.
Agamaga........
Agamaga........ ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 19:34
😀
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 19:30, ред.
Лучше лидера Наср-Аля возьмите... Талиску .. А то, он там путается под ногами у "величайшего"... В результате страдают бутылки с водой на бровке... Хе-хе..
izrafel
izrafel
вчера в 19:25
Ну что сказать... понравилось слово "помощник" Левандовского....:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 