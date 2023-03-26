«Манчестер Сити» придумал способ, как заставить Холанда отказать «Реалу»

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вчера, 17:40

Английский «Манчестер Сити» готовит новый контракт для форварда . Сообщается, что норвежцу будет предложен договор с окладом в 500 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок получает 375 тысяч в неделю.

«Ман Сити» с помощью столь щедрого предложения надеется убедить Холанда остаться в клубе, даже если ему в ближайшее время сделает очень заманчивое предложение мадридский «Реал». По слухам, «сливочные» планируют купить бомбардира в 2024 году.