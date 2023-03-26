«Манчестер Сити» придумал способ, как заставить Холанда отказать «Реалу»

Английский «Манчестер Сити» готовит новый контракт для форварда Эрлинга Холанда. Сообщается, что норвежцу будет предложен договор с окладом в 500 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок получает 375 тысяч в неделю.
«Ман Сити» с помощью столь щедрого предложения надеется убедить Холанда остаться в клубе, даже если ему в ближайшее время сделает очень заманчивое предложение мадридский «Реал». По слухам, «сливочные» планируют купить бомбардира в 2024 году.
Хочется уже с новой командой добиваться высот, тем более он всегда изъявлял желание пойти в Реал М, не думаю, что кто-то хочет украсть его мечту. А оклад 500 тысяч в неделю, я думаю Реал М осилит, ну по крайней мере приближенно к этой сумме. Нужно двигаться дальше, может быть у него с Гвардиолой уже тёрки после срыва рекорда, кто знает.
Хочется уже с новой командой добиваться высот, тем более он всегда изъявлял желание пойти в Реал М, не думаю, что кто-то хочет украсть его мечту. А оклад 500 тысяч в неделю, я думаю Реал М осилит, ну по крайней мере приближенно к этой сумме. Нужно двигаться дальше, может быть у него с Гвардиолой уже тёрки после срыва рекорда, кто знает.
Вообще, поражает сегодняшний подход. Раньше футболисты выигрывали трофеи, а потом получали жирные контракты, а теперь всё наоборот. Сначала Мбаппе ни за что получает 200 млн в год, теперь Холанну предлагают почти 60 млн в год.
Вообще, поражает сегодняшний подход. Раньше футболисты выигрывали трофеи, а потом получали жирные контракты, а теперь всё наоборот. Сначала Мбаппе ни за что получает 200 млн в год, теперь Холанну предлагают почти 60 млн в год.