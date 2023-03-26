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«Манчестер Сити» придумал способ, как заставить Холанда отказать «Реалу»

вчера, 17:40

Английский «Манчестер Сити» готовит новый контракт для форварда Эрлинга Холанда. Сообщается, что норвежцу будет предложен договор с окладом в 500 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок получает 375 тысяч в неделю.

«Ман Сити» с помощью столь щедрого предложения надеется убедить Холанда остаться в клубе, даже если ему в ближайшее время сделает очень заманчивое предложение мадридский «Реал». По слухам, «сливочные» планируют купить бомбардира в 2024 году.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 09:32
Кто этот гений который придумал поднять зп. Премию срочно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:07
Да ну, разве это аргумент для старины Переса???
Gelious
Gelious ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:49
И детей от Бадра Харди! Лично слышал! Меньше читайте спид инфо... А впрочем, вам виднее
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:14
Он даже замуж за Барда Хари выходил.
И сами об этом в соц сетях оповещали.
Есть так же снимки как он на яхте с "мужиками" куролесил и трогал их... ну очень уж за интимные места.
Наберите Роналду гей и много что увидите, но и тут наверное скажите, что это всё в шутку делалось.
Я бы конечно выложил бы сейчас такие фото, но это определят как пропаганда гомосексуализма, а это у нас в стране запрещено законом. Так, что посмотрите сами. Просто такие откровенные фото уже удалялись.
Gelious
Gelious ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:54
Ваше право, никто и не спорит (А Роналду тоже с кем-то из мужчин целуется? не знал).
У всех разные вкусы.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:46
Собственно, что хотел, то я и услышал, точнее подтвердилось.
Конечно дело ваше, но я же должен знать с кем имею дело.
Вы и Роналду симпатизируете, но опять же повторюсь это ваше личное дело.
Просто мне лично нечто подобное чуждо.
Gelious
Gelious ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:27
От части симпатизирую. Особенно за роль в клипе Биртмана человек-77. Единственный, кто за долгое время действительно профессонально комментировал, чтобы и не было до смешного предвзято, и не было скучно.
Поцелуй? Да вроде ж это для шутки имитация. А если бы и нет, то какое другим до этого дело?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:27
Фэйр плэй делает показуху, когда типа хочет наказывать ПСЖ и МС.))
Gelious
Gelious
вчера в 19:25
Единственные, кто когда-то играл на такие деньги, мне кажется, это Роналду и Месси
112910415
112910415
вчера в 19:23
ух, как оригинально ! )
salleeh
salleeh
вчера в 19:14
Что толку от этого альбиноса, если он не может сыграть за сборную своей страны. Он как запорожец моего соседа пенсионера, день катается, неделя на ремонте. Так и Холланд, только не понятно, у него воспаление лёгких или воспаление хитрости. В любом случае, футболист который уклоняется от игр сборной своей страны, вызывает отвращение…
lNGMAN
lNGMAN ответ An Jo (раскрыть)
вчера в 18:29
Не знаю даже...может дело в том , что он не в мю,а в мс?!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:22
Зачем что-то придумывать? если он не идиот не перейдёт, Сити сильнее, играет в конкурентноспособном чемпионате. Зачем ему Реал в Тебас Лиге?
An Jo
An Jo
вчера в 18:10
А как же лимит зарплаты внутри МЮ для игроков?!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:04
Просто ради интереса ответь.
Ты реально фанат Васси Уткина?
И сразу второй вопрос:
Тебя не смущает, что он в барах с "мужиками" сосётся?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:01
Если МС проиграет АПЛ и ЛЧ, то зачем он нужен... Его надо продавать... Пента-трики с Лейпцигами это хорошо, но надо думать и о командных трофеях... А он походу пока думает о рекордах Месси... Правильно его Пеп менял по ходу разгромов, психологически правильно... Впрочем, посмотрим...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:59
У него было обеспеченное детство, у него мотивация исключительно построить успешную карьеру.
Elliada
Elliada
вчера в 17:51
Это лишнее. Пусть сначала поможет выиграть ЛЧ, а потом жирный контракт можно будет предложить. Если с ним не получиться выиграть ЛЧ, зачем он вообще нужен? До него все внутренние трофеи выиграли.

Вообще, поражает сегодняшний подход. Раньше футболисты выигрывали трофеи, а потом получали жирные контракты, а теперь всё наоборот. Сначала Мбаппе ни за что получает 200 млн в год, теперь Холанну предлагают почти 60 млн в год.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:47
В Реале бразильцы всегда хорошо играли, им Холанд не подходит.
Gelious
Gelious
вчера в 17:47
Вот это придумали! Вот это смекалочка! Вот уж никто бы не догадался до такого. Я тут догадался, как купить стиралку с сушилкой - достал карту и оплатил. Вот такой вот я смекалистый!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:46, ред.
А мне кажется по сути Холланду наплевать на хороший оклад, пока он молодой и в рассвете сил, у него есть желание поиграть в других престижных лигах, и не будет он засиживаться на одном месте, а если ещё Ман Сити дойдёт до финала либо же выиграет его, тогда Эрлинга там вообще ничего уже не будет удерживать.

Хочется уже с новой командой добиваться высот, тем более он всегда изъявлял желание пойти в Реал М, не думаю, что кто-то хочет украсть его мечту. А оклад 500 тысяч в неделю, я думаю Реал М осилит, ну по крайней мере приближенно к этой сумме. Нужно двигаться дальше, может быть у него с Гвардиолой уже тёрки после срыва рекорда, кто знает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:46
«Манчестер Сити» придумал способ?
Ну тут как говориться: "Зачем изобретать паровоз, когда ты сам паровоз?".
Дадут больше денег и все дела.
За примером далеко ходить не надо. Мбаппе отказал Реалу, который его не удовлетворил в финансовом плане.
Гость
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