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МЮ может подписать нападающего «Бенфики». Сумма отступных — 120 млн евро

вчера, 15:36

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» попытаются оформить трансфер форварда этим летом. Контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2026 года, а сумма отступных в нем составляет 120 млн евро.

«Бенфика» в ближайшее время намерена предложить Рамушу новую сделку.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:26
60 млн максимум. Но Португальские клубы умеют разводить жирные клубы.))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:17
Они каждый год собрались нового нападающего за 100ку подписывать? В банку то влезут?
drug01
drug01
вчера в 16:14
Видно игрок хороший такие отступные
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:51
Не стоит и половину
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:46
То что Бенфика за 3 года продала 4-х игроков за 400 млн евро - респект....
Фелиш...Энцо..Нуньес и Диаш...

И не собирается останавливаться...перекачивая себе деньги от того у кого они лишние...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:45
Хороший нападающий.надо брать быстрее.
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