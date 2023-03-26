МЮ может подписать нападающего «Бенфики». Сумма отступных — 120 млн евро

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» попытаются оформить трансфер форварда этим летом. Контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2026 года, а сумма отступных в нем составляет 120 млн евро.
«Бенфика» в ближайшее время намерена предложить Рамушу новую сделку.
Фелиш...Энцо..Нуньес и Диаш...
И не собирается останавливаться...перекачивая себе деньги от того у кого они лишние...)))
Фелиш...Энцо..Нуньес и Диаш...
И не собирается останавливаться...перекачивая себе деньги от того у кого они лишние...)))