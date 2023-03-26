«Барселона» хочет вернуть Месси, но платить ему маленькую зарплату.

«Барселона» заинтересована в возвращении нападающего Лионеля Месси.
На данный момент каталонский клуб выбрал выжидающую позицию. «Сине-гранатовые» следят за ситуацией вокруг аргентинца, ожидая, подпишет ли он новый контракт с ПСЖ, В «Барселоне» понимают, что не смогут соревноваться с другими командами в финансовом плане, поэтому надеются, что Лео сам выберет переход в каталонский клуб, а не деньги.
«Барселона» готова предложить Месси маленькую заработную плату, однако согласна платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.
Согласись что чемпионами во Франции ПСЖ мог бы стать и без Месси и даже наверно без Мбаппе!
А если Месси никогда больше не выиграет ЛЧ он от этого не станет менее велик,я не его фанат но отрицать его величие в футболе я бы сказал глупо!
Согласись что чемпионами во Франции ПСЖ мог бы стать и без Месси и даже наверно без Мбаппе!
А если Месси никогда больше не выиграет ЛЧ он от этого не станет менее велик,я не его фанат но отрицать его величие в футболе я бы сказал глупо!
А теперь про ЛЧ в составе ПСЖ. Уверен, по этому поводу он совсем не переживает.
Один титул он и с Барсой выиграет, пусть и не ЛЧ.
Но тут другой вопрос, Тебас особая крыса, будет палки вставлять, хотя говорит лицемер, что хотел бы возвращения Месси в Ла Лигу.
Если бы он выбирал деньги, то продлил бы контракт, а тут он берет паузу, и будет ждать окончательного сигнала из Каталонии.
А теперь про ЛЧ в составе ПСЖ. Уверен, по этому поводу он совсем не переживает.
Один титул он и с Барсой выиграет, пусть и не ЛЧ.
Но тут другой вопрос, Тебас особая крыса, будет палки вставлять, хотя говорит лицемер, что хотел бы возвращения Месси в Ла Лигу.
Если бы он выбирал деньги, то продлил бы контракт, а тут он берет паузу, и будет ждать окончательного сигнала из Каталонии.
Я думаю он останется в ПСЖ ,где гарантированы большие деньги и как минимум один титул за сезон,но не Лига Чемпионов!
Я думаю он останется в ПСЖ ,где гарантированы большие деньги и как минимум один титул за сезон,но не Лига Чемпионов!
Папик Месси по имени Хорхе посмеялся в голос...)
Папик Месси по имени Хорхе посмеялся в голос...)
Так что мог бы и бесплатно сезон другой за его любимую Барсу поиграть!
Так что мог бы и бесплатно сезон другой за его любимую Барсу поиграть!