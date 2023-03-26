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«Барселона» хочет вернуть Месси, но платить ему маленькую зарплату

вчера, 13:49

«Барселона» заинтересована в возвращении нападающего Лионеля Месси.

На данный момент каталонский клуб выбрал выжидающую позицию. «Сине-гранатовые» следят за ситуацией вокруг аргентинца, ожидая, подпишет ли он новый контракт с ПСЖ, В «Барселоне» понимают, что не смогут соревноваться с другими командами в финансовом плане, поэтому надеются, что Лео сам выберет переход в каталонский клуб, а не деньги.

«Барселона» готова предложить Месси маленькую заработную плату, однако согласна платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 15:03
Каталонцы наивные,как дети.это несерьёзно
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:11
Тогда уж лучше в фк " СПАРТАК " зазвать парня.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:20
Вот в этом наши мнения сходятся!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:11
Я не против, пусть дальше вылетают.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ну в моём комментарии больше иронии над ПСЖ ,потому что они потратили миллиарды только ради чемпионата Франции,а из лч они постоянно вылетают!
Согласись что чемпионами во Франции ПСЖ мог бы стать и без Месси и даже наверно без Мбаппе!
А если Месси никогда больше не выиграет ЛЧ он от этого не станет менее велик,я не его фанат но отрицать его величие в футболе я бы сказал глупо!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:34
Раньше шутили про ЧМ, что Месси его не выиграет никогда, что титулов со сборной не может выиграть.
А теперь про ЛЧ в составе ПСЖ. Уверен, по этому поводу он совсем не переживает.
Один титул он и с Барсой выиграет, пусть и не ЛЧ.
Но тут другой вопрос, Тебас особая крыса, будет палки вставлять, хотя говорит лицемер, что хотел бы возвращения Месси в Ла Лигу.
Если бы он выбирал деньги, то продлил бы контракт, а тут он берет паузу, и будет ждать окончательного сигнала из Каталонии.
ziko1975
ziko1975
вчера в 21:49
Зачем он Барсе в 36 лет? Чтобы что?
cska1948
cska1948 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:00
Спроси у фанатов Месси. Они про него ВСЁ знают.
Triem
Triem
вчера в 18:50
Месси: "Ребята, я вас люблю конечно, но нет... Вы в корень оборзели".
Kobser
Kobser
вчера в 18:41
Зарплата по игре.
An Jo
An Jo
вчера в 18:11
Ахаха. Видимо они забыли почему он оттуда ушёл.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:00
Месси: "Нет, на это я пойтить не могу!"
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:59, ред.
Вот и посмотрим согласится ли на это Месси или нет
Я думаю он останется в ПСЖ ,где гарантированы большие деньги и как минимум один титул за сезон,но не Лига Чемпионов!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:37
Почему бы и нет, можно и за маленькую зарплату как у Гави поиграть.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Но не переходить же в арабскую лигу из-за пару игр против его команды.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:34
«Барселона» хочет вернуть Месси, но платить ему маленькую зарплату.

Папик Месси по имени Хорхе посмеялся в голос...)
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:57
В этом случае- немного мнимого патриотизма не хватает...
eleven LC
eleven LC
вчера в 16:56
Ну если так подумать то у Месси и так очень много денег,хватит его детям и внукам и племянникам и даже его папе!
Так что мог бы и бесплатно сезон другой за его любимую Барсу поиграть!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:55
На протяжении всей истории Месси, каждый раз когда у него заканчивается контракт, мощную информационную рекламу заказывает, и соответсвенно добивается высокой зарплаты, уверен это просто утки, благодаря которым Месси максимум бабла заработает у шейхов
112910415
112910415
вчера в 16:34
товарищ Хорхе не сможет переступить через себя !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:30
Останется в Париже..
valt134
valt134
вчера в 16:16
Лео и Барса «стоят» друг друга. Один хочет, но сомневается. Барса хочет, но выжидает.
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Барселона хочет, А Хочет ли этого Месси?
DaslerU
DaslerU
вчера в 15:59
А пахан Месси согласен на гроши, его спросили?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:36
    29081985
    29081985
    вчера в 15:32
    Карлан будет биться за каждый цент !
    Capral
    Capral ответ дурман (раскрыть)
    вчера в 15:05
    А при чём здесь- давно или недавно? Кто об этом говорит?
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:03
    Лионель сам по себе довольно маленький, поэтому соответствующий размер жилища, скромное питание и компактный автомобиль не требуют какой-то огромной зарплаты.
    амурец
    амурец
    вчера в 15:02
    Ну правильно именно такой зарплаты он и заслуживает
    дурман
    дурман ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:02
    А Роналду давно играет в ОАЭ ?
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