«Барселона» хочет вернуть Месси, но платить ему маленькую зарплату.

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вчера, 13:49

«Барселона» заинтересована в возвращении нападающего .

На данный момент каталонский клуб выбрал выжидающую позицию. «Сине-гранатовые» следят за ситуацией вокруг аргентинца, ожидая, подпишет ли он новый контракт с ПСЖ , В «Барселоне» понимают, что не смогут соревноваться с другими командами в финансовом плане, поэтому надеются, что Лео сам выберет переход в каталонский клуб, а не деньги.

«Барселона» готова предложить Месси маленькую заработную плату, однако согласна платить процент от доходов, которые принесет его возвращение.