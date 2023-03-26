Мората хочет вернуться в Серию А

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вчера, 10:43

Нападающий хочет покинуть «Атлетико» этим летом.

Форвард хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Также в подписании Мораты заинтересованы «Милан» и «Рома».