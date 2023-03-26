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Мората хочет вернуться в Серию А

вчера, 10:43

Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Атлетико» этим летом.

Форвард хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Также в подписании Мораты заинтересованы «Милан» и «Рома».

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Все комментарии
572x5wjaw3ys
572x5wjaw3ys
вчера в 12:14
Не всё ли ему равно где косячить
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:07
Нужно доказывать своей игрой, свою состоятельность.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:51
Ну если на время аренды в Ювентусе ему понравилось, то нужно возвращаться.
galem72
galem72
вчера в 11:19
Да у него и в СериАле не очень-то получалось.
ABir
ABir
вчера в 11:09
Ювентус - самый предпочтительный вариант
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:51
Что то ребятам совсем в Атлетико скучно стало....
Фелиш в Челси...Лоди с Фелипо в Ноттингем...Мората в Ювентус...
izrafel
izrafel
вчера в 10:50
Ну если есть желание, то нужно добиваться этой цели
Брулин
Брулин
вчера в 10:48
«Милану» интересен Мората. «Атлетико» запросит не больше 15-20 млн евро – контракт форварда истекает в 2024-м
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