Мората хочет вернуться в Серию А

Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Атлетико» этим летом.
Форвард хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.
Также в подписании Мораты заинтересованы «Милан» и «Рома».
Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Атлетико» этим летом.
Форвард хочет вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.
Также в подписании Мораты заинтересованы «Милан» и «Рома».
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