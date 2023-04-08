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Де Брюйне быстрее всех дошёл до отметки в 100 передач в АПЛ

вчера, 21:13
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сделал 100-ю результативную передачу в Английской Премьер-Лиге.

Бельгиец стал пятым игроком, оформившим 100 ассистов в АПЛ. Для этого ему понадобилось 237 игр — меньше всех. В пятёрку входят Райан Гиггз (162), Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лэмпард (102). Гиггзу для 100 передач потребовалось 367 матчей, Фабрегасу 293, Руни 445, а Лэмпарду 559.

Футболист отличился в матче 30-го тура с «Саутгемптоном», отдав пас на нападающего Эрлинга Холанда на 45-й минуте в первом тайме.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 03:44
Не может быть,у Рона должно быть больше101
AS1976
AS1976 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:38
Да кем недооценён ? У него сама большая з.п. в апл , наверное это признания его заслуг.
sova147
sova147
вчера в 22:04
100 это конечно не 559 как у Лэмпарда но это только начало для Де Брюйне. Пожелаем удачи.
Elliada
Elliada
вчера в 21:25
Поздравляю, КДБ!!!!!! Уникальные передачи отдает, а не катит на 2 метра
протон
протон
вчера в 21:21
Удивился что Фабрегас столько отдал. Никогда не впечатлял меня игрой. А Кевин реально топ. И каждый год это доказывал. Вообще не вспомню такого плана игрока. Может и забивать, при чем очень круто. И пасы раздавать еще более круче. Ну и в техническом плане очень хорош. Всегда может пойти в обыгрышь и успешно. Может все одним словом. И функционально всегда проделывает очень большой объем. Просто уникальный и совершенный игрок. При всех похвалах очень недооцененный игрок.
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