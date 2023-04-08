Де Брюйне быстрее всех дошёл до отметки в 100 передач в АПЛ

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вчера, 21:13

Полузащитник «Манчестер Сити» сделал 100-ю результативную передачу в Английской Премьер-Лиге.

Бельгиец стал пятым игроком, оформившим 100 ассистов в АПЛ . Для этого ему понадобилось 237 игр — меньше всех. В пятёрку входят Райан Гиггз (162), Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лэмпард (102). Гиггзу для 100 передач потребовалось 367 матчей, Фабрегасу 293, Руни 445, а Лэмпарду 559.

Футболист отличился в матче 30-го тура с «Саутгемптоном», отдав пас на нападающего Эрлинга Холанда на 45-й минуте в первом тайме.