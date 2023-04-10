«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым .

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что клуб продлил с ним соглашение.
Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год — до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.
Переговоров Динамо с Черчесовым не проводилось, это был только слух, непонятно кем запущенный. И хорошо, что это осталось лишь слухом.
Черчесов уже работал у нас, располагал бомбическим составом, с которым можно было и за чемпионство в РПЛ побороться, и за ЛЕ тоже.
Но по-настоящему интересной Черчесов команду так и не сделал, все её локальные успехи были достигнуты благодаря индивидуальным возможностям сильных игроков, выступавших тогда за Динамо (Жирков, Джуджак, Кураньи, Самба, Вальбуэна и др.)
Дисциплина, порядок и т.п. это да, черчесовское.
Но внятный и умный футбол Саламычу, пожалуй, не под силу, и если уж менять Йокановича (что сейчас преждевременно, кмк), то не на Черчесова, он сегодняшнему Динамо ничего не добавил бы..
Переговоров Динамо с Черчесовым не проводилось, это был только слух, непонятно кем запущенный. И хорошо, что это осталось лишь слухом.
Черчесов уже работал у нас, располагал бомбическим составом, с которым можно было и за чемпионство в РПЛ побороться, и за ЛЕ тоже.
Но по-настоящему интересной Черчесов команду так и не сделал, все её локальные успехи были достигнуты благодаря индивидуальным возможностям сильных игроков, выступавших тогда за Динамо (Жирков, Джуджак, Кураньи, Самба, Вальбуэна и др.)
Дисциплина, порядок и т.п. это да, черчесовское.
Но внятный и умный футбол Саламычу, пожалуй, не под силу, и если уж менять Йокановича (что сейчас преждевременно, кмк), то не на Черчесова, он сегодняшнему Динамо ничего не добавил бы..