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«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым

вчера, 16:55

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что клуб продлил с ним соглашение.

Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год — до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:24
А что, в Венгрии разве легализована «травка». По ходу руководство Ференцвароша покуривает…)))
баск
баск
вчера в 22:06, ред.
Вот и славненько.
Переговоров Динамо с Черчесовым не проводилось, это был только слух, непонятно кем запущенный. И хорошо, что это осталось лишь слухом.

Черчесов уже работал у нас, располагал бомбическим составом, с которым можно было и за чемпионство в РПЛ побороться, и за ЛЕ тоже.

Но по-настоящему интересной Черчесов команду так и не сделал, все её локальные успехи были достигнуты благодаря индивидуальным возможностям сильных игроков, выступавших тогда за Динамо (Жирков, Джуджак, Кураньи, Самба, Вальбуэна и др.)

Дисциплина, порядок и т.п. это да, черчесовское.
Но внятный и умный футбол Саламычу, пожалуй, не под силу, и если уж менять Йокановича (что сейчас преждевременно, кмк), то не на Черчесова, он сегодняшнему Динамо ничего не добавил бы..
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
После ряда неудачных матчей, и слухов о возможном назначении в Динамо, я думал венгры отпустят его восвояси, а те наоборот продлили контракт....
112910415
112910415
вчера в 21:35
как просто всё закончилось
протон
протон
вчера в 21:23
За былые заслуги полевому командиру было присвоено звание - генерал-лейтенант

Он будет командовать дивизией "Ференцварош" до 2024

Напомним, что с 3 марта 2023 дивизия Черчесова находится в котле и не может одержать победу в 7 битвах подряд
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:01
Главное грамотно пугнуть венгров интересом Динамо...)
Как говорится:
- Взять на понта!))
lotsman
lotsman
вчера в 20:52
А что, ему там комфортно, зачем куда то уходить?
Capral
Capral
вчера в 20:46
Главное то, что теперь- его точно не будет в ДИНАМО!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым .
Как это вдруг быстро руководство клуба Ференцварош решили продлить контракт со Станиславом Черчесовым . Только в СМИ появились слухи о том что к Черчесову есть интерес со стороны клубов Турции и России, как руководство Ференцвароша засуетилось . А ни происки ли это агента Черчесова , Алана Агузарова . Который вполне мог создать эту шумиху , опыта ему в этом не занимать. Многих своих подопечных бездарей он устроил в разные клубы таким вот образом. Так что и этот вброс сработал без осечки . Как говорится, работаем как можем, все средства хороши.
alexgurzan
alexgurzan ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:14
.
yy538c9vfc4z
yy538c9vfc4z
вчера в 17:48
А ведь была вполне приличная команда, пока усатый бездарь в ней не оказался
q2yvvfg22znk
q2yvvfg22znk
вчера в 17:37
Некоторые пытались его переманить но он остался верен Венгрии...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:29
Они нашли друг друга.
shur
shur
вчера в 17:27
...кто бы сомневался, удачи Саламычу, на своем месте человек!!!
dok66
dok66
вчера в 17:11
И нормально . Плохие периоды бывают у всех , все наладится .
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:04
Зря они так..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:04
Значит верят в него, раз несмотря на последние неудачные результаты все равно продлили с ним контракт. Успехов Станиславу Саламовичу с Ференцварошем!
kdfgawkb94vs
kdfgawkb94vs
вчера в 16:56
Что и следовало ожидать, Стас нашёл свою команду.
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