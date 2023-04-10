«Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым .

Главный тренер «Ференцвароша» сообщил, что клуб продлил с ним соглашение.

Клуб активировал опцию продления контракта ещё на один год — до лета 2024 года. Сейчас надо сделать всё, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном.