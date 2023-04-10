«Локомотив» не стал увольнять сотрудника после инцидента с Бариновым

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сегодня, 00:14

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил о том, что сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не был уволен после инцидента с участием полузащитника в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

Футболист не мог играть в той встрече из-за перебора жёлтых карточек.