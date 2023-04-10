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«Локомотив» не стал увольнять сотрудника после инцидента с Бариновым

сегодня, 00:14

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил о том, что сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не был уволен после инцидента с участием полузащитника Дмитрия Баринова в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».

Футболист не мог играть в той встрече из-за перебора жёлтых карточек.

В клубе будет разработана система контроля за заявками. В будущем, надеюсь, подобные инциденты не повторятся. Никто не был уволен.

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Все комментарии
4h7f36nu664w
4h7f36nu664w
сегодня в 08:08
Это внутренняя кухня клуба.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:16
Просто заполнять больше никто не умеет, вот и оставили.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
ладно
главное, не повторять ошибок
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Давно уже пора было это разработать. А в этом случае все таки виноваты оба. Сотрудник не выполнил свои функции, а Баринов не дружит с математикой (хотя деньги считать умеет). Но не знать о своих карточках как то не то.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:20
Понять и простить.
протон
протон
сегодня в 00:18
Ну вот и печально. Просто если бы "Локо" выиграл, то этот Кузнецов стал бы причиной технического поражения. Это увольнение
Гость
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