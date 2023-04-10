«Локомотив» не стал увольнять сотрудника после инцидента с Бариновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил о том, что сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не был уволен после инцидента с участием полузащитника Дмитрия Баринова в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном».
Футболист не мог играть в той встрече из-за перебора жёлтых карточек.
В клубе будет разработана система контроля за заявками. В будущем, надеюсь, подобные инциденты не повторятся. Никто не был уволен.
главное, не повторять ошибок
главное, не повторять ошибок