Сборная России надеется играть в Ташкенте в рамках турнира CAFA

Сборная России может принять участие в Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023.
Соревнование состоится с 9 по 21 июня, на данный момент нельзя сказать точно, сыграет ли там Россия. В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона прислала свое видение вопроса. Помимо этого, сборная России надеется провести групповой этап в Ташкенте, поединки турнира пройдут также в Бишкеке. Ранее Россия уже играла в этом городе, футболисты делали замечания по поводу качества газона на местном стадионе.
Турнир помешает раннему началу нового сезона РПЛ. Если Россия сыграет там, то из-за позднего ухода в отпуск футболистов раньше 23 июля начать сезон будет невозможно. Если же сборная России не примет участия в CAFA, а проведет один контрольный матч в июне, то следующий сезон может стартовать 13 июля, летних туров тогда станет больше.
Ты смотри какие звезды приехали. Поле у них плохое... Надо же было как-то оправдаться после еле как добытой победы против Киргизии.
В случае если все таки будем играть, то Карпин наверное потребует чтобы местного агронома уволили, после того как не выйдут из группы.
Ты смотри какие звезды приехали. Поле у них плохое... Надо же было как-то оправдаться после еле как добытой победы против Киргизии.
В случае если все таки будем играть, то Карпин наверное потребует чтобы местного агронома уволили, после того как не выйдут из группы.