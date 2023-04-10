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Сборная России надеется играть в Ташкенте в рамках турнира CAFA

вчера, 10:14

Сборная России может принять участие в Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023.

Соревнование состоится с 9 по 21 июня, на данный момент нельзя сказать точно, сыграет ли там Россия. В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона прислала свое видение вопроса. Помимо этого, сборная России надеется провести групповой этап в Ташкенте, поединки турнира пройдут также в Бишкеке. Ранее Россия уже играла в этом городе, футболисты делали замечания по поводу качества газона на местном стадионе.

Турнир помешает раннему началу нового сезона РПЛ. Если Россия сыграет там, то из-за позднего ухода в отпуск футболистов раньше 23 июля начать сезон будет невозможно. Если же сборная России не примет участия в CAFA, а проведет один контрольный матч в июне, то следующий сезон может стартовать 13 июля, летних туров тогда станет больше.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:12
Если серьезно отнесутся то выиграют турнир. Иран плюс минус равный, Узбекистан имеет шансы если припаркует автобус.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:13
Было бы интересно посмотреть, но только в том случае, если футболисты сбороной России отнесутся к этому турниру со всей серьезностью. А если приедут так, чисто для галочки, то смысла нет от этого сбора, лучше уж пусть тогда навый сезон РПЛ стартует раньше, хоть больше туров на нормальных полях поиграть успеют!
drug01
drug01
вчера в 12:32
Надо играть там где скажут, выбора у нас нет....
Boricku
Boricku
вчера в 12:29
Главное дельфинарий там не устраивать , а то же смеяться будут.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:33
Похоже азиаты - это друзья, европейцы - враги.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:52
Думать о себе и других не подставляя. А другим помнить, что друг познается в беде. Как сказал один философ: "Предательство, это то же самое, что лишили тебя рук. Простить можно, но обнять уже не получится".
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 10:46, ред.
"Ранее Россия уже играла в этом городе, футболисты делали замечания по поводу качества газона на местном стадионе"

Ты смотри какие звезды приехали. Поле у них плохое... Надо же было как-то оправдаться после еле как добытой победы против Киргизии.
В случае если все таки будем играть, то Карпин наверное потребует чтобы местного агронома уволили, после того как не выйдут из группы.
Гость
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