Сборная России надеется играть в Ташкенте в рамках турнира CAFA

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вчера, 10:14

Сборная России может принять участие в Чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023.

Соревнование состоится с 9 по 21 июня, на данный момент нельзя сказать точно, сыграет ли там Россия. В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона прислала свое видение вопроса. Помимо этого, сборная России надеется провести групповой этап в Ташкенте, поединки турнира пройдут также в Бишкеке. Ранее Россия уже играла в этом городе, футболисты делали замечания по поводу качества газона на местном стадионе.