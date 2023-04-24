«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Кейна

1682338603

вчера, 15:16

«Манчестер Юнайтед» начал вести работу по подписанию нападающего «Тоттенхэма» .

«Дьяволы» пытаются понять, какую сумму следует предложить за игрока, а также как вести переговоры с председателем совета директоров лондонцев . Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года. Леви будет готов отпустить нападающего в зарубежные клубы за 80 миллионов евро, но английские команды должны будут заплатить не менее 100 миллионов.

Другой европейский топ-клуб также интересуется Кейном.