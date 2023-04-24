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«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Кейна

вчера, 15:16

«Манчестер Юнайтед» начал вести работу по подписанию нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Дьяволы» пытаются понять, какую сумму следует предложить за игрока, а также как вести переговоры с председателем совета директоров лондонцев Дэниэлом Леви. Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года. Леви будет готов отпустить нападающего в зарубежные клубы за 80 миллионов евро, но английские команды должны будут заплатить не менее 100 миллионов.

Другой европейский топ-клуб также интересуется Кейном.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
Почему всех так удивляет что тридцатилетний Кейн, готовый топовый нападающий , стоит сотку? Феликса возможно челси тоже за сотку купит , а он больше 8и голов в Испании не забил за один сезон в чемпионате
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:19
В МЮ должен хорошо вписаться, голов наколотит, еще сезона 3 отыграет.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:50
Когда уже будет трансфер Глейзеров с чемоданами на выход? Столько хлама понакупали, ещё и это... из Тотенхэма могут купить!
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 17:20
Думаю он бы достойно заменил Бензема, Француза можно было бы на концовки выпускать в оставшиеся год контракта
gtzzzawjse85
gtzzzawjse85
вчера в 17:09
В ПСЖ перейдёт, скриньте)
shur
shur
вчера в 16:29
...ну хороните дальше МЮ, ну вот пришёл Кейн и ...разбитое, разбитое корыто!!! Любите Кейна там где он играет!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:01
Слишком много просят за такой возраст, не стоит только опираться на опыт, у человека возможно уже одышка, ляжет не дай бог потом как Эриксен, кто будет отвечать?? Ман Ю, ещё и 100млн за него заплатят. Видно как он хочет остаться в ТТ, матч последний прекрасно отыграли, показательный, можно его перед матчами теперь показывать как играть не нужно. Пять голов в 1ом тайме, это что-то нечто, Нагельсманна в помощь.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:58
Год по контракту, за 30 летнего, 100 лямов успехов в продаже, но не в МЮ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:36
Удачи МЮ в подписании Кейна!!!
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