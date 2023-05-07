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«Спартак» не организует для «Зенита» чемпионский коридор

сегодня, 01:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18:00 Не начался

Игроки и тренеры «Спартака» не будут организовывать чемпионский коридор для «Зенита», если петербуржцы обеспечат себе победу в РПЛ после очного матча 26-го тура.

Для завоевания трофея «сине-бело-голубым» нужно обыграть москвичей. Также подопечные Сергея Семака выиграют титул в случае потери очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».

Лига должна доставить кубок за победу в чемпионате на «Газпром Арену». Если «Зенит» досрочно выиграет Российскую Премьер-Лигу, то церемония вручения состоится сразу после окончания встречи.

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Все комментарии
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hghmjrq5pufw
сегодня в 04:57
Там где то наверху, при составлении календаря как будто знали, что именно этот матч может стать чемпионским для Зенита.
Я понимаю, что Зенит чемпионом стал давно, просто конкурентов на сегодняшний день даже рядом нет, но стать чемпионом на своём стадионе, да ещё в противостоянии с самым заклятым врагом лучше не придумаешь.
Чемпионский коридор от Спартака?
Думаю, что для Спартака это будет унизительным действиям и не столько сколько для игроков, а для фанатов, болельщиков они этого команде не простят.
протон
протон
сегодня в 02:41
Весь этот шум подняли журналюги, пытаясь развести Спартак на сенсацию. Все прекрасно понимают, что братья наши меньшие не будут завтра устраивать чемпионский коридор, хотя бы потому, что это уязвит одну относительно влиятельную беглую поехавшую свиноматку с низкой социальной ответственностью, или как там проституция сейчас называется. Короче, журналюги на этой теме просто набивают клики и срачи, можете проходить мимо
Зенит же не делал коридоры, когда Спартак чемпионом был. А они то почему обязаны? Да и вообще, я помню только один раз коридор УФА делала Зениту, больше и не вспомню.
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 02:40
Коридор если и устраивают, то перед матчем когда команда уже стала чемпионом. Да и вообще, у нас такой традиции не было никогда, но накинуть надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:29
Их же Зарема засмеёт, она для них в большом авторитете. Как для игроков так и для фанатов...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56
Что за коридоры и тоннели придумали.
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