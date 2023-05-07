«Спартак» не организует для «Зенита» чемпионский коридор

Игроки и тренеры «Спартака» не будут организовывать чемпионский коридор для «Зенита», если петербуржцы обеспечат себе победу в РПЛ после очного матча 26-го тура.
Для завоевания трофея «сине-бело-голубым» нужно обыграть москвичей. Также подопечные Сергея Семака выиграют титул в случае потери очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».
Лига должна доставить кубок за победу в чемпионате на «Газпром Арену». Если «Зенит» досрочно выиграет Российскую Премьер-Лигу, то церемония вручения состоится сразу после окончания встречи.
Я понимаю, что Зенит чемпионом стал давно, просто конкурентов на сегодняшний день даже рядом нет, но стать чемпионом на своём стадионе, да ещё в противостоянии с самым заклятым врагом лучше не придумаешь.
Чемпионский коридор от Спартака?
Думаю, что для Спартака это будет унизительным действиям и не столько сколько для игроков, а для фанатов, болельщиков они этого команде не простят.
Я понимаю, что Зенит чемпионом стал давно, просто конкурентов на сегодняшний день даже рядом нет, но стать чемпионом на своём стадионе, да ещё в противостоянии с самым заклятым врагом лучше не придумаешь.
Чемпионский коридор от Спартака?
Думаю, что для Спартака это будет унизительным действиям и не столько сколько для игроков, а для фанатов, болельщиков они этого команде не простят.
Зенит же не делал коридоры, когда Спартак чемпионом был. А они то почему обязаны? Да и вообще, я помню только один раз коридор УФА делала Зениту, больше и не вспомню.
Зенит же не делал коридоры, когда Спартак чемпионом был. А они то почему обязаны? Да и вообще, я помню только один раз коридор УФА делала Зениту, больше и не вспомню.