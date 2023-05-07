«Спартак» не организует для «Зенита» чемпионский коридор

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сегодня, 01:35

Игроки и тренеры «Спартака» не будут организовывать чемпионский коридор для «Зенита», если петербуржцы обеспечат себе победу в РПЛ после очного матча 26-го тура.

Для завоевания трофея «сине-бело-голубым» нужно обыграть москвичей. Также подопечные Сергея Семака выиграют титул в случае потери очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».

Лига должна доставить кубок за победу в чемпионате на «Газпром Арену». Если «Зенит» досрочно выиграет Российскую Премьер-Лигу, то церемония вручения состоится сразу после окончания встречи.