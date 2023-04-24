Празднование гола игроком «Ньюкасла» стало мемом в Англии

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вчера, 10:14

Полузащитник «Ньюкасла» оформил дубль в поединке АПЛ против «Тоттенхэма» (6:1).

Свой второй мяч в этой игре футболист забил на 9-й минуте матча, к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу «сорок». Выражение лица игрока после его второго гола передало крайнюю степень восторга, что нашло отклик среди болельщиков. Изображение с Мерфи стало мемом. Один из фанатов написал:

Джейкоб Мерфи — король мемов, обожаю его!

Другой добавил: