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Празднование гола игроком «Ньюкасла» стало мемом в Англии

вчера, 10:14
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)6 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи оформил дубль в поединке АПЛ против «Тоттенхэма» (6:1).

Свой второй мяч в этой игре футболист забил на 9-й минуте матча, к этому моменту счет уже был 3:0 в пользу «сорок». Выражение лица игрока после его второго гола передало крайнюю степень восторга, что нашло отклик среди болельщиков. Изображение с Мерфи стало мемом. Один из фанатов написал:

Джейкоб Мерфи — король мемов, обожаю его!

Другой добавил:

Реакция Джейкоба Мерфи — просто отпад!

Празднование гола игроком «Ньюкасла» стало мемом в Англии

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
А сороки то необычайно выросли..)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:55
Сам он не ожидал, что такхорошо получится.
25xfzrpnzwcq
25xfzrpnzwcq ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:54
А вот и они после вчерашнего!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:46
А где мемы от игроков и тренерского штаба самого Тоттенхэма, которые пропустили пять мячей за двадцать минут, это же рекорд для Тоттенхэма , историческое событие так сказать !)).

Лишь только скупая слеза .
4d8yb53gcrv5
4d8yb53gcrv5
вчера в 10:46
На голодного птенца сороки похож, которому даже трёхи за 10 минут игры мало!
rgwjq6rf6guu
rgwjq6rf6guu
вчера в 10:44
Да уж, таблоид такой, как будто Рукаку за любимым делом спалил!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:28
Да уж, вчера в прямом эфире это смотрелось эфектно! Джейкоб сам в шоке от того как забил, знатно польнул!
Гость
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