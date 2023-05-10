«Арсенал» хочет заключить контракт с Рамсдейлом на улучшенных условиях

«Арсенал» хочет предложить новый контракт вратарю Аарону Рамсдейлу на улучшенных условиях.
Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года, но лондонцы намерены наградить голкипера за отличное выступление в этом сезоне.
В текущей кампании 24-летний англичанин провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, пропустил 42 гола и 14 игр сыграл «на ноль».
Отмечается, что нападающий Габриэл Мартинелли уже продлил контракт с командой. Также ведутся переговоры о новых соглашениях с вингером Букайо Сака и защитником Вильямом Салиба.
Контракт с Сака тоже готов и все готово к оглашению
А вот с Салиба немного сложно....сам игрок говорит что счастлив в Арсенале, а вот агент начал внсти игру...узнав что его клиент интересен ПСЖ... вот они вредители....
Контракт с Сака тоже готов и все готово к оглашению
А вот с Салиба немного сложно....сам игрок говорит что счастлив в Арсенале, а вот агент начал внсти игру...узнав что его клиент интересен ПСЖ... вот они вредители....