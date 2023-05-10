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«Арсенал» хочет заключить контракт с Рамсдейлом на улучшенных условиях

вчера, 13:47

«Арсенал» хочет предложить новый контракт вратарю Аарону Рамсдейлу на улучшенных условиях.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года, но лондонцы намерены наградить голкипера за отличное выступление в этом сезоне.

В текущей кампании 24-летний англичанин провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, пропустил 42 гола и 14 игр сыграл «на ноль».

Отмечается, что нападающий Габриэл Мартинелли уже продлил контракт с командой. Также ведутся переговоры о новых соглашениях с вингером Букайо Сака и защитником Вильямом Салиба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:21
В скором времени контракт будет переподписан, т.к Аарон заявил, что это вообще не проблема, и он видет себя в клубе еще минимум лет на 10....
Контракт с Сака тоже готов и все готово к оглашению
А вот с Салиба немного сложно....сам игрок говорит что счастлив в Арсенале, а вот агент начал внсти игру...узнав что его клиент интересен ПСЖ... вот они вредители....
57re3x4qtxwh
57re3x4qtxwh
вчера в 14:07
Очень хорошо, надо успешно сделать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:53
Это надо провести срочно. Хороший игрок
Гость
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