«Арсенал» хочет заключить контракт с Рамсдейлом на улучшенных условиях

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вчера, 13:47

«Арсенал» хочет предложить новый контракт вратарю на улучшенных условиях.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года, но лондонцы намерены наградить голкипера за отличное выступление в этом сезоне.

В текущей кампании 24-летний англичанин провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, пропустил 42 гола и 14 игр сыграл «на ноль».

Отмечается, что нападающий Габриэл Мартинелли уже продлил контракт с командой. Также ведутся переговоры о новых соглашениях с вингером Букайо Сака и защитником Вильямом Салиба.