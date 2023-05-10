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«Барселона» объявила об уходе Бускетса после окончания сезона

вчера, 12:26

«Барселона» официально объявила о том, что полузащитник Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона.

Футболист провёл в системе «сине-гранатовых» 18 лет. За всё время выступлений на счету испанца 718 матчей за каталонскую команду, 8 чемпионских титулов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков страны, 3 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 трофея Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Серхио провёл 27 игр, в которых отметился 4 результативными передачами.

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Все комментарии
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 23:06
Легенда Барселоны! Что тут ещё говорить.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:50
Остаётся только Альба. ((
Russia_4ever
Russia_4ever ответ rebus30 (раскрыть)
вчера в 20:22
«Если бы, если бы»…

Да никто бы не стал еслибышника регулярно выпускать в основном составе самого сильного клуба на планете! Всё, его регулярная игра в основе из года в год ставит точку в подобных рассуждениях.

Лишних игроков основы в таких клубах не бывает! Говорить «неплохой» - значит сказать, что «Барселона в те времена, когда выигрывала всё - неплохой клуб». Самообман.

Сколько супер талантливых претендентов на его место было, сколько мечтателей? Но реальность всё расставила по своим местам. Бускетс по праву обладатель всех этих титулов, это нисколько не случайность.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:12
Странно. Всю жизнь в "Барселоне" и сборной, а его игра никаких положительных эмоций у меня не вызывает. Хотя ему, думаю, на это глубоко начхать.
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ rebus30 (раскрыть)
вчера в 19:49
Уважаемый, ну не терпит футбол сослагательного наклонения, ну не проходит здесь, если бы, да кабы.
Elliada
Elliada ответ rebus30 (раскрыть)
вчера в 18:34
Талант и значимость Бускетса отмечали Гвардиола и Кройф. Хотя кто они такие по сравнению с таким экспертом, как ты?
h9ddkc36xcsd
h9ddkc36xcsd
вчера в 17:45, ред.
😭жаль ещё одно легенда покидает Барса!
rebus30
rebus30 ответ rebus30 (раскрыть)
вчера в 17:20
Без комментариев
rebus30
rebus30
вчера в 17:18, ред.
Посторонние футболу люди пишут о легендарности данного персонажа, да, неплохой, но не больше, самый переоцененный игрок современности, если бы Хави с Иньестой не играли с детского сада вместе, если бы не гений и талант гнома, никто бы и не знал кто такой Бускетс, да, могут написать что его работу просто не видно, но это явно не Канте, это явно даже не Гути и не Хаби Алонсо, определено не гений, и уж точно не легенда!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:51
Ушёл с Барселоны вслед за Месси, а не факт, что теперь Лео пойдёт к шейхам.
Amiralla
Amiralla
вчера в 15:54
Спасибо Серхио за все! Еще одна легенда уходит...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:42
Хорошо поиграл за Барсу,целый букет выигрышей с Барсой!
dok66
dok66
вчера в 14:33
Когда-то у всех приходит время расставания . У Серхио тоже пришло это время . Удачи ему в следующих его проектах .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:18
Пора давать дорогу молодым, а Бускетсу нужно ехать зарабатывать в Саудовскую Аравию.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:16
Один из ключевых игроков той легендарной команды) очень достойная карьера, много титулов собрал с родным клубом.
Но в последние годы, очень сильно сдал и поэтому наверное решил дать дорогу более молодым, очень верное и мудрое решение. Теперь может играть в свое удовольствие, вполне возможно, что и увеличит свой капитал поиграв например в Саудовской Аравии) я желаю ему удачи!
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:34
с его опытом вполне еще можно поиграть 3-4 сезона за команды из не топ-5
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 13:32
Очень жаль! Удачи Серхио в будущем!
Elliada
Elliada
вчера в 12:52
Очень жаль. Последний из легендарной Барселоны. Выигранный чемпионат станет для Серхио 32-м трофеем в футболке Барселоны. Он разделит второе место самых титулованных футболистов в истории Барселоны с Иньестой. Спасибо за всё и удачи!
A.S.A
A.S.A ответ soccer_admin (раскрыть)
вчера в 12:47
Вот так...
A.S.A
A.S.A ответ soccer_admin (раскрыть)
вчера в 12:45
Добрый день. Нет никаких коэффицентов....просто названия команд и все....
allemz
allemz
вчера в 12:45
Незаметный танцор в центре поля, один из творцов истории Барселоны, немного славы перепало ему, остальная часть на счету более именитых товарищей. Удачи, играл красиво и осмысленно
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:28
Барселона обьявила,об уходе Бускетса,и!!!!! Внимание возвращение,легендарной,легенды!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 12:28
Серхио провёл в клубе 18 лет, был важной частью великой полузащиты с Хави и Иньестой. Стал настоящей легендой..... Очень грустный день для фанатов сине-гранатовых.....
soccer_admin
soccer_admin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:28
В чем проявлялась невозможность делать ставки?
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