«Барселона» объявила об уходе Бускетса после окончания сезона

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вчера, 12:26

«Барселона» официально объявила о том, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона.

Футболист провёл в системе «сине-гранатовых» 18 лет. За всё время выступлений на счету испанца 718 матчей за каталонскую команду, 8 чемпионских титулов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков страны, 3 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 трофея Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Серхио провёл 27 игр, в которых отметился 4 результативными передачами.