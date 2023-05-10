«Барселона» объявила об уходе Бускетса после окончания сезона

«Барселона» официально объявила о том, что полузащитник Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона.
Футболист провёл в системе «сине-гранатовых» 18 лет. За всё время выступлений на счету испанца 718 матчей за каталонскую команду, 8 чемпионских титулов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков страны, 3 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 трофея Клубного чемпионата мира.
В текущем сезоне Серхио провёл 27 игр, в которых отметился 4 результативными передачами.
Но в последние годы, очень сильно сдал и поэтому наверное решил дать дорогу более молодым, очень верное и мудрое решение. Теперь может играть в свое удовольствие, вполне возможно, что и увеличит свой капитал поиграв например в Саудовской Аравии) я желаю ему удачи!
Но в последние годы, очень сильно сдал и поэтому наверное решил дать дорогу более молодым, очень верное и мудрое решение. Теперь может играть в свое удовольствие, вполне возможно, что и увеличит свой капитал поиграв например в Саудовской Аравии) я желаю ему удачи!