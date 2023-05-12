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Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 17:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Бельгиец сравнял счёт на 67-й минуте с передачи Илкая Гюндогана в первом матче 1/2 финала турнира с «Реалом» (1:1).

На награду также претендовали нападающий мадридцев Винисиус Жуниор, открывший счёт в игре на 36-й минуте после паса Эдуардо Камавинги, хавбек «Интера» Генрих Мхитарян (забил 2-й гол «нерадзурри» во встрече с «Миланом») и полузащитник «чёрно-синих» Николо Барелла.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Полностью согласен- аут был очевидный, а гол шальной.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 22:54
Это был прицельный удар, а не шальной. И никакого аута там не было! Перестаньте сочинять.
Реал в каждом матче исполняет по несколько незаконных штрафных, аутов, голов и тому подобное.
Магдиев
Магдиев
сегодня в 20:39
Почему нету защитников? Бастони у Интера очень хорошо играл.
1580556558
1580556558 ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 20:12
С ударом больше повезло КДБ, поскольку этот удар не должен был состояться из-за аута
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:50
С ударом больше повезло Винисиусу.
L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 19:48
Де Брюйне который.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:44
Винисиус,какой там Кевин!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:30
гол рыжего умельца следовало бы отменить (мяч ушел за боковую линию), махала ворон считал либо сознательно "не заметил" и не подал сигнал арбитру. Впрочем, заиграно, чего уж там, но гол Вини все-таки более трудовой что-ли.
da da da
da da da
сегодня в 19:17
все по делу,КДБ лучший полузащитник в мире.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:12
Холланд показал что он не топ футболист и не может тащить команду с топ клубами. Кдб он топ футболист
Барса Барса
Барса Барса
сегодня в 18:59
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 18:57
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 18:45
      Здравствуйте!
      Как я уже писал после игры- оба гола красивые, но шальные.
      Когдато, К.И.Бесков говорил: "Мяч забитый из-за пределов штрафной- не заслуга бьющего, но ошибка вратаря".
      Rupertt
      Rupertt
      сегодня в 18:44
      А присутствуют ли списки, кто получил призы, в неведении просто.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 18:25
      Я не возражаю против Кдб но у него тоже просто удар причем этот гол был после ошибки камавинга. А гол вини был после хорошей комбинации модрич камавинга и вини.

      Ты и во время матча назвал этот гол случайным хотя сити забил еще случайнее.

      А так да кдб чуть чуть был сильнее чем другие футболисты на поле
      Giallorossi
      Giallorossi
      сегодня в 18:23
      Заслужил!
      Молодец!
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 18:04
      КДБ настоящий лидер Сити. Пока все хвалят Холанна, он тащит в важных матчах. В матче с Арсеналом тоже хорошо себя проявил
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 18:03
      У Винисиуса тоже просто удар. По-твоему, он должен был получить?
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 17:56
      Очень условно, за хороший удар просто)
      Гость
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