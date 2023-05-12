Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:45

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал полузащитник «Манчестер Сити» .

Бельгиец сравнял счёт на 67-й минуте с передачи Илкая Гюндогана в первом матче 1/2 финала турнира с «Реалом» (1:1).

На награду также претендовали нападающий мадридцев Винисиус Жуниор, открывший счёт в игре на 36-й минуте после паса Эдуардо Камавинги, хавбек «Интера» Генрих Мхитарян (забил 2-й гол «нерадзурри» во встрече с «Миланом») и полузащитник «чёрно-синих» Николо Барелла.