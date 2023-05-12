Стал известен игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
Бельгиец сравнял счёт на 67-й минуте с передачи Илкая Гюндогана в первом матче 1/2 финала турнира с «Реалом» (1:1).
На награду также претендовали нападающий мадридцев Винисиус Жуниор, открывший счёт в игре на 36-й минуте после паса Эдуардо Камавинги, хавбек «Интера» Генрих Мхитарян (забил 2-й гол «нерадзурри» во встрече с «Миланом») и полузащитник «чёрно-синих» Николо Барелла.
Реал в каждом матче исполняет по несколько незаконных штрафных, аутов, голов и тому подобное.
Реал в каждом матче исполняет по несколько незаконных штрафных, аутов, голов и тому подобное.
Как я уже писал после игры- оба гола красивые, но шальные.
Когдато, К.И.Бесков говорил: "Мяч забитый из-за пределов штрафной- не заслуга бьющего, но ошибка вратаря".
Как я уже писал после игры- оба гола красивые, но шальные.
Когдато, К.И.Бесков говорил: "Мяч забитый из-за пределов штрафной- не заслуга бьющего, но ошибка вратаря".
Ты и во время матча назвал этот гол случайным хотя сити забил еще случайнее.
А так да кдб чуть чуть был сильнее чем другие футболисты на поле
Ты и во время матча назвал этот гол случайным хотя сити забил еще случайнее.
А так да кдб чуть чуть был сильнее чем другие футболисты на поле
Молодец!
Молодец!