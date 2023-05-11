Назван лучший игрок «Ливерпуля» по итогам апреля

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
В прошлом месяце англичанин отметился шестью результативными передачами.
Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что защитник Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
В прошлом месяце англичанин отметился шестью результативными передачами.
успехов и далее!
успехов и далее!
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