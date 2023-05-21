«Наполи» сделал предложение «Удинезе» по трансферу форварда

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вчера, 09:59

«Наполи» претендует на нападающего «Удинезе» .

По информации источника, неаполитанцы начали переговоры с форвардом по вопросу трансфера. Фриульцы получили первое предложение в размере 25 млн евро, но «чёрно-белые» хотят не менее 35 (именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста). «Адзурри» не желают тратить такие средства. Отмечается, что отношения между клубами хорошие, вполне возможно, что будет найден компромиссный вариант, например, с включением в сделку ещё одного игрока «Удинезе».

«Наполи» также интересен полузащитник Лазар Самарджич. Кроме того, клуб может нацелиться на Бекао.