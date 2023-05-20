Алемани ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону».

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Стоит ли ждать возвращения Месси? Лео завершает сезон во Франции, нужно уважать ПСЖ. Когда они выиграют чемпионат, то посмотрим, что произойдет.
Ранее стало известно, что у аргентинца есть и другие варианты продолжения карьеры.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351585/messi-lionel-barselona 19.05.2023
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Здравомыслящим людям ЯСНО, что от таких денег может отказаться только дурак. Поэтому гадают, где Месси будет играть в следующем сезоне, только его поклонники считающие его ненормальным человеком.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1351585/messi-lionel-barselona 19.05.2023
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Здравомыслящим людям ЯСНО, что от таких денег может отказаться только дурак. Поэтому гадают, где Месси будет играть в следующем сезоне, только его поклонники считающие его ненормальным человеком.
Алемани прекрасно понимает всю ситуацию которая происходит внутри клуба и все слухи которые связаны с Месси . Таких денег, при всём желании у Барселоны нет, от слова Абсолютно, которые могут предложить ему в Арабских Эмиратах и даже в МЛС . А учитывая то что все трансферы Лионеля контролирует его любимый папаша, то Барселона со своими финансами автоматически даже и не рассматривается как какая нибудь альтернатива . Ну а учитывая то что в сетях проскакивают цифры в пол лярда 💰 💰 💰 , то и МЛС никак не вписывается в альтернативу арабским нефтедолларам . Так что тут и выбора нет, арабы победили , аукцион закрыт, лот продан !)
Алемани прекрасно понимает всю ситуацию которая происходит внутри клуба и все слухи которые связаны с Месси . Таких денег, при всём желании у Барселоны нет, от слова Абсолютно, которые могут предложить ему в Арабских Эмиратах и даже в МЛС . А учитывая то что все трансферы Лионеля контролирует его любимый папаша, то Барселона со своими финансами автоматически даже и не рассматривается как какая нибудь альтернатива . Ну а учитывая то что в сетях проскакивают цифры в пол лярда 💰 💰 💰 , то и МЛС никак не вписывается в альтернативу арабским нефтедолларам . Так что тут и выбора нет, арабы победили , аукцион закрыт, лот продан !)