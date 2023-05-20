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Алемани ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону»

вчера, 22:34

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Стоит ли ждать возвращения Месси? Лео завершает сезон во Франции, нужно уважать ПСЖ. Когда они выиграют чемпионат, то посмотрим, что произойдет.

Ранее стало известно, что у аргентинца есть и другие варианты продолжения карьеры.

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cska1948
cska1948 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 08:56
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 04:30
    Если было бы всё ясно, уже бы трещали о переходе все кому не день.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:39
    Алемани ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону».
    Алемани прекрасно понимает всю ситуацию которая происходит внутри клуба и все слухи которые связаны с Месси . Таких денег, при всём желании у Барселоны нет, от слова Абсолютно, которые могут предложить ему в Арабских Эмиратах и даже в МЛС . А учитывая то что все трансферы Лионеля контролирует его любимый папаша, то Барселона со своими финансами автоматически даже и не рассматривается как какая нибудь альтернатива . Ну а учитывая то что в сетях проскакивают цифры в пол лярда 💰 💰 💰 , то и МЛС никак не вписывается в альтернативу арабским нефтедолларам . Так что тут и выбора нет, арабы победили , аукцион закрыт, лот продан !)
    acws5fbagmcg
    acws5fbagmcg
    вчера в 22:59
    Месси пора в МЛС, лучший для него вариант
    Гость
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