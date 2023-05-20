Алемани ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону».

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вчера, 22:34

Спортивный директор «Барселоны» высказался о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ .

Стоит ли ждать возвращения Месси? Лео завершает сезон во Франции, нужно уважать ПСЖ . Когда они выиграют чемпионат, то посмотрим, что произойдет.

Ранее стало известно, что у аргентинца есть и другие варианты продолжения карьеры.