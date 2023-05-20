Хави: «Субименди играет в том стиле, который подходит „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди.
Субименди — очень важный игрок, исполнитель высшего порядка — он очень хорошо понимает игру, он качественно работает с мячом и без него.
Мартин играет в том стиле, который подходит «Барселоне».
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Стиль Месси Барселоне тоже подходит, но на него у Барсы не хватает золотого запасУ.
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Стиль Месси Барселоне тоже подходит, но на него у Барсы не хватает золотого запасУ.
Такой игрок подойдет большинству команд.
Такой игрок подойдет большинству команд.