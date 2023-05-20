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Хави: «Субименди играет в том стиле, который подходит „Барселоне“»

вчера, 17:56

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Реала Сосьедад» Мартину Субименди.

Субименди — очень важный игрок, исполнитель высшего порядка — он очень хорошо понимает игру, он качественно работает с мячом и без него.

Мартин играет в том стиле, который подходит «Барселоне».

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cska1948
cska1948
вчера в 18:55
"...Мартин играет в том стиле, который подходит «Барселоне»."
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Стиль Месси Барселоне тоже подходит, но на него у Барсы не хватает золотого запасУ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:21, ред.
Вы попробуйте его ещё переманить, Реал...)
Такой игрок подойдет большинству команд.
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