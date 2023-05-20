Хави: «Субименди играет в том стиле, который подходит „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Реала Сосьедад» .

Субименди — очень важный игрок, исполнитель высшего порядка — он очень хорошо понимает игру, он качественно работает с мячом и без него.

Мартин играет в том стиле, который подходит «Барселоне».