Fan ID по-мексикански. Как в Мексике решали проблему с драками

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вчера, 09:15

Свежий опыт.

В разговорах о Fan ID мы часто воспринимаем это явление как сугубо российское, как глубоко проблемное. Безусловно, живой опыт применения той или иной практики ценен, прежде всего, в привязке к конкретным условиям и национальным особенностям. Однако всегда любопытно посмотреть на то, как тот или иной подход работает в другом месте. Давайте посмотрим на опыт совсем свежего внедрения Fan ID в Мексике, где регулярно происходили эмоциональные потасовки на трибунах.

Что случилось?

Чуть более года назад в Мексике произошел один из самых черных дней в футбольной истории. Фанаты «Керетаро», используя фрагменты рекламных щитов, металлические конструкции, кресла в качестве оружия, набросились на численно превосходящих их фанатов «Атласа». Сотни людей, спасаясь от насилия, бросились на футбольное поле. Начался сущий ад и хаос. Шокирующие видео и фото облетели весь мир: лежащие в крови люди не могли никого оставить равнодушным.

Это случилось в марте 2022 года. При официально заявленной посещаемости в размере 14 463 болельщиков на стадионе могло находиться гораздо больше людей, в чем признались позднее. А сотрудников службы безопасности было критически мало: 290 вместо запрошенных организаторами 400. Но никто на эти факторы не обратил внимания, пока не случилась трагедия.

Да, официально обошлось без погибших, но с десятками травмированных. Неофициальные данные говорят о том, что некоторые люди все же умерли на стадионе, а власти потом скрыли это. Последовали многочисленные аресты. Причем задержали и четырех сотрудников полиции, которые не обеспечили выполнение своих обязанностей.

Через три дня после инцидента руководство лиги применило санкции. В течение года домашние матчи «Керетаро» проводились без фанатов, а особенно активные группы болельщиков были отстранены от посещения домашних матчей на три года, а выездных – на год. Группа владельцев «Керетаро» была оштрафована на 84 тысячи долларов, потом права собственности на клуб передали консорциуму Grupo Caliente, который также владеет клубом «Тихуана».

Инциденты с драками фанатов на трибунах в матчах чемпионата Мексики фиксировались каждый год начиная с 2013-го. Исключение составил пандемийный сезон-2020/21 по понятным причинам. Но после вопиющего месива на игре «Керетаро» с «Атласом» лига пообещала принять беспрецедентные решительные меры. И они были приняты.

Fan ID как решение проблемы

Острой реакции способствовали и планы Мексики принять чемпионат мира вместе с США и Канадой в 2026 году. Инцидент сразу поставил безопасность на стадионах в Мексике под вопрос. Пришлось действовать решительно. В ноябре 2022 года лига объявила, что внедрит технологию Fan ID. Она подразумевает онлайн-регистрацию и систему распознавания лиц на стадионах, что гарантирует отсутствие анонимности среди болельщиков.

Фанатам нужно было зарегистрироваться на сайте, указав свой адрес электронной почты, загрузить фотографию и отсканировать паспорт. Руководство лиги подчеркивало, что в таком случае персональная ответственность за инциденты, подобные тому самому, будет неизбежна и жестока, что обезопасит стадионы.

Технология начала работать во время матча «Керетаро» против «Хуареса» 19 марта. А спустя месяц она стала обязательной для всех стадионов высшей лиги Мексики. По состоянию на апрель, лига отчитывалась о том, что в ее системе Fan ID зарегистрировались 760 400 болельщиков.

Эффективность меры

Разумеется, домашние матчи «Керетаро» со всеми командами теперь оказывались в поле повышенного внимания. Чиновники говорили пафосные речи о том, что место, где случился самый вопиющий прецедент с насилием, должно стать с Fan ID самым безопасным в лиге, что теперь никто не уклонится от ответственности в случае повторения самого страшного сценария. Болельщики понуро шли регистрироваться и на стадион – мимо огромной надписи «Терпимость» на испанском языке. Служба безопасности старательно проверяла Fan ID каждого.

И многие болельщики действительно поддержали внедрение технологии после тех ужасающих событий. Надо заметить, что сама по себе технология и процедура получения Fan ID в Мексике оказалась гораздо более простой, чем в России. Удалось обойти МФЦ как минимум. Это даже если не касаться каких-то глубинных привычек и обычаев подчиняться или не подчиняться подобным цифровым «обнажающим» системам. Дело в простом удобстве.

Каждый, кто пришел впервые с Fan ID на матч «Керетаро» после отмены бана стадиона, успел получить свое удостоверение и попасть на игру до ее начала. Официальные данные свидетельствуют о 17 890 болельщиках на той игре. «Керетаро» в самом конце встречи вырвал победу со счетом 1:0.

Несмотря на результат и меры предосторожности, потасовки на трибунах все же возникли. Полиция довольно быстро выявляла зачинщиков, шестеро болельщиков были изгнаны за нарушение общественного порядка во время матча. Серьезных драм избежать удалось. Кажется, что мексиканский Fan ID стал себя проявлять.

Однако инциденты продолжились по всем стадионам лиги. Только за первую неделю использования Fan ID в общей сложности 16 болельщикам было запрещено посещать различные стадионы в стране. Семерым такое наказание выписали по итогам только матча между «Монтерреем» и «Сантос Лагуной».

21 апреля появились кадры, где видно, как болельщик «Тихуаны» бьет ногой по голове фаната «Леона» рядом со стадионом. Fan ID использовался для идентификации всех участников драки. Их всего было трое. Одного отстранили от посещения всех стадионов на пять лет, двоих других – на три года. И с тех пор сообщений о подобных инцидентах не поступало.

Можно ли сейчас назвать внедрение Fan ID в Мексике успешным? Выявлять нарушителей стало гораздо проще. Однако судить о том, упал ли уровень насилия на стадионах, пока рано. Оно в любом случае сохранилось. Теперь вопрос в том, искоренится ли оно благодаря тому, что всех переловят и дисквалифицируют, либо благодаря тому, что к фанатам придет осознание последствий, которые уже с Fan ID им грозят. И искоренится ли вообще? Но в любом случае переносить этот мексиканский опыт в чистом виде на российский нельзя. Хотя бы по тому, как технически реализована регистрация Fan ID, а также по тому, как персональные данные будут использованы.