«Реал» по-прежнему готов подписать Мбаппе, но есть ряд условий .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».
Для того чтобы этот переход состоялся, футболист должен пойти на понижение зарплаты, а также согласиться не играть на левом фланге атаки — там выступает Винисиус Жуниор.
Ранее стало известно, что Мбаппе не захотел продлевать соглашение с парижанами.
Тот случай когда первый (Перес) добился своего и второй (Мбаппе) который заработал в ПСЖ кругленькую сумму и понял, что с этим клубом ,даже при таком количестве в составе игроков мирового уровня, не смогли и не смогут завоевать кубок Лиги Чемпионов, к которому стремится любой игрок. Да и мечта детства Реал, лучший вариант для исполнения этой мечты !
Всё случится и в этом я даже не сомневаюсь, что и компромисс будет найден и Мбаппе будет играть и в центре и с права и с лева и свободным художником , тем более это у него ещё лучше будет получаться с такими партнёрами как тот же Винисиус, Родриго и Бензема. Это будет лучшая атака в мировом футболе.
Тот случай когда первый (Перес) добился своего и второй (Мбаппе) который заработал в ПСЖ кругленькую сумму и понял, что с этим клубом ,даже при таком количестве в составе игроков мирового уровня, не смогли и не смогут завоевать кубок Лиги Чемпионов, к которому стремится любой игрок. Да и мечта детства Реал, лучший вариант для исполнения этой мечты !
Всё случится и в этом я даже не сомневаюсь, что и компромисс будет найден и Мбаппе будет играть и в центре и с права и с лева и свободным художником , тем более это у него ещё лучше будет получаться с такими партнёрами как тот же Винисиус, Родриго и Бензема. Это будет лучшая атака в мировом футболе.