«Реал» по-прежнему готов подписать Мбаппе, но есть ряд условий .

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вчера, 13:43

Нападающий ПСЖ по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».

Для того чтобы этот переход состоялся, футболист должен пойти на понижение зарплаты, а также согласиться не играть на левом фланге атаки — там выступает Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно, что Мбаппе не захотел продлевать соглашение с парижанами.