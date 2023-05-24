Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

«Реал» по-прежнему готов подписать Мбаппе, но есть ряд условий

вчера, 13:43

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».

Для того чтобы этот переход состоялся, футболист должен пойти на понижение зарплаты, а также согласиться не играть на левом фланге атаки — там выступает Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно, что Мбаппе не захотел продлевать соглашение с парижанами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭль-Шаарави может вернуться в «Милан»
Сегодня, 11:07
Слухи«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Рабьо
Сегодня, 08:48
Паредес и Ди Мария уйдут из «Ювентуса»
Сегодня, 07:59
«Интер» продлит контракт с Бастони
Сегодня, 07:50
«Реал» заинтересован в возвращении Тео Эрнандеса
Сегодня, 05:46
«Барселоне» и «Атлетико» предлагали подписать Тюрама
Сегодня, 05:25
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Мбаппе вполне нормально может играть справа, но в любом случае, нужен будет форвард-якорь, чтобы Киллиан мог разбегаться. Карим, видимо, через год уйдет, да и в целом связки у них не получилось.
В трио Вини-Родриго-Мбаппе не верю, будут проблемы с обороной.
Реал, видимо, видит в Мбаппе ЦФ...честно говоря, не уверен, что это для него - лучшая роль.
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:01
    youtomee
    youtomee ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 18:59
    даже на второй пункт он согласился бы, но вот зарплата...тут уже вряд ли
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:45
    Жаль деньги загубили ему карьеру а уже давно должен был получить золотой мяч
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 16:40
    В Барсу... На правы фланг защиты... Там как раз Кунде не хочет играть... Ну а что?... А-ха-ха-ха.. 😄..
    112910415
    112910415
    вчера в 16:03
    Есть какой-то шанс, что договорятся
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Мбаппе не только Реал интересуется, и условий таких они не выдвигают.
    Incredulous
    Incredulous ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Мбаппе однажды уже ставил свои условия, и Перес пошел на уступки, после чего француз не выдержал соблазна деньгами и наплевал на все договоренности. Теперь, если Мбаппе хочет играть в Реале, он будет обязан принимать условия Переса, а если нет, тогда со своими аппетитами и амбициями пусть и дальше деградирует в ПСЖ.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:37
    «Реал» по-прежнему готов подписать Мбаппе, но есть ряд условий .
    Тот случай когда первый (Перес) добился своего и второй (Мбаппе) который заработал в ПСЖ кругленькую сумму и понял, что с этим клубом ,даже при таком количестве в составе игроков мирового уровня, не смогли и не смогут завоевать кубок Лиги Чемпионов, к которому стремится любой игрок. Да и мечта детства Реал, лучший вариант для исполнения этой мечты !
    Всё случится и в этом я даже не сомневаюсь, что и компромисс будет найден и Мбаппе будет играть и в центре и с права и с лева и свободным художником , тем более это у него ещё лучше будет получаться с такими партнёрами как тот же Винисиус, Родриго и Бензема. Это будет лучшая атака в мировом футболе.
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 15:13
    Если Руководство Реала ищет проблемы-пусть покупает Камерунского Эму!!!
    Hamman
    Hamman
    вчера в 15:01
    Думаю что Мбаппе и в центре атаки не затеряется.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:44, ред.
    Разве не Мбаппе должен ставить условия??

    Любого человека спроси "А хочешь меньше получать..работая на непривычном месте? "
    Что он ответит??
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:31
    Как нибудь разберутся...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:21, ред.
    1. Зарплата должна быть не выше чем у Холланда (Винисиуса).
    2. Мбаппе не должен быть темнокожим.
    3. Не играть на левом фланге атаки - ну справа, или сзади, да вообще все-равно где, хоть на скамейке для запасных.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:07
    Мбаппе на это не пойдет. Он любит деньги и свою позицию на поле. Даже Неймара подвинул, лишь бы играть слева.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:06
    Любым способом Мбаппе надо брать!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     