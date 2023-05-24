«Челси» планирует усилиться защитником «Барселоны»

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вчера, 08:13

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

«Челси» проявляет интерес к игроку. Лондонцы готовы заплатить за него больше, чем «сине-гранатовые» «Севилье» за его трансфер (50+5 млн евро). Каталонцы об этом знают. На замену Кунде будут искать правого латераля. Сам Кунде думает об уходе из «Барселоны».