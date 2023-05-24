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«Челси» планирует усилиться защитником «Барселоны»

вчера, 08:13

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в Англии.

«Челси» проявляет интерес к игроку. Лондонцы готовы заплатить за него больше, чем «сине-гранатовые» «Севилье» за его трансфер (50+5 млн евро). Каталонцы об этом знают. На замену Кунде будут искать правого латераля. Сам Кунде думает об уходе из «Барселоны».

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:15
Если сам Кунде решил уйти, значит хочет в Англии улучшить свою игру
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:54
Как будто для Кунде было новостью то, что его будут использовать не как ЦЗ…
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Всем Добра!
Попробую подвести итог всей дискуссии....

Пока душа не вынеслась в астрал,
сидел я и в цепях, и на ковре,
а выиграл я или проиграл –
неважно, ибо цель в самой игре. (И.Г.)
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