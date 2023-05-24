«Челси» планирует усилиться защитником «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в Англии.
«Челси» проявляет интерес к игроку. Лондонцы готовы заплатить за него больше, чем «сине-гранатовые» «Севилье» за его трансфер (50+5 млн евро). Каталонцы об этом знают. На замену Кунде будут искать правого латераля. Сам Кунде думает об уходе из «Барселоны».
Попробую подвести итог всей дискуссии....
Пока душа не вынеслась в астрал,
сидел я и в цепях, и на ковре,
а выиграл я или проиграл –
неважно, ибо цель в самой игре. (И.Г.)
Попробую подвести итог всей дискуссии....
Пока душа не вынеслась в астрал,
сидел я и в цепях, и на ковре,
а выиграл я или проиграл –
неважно, ибо цель в самой игре. (И.Г.)