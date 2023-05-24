«Арсенал» хочет усилиться двумя игроками «Лейпцига»

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вчера, 10:16

Два футболиста клуба «РБ Лейпциг» попали в сферу интересов «Арсенала».

Речь идет о полузащитниках и . Скаут лондонцев присутствовал на игре «быков» против «Баварии» (3:1).

Контракт венгра с немецким клубом рассчитан до 2025 года, этот переход может обойтись в 70 миллионов евро. Соглашение испанца действует до 2024-го, «канонирам» придется заплатить за Ольмо 30 миллионов евро, если Даниэль не продлит договор с «Лейпцигом».