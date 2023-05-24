Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

«Арсенал» хочет усилиться двумя игроками «Лейпцига»

вчера, 10:16

Два футболиста клуба «РБ Лейпциг» попали в сферу интересов «Арсенала».

Речь идет о полузащитниках Даниэле Ольмо и Доминике Собослои. Скаут лондонцев присутствовал на игре «быков» против «Баварии» (3:1).

Контракт венгра с немецким клубом рассчитан до 2025 года, этот переход может обойтись в 70 миллионов евро. Соглашение испанца действует до 2024-го, «канонирам» придется заплатить за Ольмо 30 миллионов евро, если Даниэль не продлит договор с «Лейпцигом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭль-Шаарави может вернуться в «Милан»
Сегодня, 11:07
Слухи«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Рабьо
Сегодня, 08:48
Паредес и Ди Мария уйдут из «Ювентуса»
Сегодня, 07:59
«Интер» продлит контракт с Бастони
Сегодня, 07:50
«Реал» заинтересован в возвращении Тео Эрнандеса
Сегодня, 05:46
«Барселоне» и «Атлетико» предлагали подписать Тюрама
Сегодня, 05:25
Все комментарии
7pzw7pfxjx4m
7pzw7pfxjx4m
вчера в 13:33
Арс много хочет, теперь ждём результат
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:30
Да, Арсеналу надо удлинять скамейку
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:47
вот это действительно - достойное усиление
молодые, топовые, закаленные в боях на сколько это можно в их возрасте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 