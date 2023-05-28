Гасперини может уйти из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» сообщил, что может покинуть команду летом.

Наша судьба в наших руках. Мы уже шестой год из семи попадаем в еврокубки, поэтому улучшение прошлогоднего результата было бы отличным результатом. Несомненно, в этом году были разные мнения: казалось, что «Аталанта» должна бороться за Лигу чемпионов. Я не считаю «Аталанту» командой топ-уровня, даже если я отдаю должное игрокам за то, что они делают. Эта ситуация мешает тренеру обсуждать такие результаты, как обязательство попадать в Лигу Европы или Лигу чемпионов. Между мной и клубом существует огромное уважение. Руководство хорошо знает все мои сомнения. У нас прекрасные отношения, но есть футбол, и у нас могут быть разные мнения. Я уважаю их, но у меня явно есть свое мнение: не знаю, найдем ли мы решение.