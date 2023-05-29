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Беллингем — лучший футболист сезона Бундеслиги 2022/23

вчера, 11:55

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Бундеслиги 2022/23.

Игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 31 матче чемпионата. Дортмундцы заняли 2-е место по итогам сезона.

Ранее сообщалось о возможных вариантах продолжения карьеры хавбека.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Нашел, вот что, М.Ройс: "Он прошел через его сердце и заплатил за это огромной болью".
Ну и снова Бавария, новое руководство, болельщики и тд, и тп.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:19
Если найду- напишу, обязательно!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну, вот так. Информации много и разной. Как правило про изменения в Баварии. Много пишут про 1ю и 2ю лигу, но про этого игрока не встречал. Поищу еще, возможно, чтото и пропустил.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
Надо сказать, что на нём не было лица. Таким, никогда его не видел...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
... и тем не менее - он лучший игрок Бундеслиги.
Поэтому..., нарой на него хоть что-нибудь среди ваших местных ... )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:08
Макс, я не спец по немецкому футболу. Просто последнее время, часто просматриваю немецкие сообщения, но только про Баварию. Игрока, которого ты представил, я не знаю, а из того, что я читаю, пока о нем ничего не нашел.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:05
Это интервью Клоппа, очень краткое. Суть в следующем. Вот, что он говорит:
"Мне трудно объяснить, что произошло. Мы до конца пытались исправить ситуацию. Последние 11 туров старались добиться результата. Я понимаю, что команды впереди нас- заслужили больше чем мы. Уже сейчас, я думаю и готовлюсь к следущему сезону. Еще раз говорю- мы все очень расстроены...

Это всё. Я обещал когдато, что если появится подобная статья- обязательно пришлю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:00
Всё забываю тебя спросить, как спеца по немцам...
Чем так уникален этот Беллингем ? Чё про него у вас там пишут ?
Как он лично тебе ?
Мне вот абсолютно не зашёл. Вернее как ..., хороший, добротный хав, но таких (имхо) пруд пруди - ничего выдающегося, чтоб оханья вокруг него разносить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:53
Здорова, Виктор.
Ну и как ...? Сильно размазали его ?)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:52
Макс, привет!
Сегодня немецкая пресса показала ролик с интервью Клоппа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
)) Погоди ка, погоди ка...
Хотят купить и купили - вещи разные. Это первое.
И второе. Коль ты строишь параллели, давай-ка строить их и на Беллингема. Если Мусиала слабенько и выглядел против л у ч ш е г о (!), на данный момент клуба мира (МС), то стелс-режим Беллингема против убитого наповал Челси, уже реально коробит. И это мягко сказано.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Давай по-взрослому.
Никаких причин делить очки с Майнцем у БД не было. Наоборот, мотивация у Дортмунда должна была быть запредельной. Всё было в их руках (ногах, головах), но только не в ... трусах (пардон). Да и вообще..., возьми последние их матчи с Баварией: либо ничья ( в лучшем случае !), либо "роттен" их делает, причём многократно с неприличным счётом. А тут выясняется, что у БД дрожат коленки перед Мюнхеном не только в очных матчах, но даже дистанционно! Вот и утонули ребята у родного берега...

Ментально клуб слаб и дезорганизован в самый неподходящий момент. Ты вот сам для себя ответь, какого хрена Аллера послали пенку бить, когда там штатный пенальтист на поле (Ройс) стоит в сторонке и "яйца мнёт" ?! Неужто у тренера БД в голове сыр плавленный, чтоб такие вещи потенциально даже в расчёт не брать и с капитаном команды заранее не оговаривать ?! Ну реально босячество какое то. Разве нет ?
Вот и результат.

P.S. Поэтому, дружище, называть после всех этих перипетий (вкупе) Дортмунд блестящим и достойным чемпионства лично у меня язык не поворачивается.
Сплошная там незрелость и несобранность. У всех.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:57
Мну Вас умоляет...)
Салатницу Мюнхену преподнёс не Джамал Мусиала, а причины из-за которых "мертвый" Майнц вдруг обыграл блестящую Боруссию (Дортмунд)...., которая в другой ситуации и не заметила бы на поле карнавальщиков как предыдущие 4 команды... Покер и досвидос.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
Однако именно Биллингема хотят купить за сотню миллионов евро, а именно Мусиала включил стелс-режим в обоих матчах с МС, и видно его было только тогда, когда он на пять метров отлетал от очередного игрока соперника.
salleeh
salleeh
вчера в 14:00
Лучший футболист? Как они их выбирают? Почему он не смог а к примеру Мусиала смог? Нужно менять критерии отбора по результатам…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:59
Какой то фарс (имхо).
Джамал Мусиала лучший из лучших в Бундеслиге как по игре, так и по показателям (12 + 10). В решающей игре забил Кёльну и преподнёс Мюнхену Салатницу.

Беллингем чересчур распиарен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:19
Заслужил, очень достойно провёл сезон.
Гость
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