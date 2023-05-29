Беллингем — лучший футболист сезона Бундеслиги 2022/23

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Бундеслиги 2022/23.
Игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 31 матче чемпионата. Дортмундцы заняли 2-е место по итогам сезона.
Ранее сообщалось о возможных вариантах продолжения карьеры хавбека.
Ну и снова Бавария, новое руководство, болельщики и тд, и тп.
Ну и снова Бавария, новое руководство, болельщики и тд, и тп.
Поэтому..., нарой на него хоть что-нибудь среди ваших местных ... )
Поэтому..., нарой на него хоть что-нибудь среди ваших местных ... )
"Мне трудно объяснить, что произошло. Мы до конца пытались исправить ситуацию. Последние 11 туров старались добиться результата. Я понимаю, что команды впереди нас- заслужили больше чем мы. Уже сейчас, я думаю и готовлюсь к следущему сезону. Еще раз говорю- мы все очень расстроены...
Это всё. Я обещал когдато, что если появится подобная статья- обязательно пришлю.
"Мне трудно объяснить, что произошло. Мы до конца пытались исправить ситуацию. Последние 11 туров старались добиться результата. Я понимаю, что команды впереди нас- заслужили больше чем мы. Уже сейчас, я думаю и готовлюсь к следущему сезону. Еще раз говорю- мы все очень расстроены...
Это всё. Я обещал когдато, что если появится подобная статья- обязательно пришлю.
Чем так уникален этот Беллингем ? Чё про него у вас там пишут ?
Как он лично тебе ?
Мне вот абсолютно не зашёл. Вернее как ..., хороший, добротный хав, но таких (имхо) пруд пруди - ничего выдающегося, чтоб оханья вокруг него разносить
Чем так уникален этот Беллингем ? Чё про него у вас там пишут ?
Как он лично тебе ?
Мне вот абсолютно не зашёл. Вернее как ..., хороший, добротный хав, но таких (имхо) пруд пруди - ничего выдающегося, чтоб оханья вокруг него разносить
Ну и как ...? Сильно размазали его ?)
Ну и как ...? Сильно размазали его ?)
Сегодня немецкая пресса показала ролик с интервью Клоппа.
Сегодня немецкая пресса показала ролик с интервью Клоппа.
Хотят купить и купили - вещи разные. Это первое.
И второе. Коль ты строишь параллели, давай-ка строить их и на Беллингема. Если Мусиала слабенько и выглядел против л у ч ш е г о (!), на данный момент клуба мира (МС), то стелс-режим Беллингема против убитого наповал Челси, уже реально коробит. И это мягко сказано.
Хотят купить и купили - вещи разные. Это первое.
И второе. Коль ты строишь параллели, давай-ка строить их и на Беллингема. Если Мусиала слабенько и выглядел против л у ч ш е г о (!), на данный момент клуба мира (МС), то стелс-режим Беллингема против убитого наповал Челси, уже реально коробит. И это мягко сказано.
Никаких причин делить очки с Майнцем у БД не было. Наоборот, мотивация у Дортмунда должна была быть запредельной. Всё было в их руках (ногах, головах), но только не в ... трусах (пардон). Да и вообще..., возьми последние их матчи с Баварией: либо ничья ( в лучшем случае !), либо "роттен" их делает, причём многократно с неприличным счётом. А тут выясняется, что у БД дрожат коленки перед Мюнхеном не только в очных матчах, но даже дистанционно! Вот и утонули ребята у родного берега...
Ментально клуб слаб и дезорганизован в самый неподходящий момент. Ты вот сам для себя ответь, какого хрена Аллера послали пенку бить, когда там штатный пенальтист на поле (Ройс) стоит в сторонке и "яйца мнёт" ?! Неужто у тренера БД в голове сыр плавленный, чтоб такие вещи потенциально даже в расчёт не брать и с капитаном команды заранее не оговаривать ?! Ну реально босячество какое то. Разве нет ?
Вот и результат.
P.S. Поэтому, дружище, называть после всех этих перипетий (вкупе) Дортмунд блестящим и достойным чемпионства лично у меня язык не поворачивается.
Сплошная там незрелость и несобранность. У всех.
Никаких причин делить очки с Майнцем у БД не было. Наоборот, мотивация у Дортмунда должна была быть запредельной. Всё было в их руках (ногах, головах), но только не в ... трусах (пардон). Да и вообще..., возьми последние их матчи с Баварией: либо ничья ( в лучшем случае !), либо "роттен" их делает, причём многократно с неприличным счётом. А тут выясняется, что у БД дрожат коленки перед Мюнхеном не только в очных матчах, но даже дистанционно! Вот и утонули ребята у родного берега...
Ментально клуб слаб и дезорганизован в самый неподходящий момент. Ты вот сам для себя ответь, какого хрена Аллера послали пенку бить, когда там штатный пенальтист на поле (Ройс) стоит в сторонке и "яйца мнёт" ?! Неужто у тренера БД в голове сыр плавленный, чтоб такие вещи потенциально даже в расчёт не брать и с капитаном команды заранее не оговаривать ?! Ну реально босячество какое то. Разве нет ?
Вот и результат.
P.S. Поэтому, дружище, называть после всех этих перипетий (вкупе) Дортмунд блестящим и достойным чемпионства лично у меня язык не поворачивается.
Сплошная там незрелость и несобранность. У всех.
Салатницу Мюнхену преподнёс не Джамал Мусиала, а причины из-за которых "мертвый" Майнц вдруг обыграл блестящую Боруссию (Дортмунд)...., которая в другой ситуации и не заметила бы на поле карнавальщиков как предыдущие 4 команды... Покер и досвидос.
Салатницу Мюнхену преподнёс не Джамал Мусиала, а причины из-за которых "мертвый" Майнц вдруг обыграл блестящую Боруссию (Дортмунд)...., которая в другой ситуации и не заметила бы на поле карнавальщиков как предыдущие 4 команды... Покер и досвидос.
Джамал Мусиала лучший из лучших в Бундеслиге как по игре, так и по показателям (12 + 10). В решающей игре забил Кёльну и преподнёс Мюнхену Салатницу.
Беллингем чересчур распиарен.
Джамал Мусиала лучший из лучших в Бундеслиге как по игре, так и по показателям (12 + 10). В решающей игре забил Кёльну и преподнёс Мюнхену Салатницу.
Беллингем чересчур распиарен.