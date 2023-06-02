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Фарке ушёл из «Боруссии» Менхенгладбах

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A.S.A
A.S.A
вчера в 19:30
Вот уж не думал,что тренерская карьера Даниэля Фарке пойдет вниз....
Начал следить за карьерой этого специалиста в сезоне 20/21 когда он тренировал Норвич в Чемпионшипе. В тот сезон нескольких игроков Норвича сватали в Арсенал,вот я и старался смотреть их матчи изучаю так сказать кандидатов которые должны были усилить наш состав. Тот сезон Норвич показывал ооочень симпатичную игру много атаковал, много забивали голов и футбол Фарке был очень даже привлекательным! Тогда я подумал,что появился еще один молодой немецкий гений(в компанию к Тухелю и Нагельсману)...но аот дальше дела у тренера незаладились....после победы в Шипе,его Норвич провалился на старте в АПЛ, самого Фарке уволили еще до зимнего ТО,а по итогу клуб вылетел снова в Шип....
Потом было назначение в Краснодар, и тут я очень ждал его работы, т.к считал что молодой и амбициозный тренер должен вывести быков на новый уровень,но потом,по хорошо всем известным причинам Фарке покинул клуб не проведя ни одного официального матча....ушел в Менхенгладбох и там считаю провалился.....надеюсь еще найдет свою команду
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:40
Может быть пришедший на смену Фарке , тренер добьётся больших успехов.
Гость
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