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Хейтинга покидает пост тренера «Аякса»

вчера, 17:47

Джон Хейтинга уйдет из «Аякса», где в течение нескольких месяцев работал наставником команды. Директор клуба Свен Мислинтат дал комментарий по теме:

Днем я сообщил об этом Джону. Очень непростое решение, о котором тяжело было рассказать Хейтинге. Джон пришел на помощь в трудный для клуба период, и он полностью посвятил себя работе. Мы очень благодарны за это. «Аякс» был на 5-м месте, а финишировал на 3-м. Он многому научился за эти месяцы, и мы бы хотели принять участие в его развитии, а также сохранить связь Джона с нами. Но «Аяксу» нужен более опытный тренер. На данном этапе это очень важно для улучшения качества выступления команды.

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8pt48vms25f2
вчера в 18:06
Аяксу этот сезон нельзя занести в актив
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