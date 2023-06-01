Хейтинга покидает пост тренера «Аякса»

уйдет из «Аякса», где в течение нескольких месяцев работал наставником команды. Директор клуба дал комментарий по теме:

Днем я сообщил об этом Джону. Очень непростое решение, о котором тяжело было рассказать Хейтинге. Джон пришел на помощь в трудный для клуба период, и он полностью посвятил себя работе. Мы очень благодарны за это. «Аякс» был на 5-м месте, а финишировал на 3-м. Он многому научился за эти месяцы, и мы бы хотели принять участие в его развитии, а также сохранить связь Джона с нами. Но «Аяксу» нужен более опытный тренер. На данном этапе это очень важно для улучшения качества выступления команды.